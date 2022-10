ByteDance, la empresa matriz de TikTok, ve cómo se disparan las pérdidas en su afán de crecimiento

La empresa matriz de TikTok, ByteDance Ltd., vio cómo sus pérdidas operativas se triplicaban el año pasado, superando los US$ 7.000 millones, ya que gastó mucho para continuar con su importante crecimiento, según un informe financiero compartido con los empleados que ofrece una mirada al interior de las finanzas de la empresa privada, muy bien guardadas.

ByteDance también obtuvo un beneficio operativo en el primer trimestre de 2022, según el informe, lo que indica que una de las empresas emergentes más valiosas del mundo podría estar dando un giro tras años de grandes pérdidas.

Como empresa privada con sede en Beijing, ByteDance ha guardado de manera segura sus finanzas y no divulga públicamente los resultados. El informe -enviado a los empleados en agosto y que cubre los años completos de 2020 y 2021, así como el primer trimestre de 2022- entrega una de las miradas más detalladas sobre su rendimiento y su planificación para el futuro.

El informe muestra a una empresa que aumenta rápidamente sus ingresos, acumulando un enorme cofre de efectivo y otras inversiones, pero con resultados netos perjudicados por decenas de miles de millones de dólares en pérdidas de mercado no realizadas en valores convertibles.

Una pérdida no realizada se produce cuando el valor de mercado de un título cae, aunque el activo no se haya vendido.

En gran parte debido al tratamiento contable de esos valores, la pérdida neta de ByteDance se amplió en más de un 87%, hasta los US$ 84.900 millones en 2021, según el documento.

Los ingresos de ByteDance siguen creciendo, casi un 80%, hasta los US$ 61.700 millones en 2021, pero también lo hacen los gastos de la empresa mientras se centra en el crecimiento. El costo de las ventas de la empresa china se situó en US$ 27.400 millones para 2021, un 79% más que el año anterior. Entre los factores que compensan el rápido crecimiento de sus ingresos: US$ 14.600 millones en gastos de investigación y desarrollo, US$ 19.200 millones en gastos de venta y marketing y US$ 75.600 millones en cambios de valor de mercado en una serie de valores convertibles. Esto supuso un aumento de más del 76% respecto a 2020.

Sumado a lo anterior, según el informe, las pérdidas operativas de la compañía en 2021 ascendieron a US$ 7.150 millones, frente a los US$ 2.140 millones de 2020.

Por su parte, una representante de ByteDance se rehusó a hacer comentarios.

Aunque TikTok es, con diferencia, el producto más conocido de la empresa en Estados Unidos, ByteDance también gestiona aplicaciones que utilizan cientos de millones de personas en China, como la aplicación de videos cortos Douyin y Jinri Toutiao, o Today’s Headlines. El informe consultado por The Wall Street Journal, sin embargo, no desglosa el rendimiento relativo de las unidades de la empresa.

Los ingresos alcanzaron casi US$ 18.300 millones en los tres primeros meses de 2022, lo que supone un aumento de casi el 54% respecto al año anterior. ByteDance demostró que estaba empezando a frenar sus gastos, con una pérdida neta para el período de US$ 4.700 millones de dólares, casi un 84% menos que los US$ 29.100 millones del año anterior.

La reducción de las pérdidas netas en el primer trimestre de 2022 podría reflejar el reajuste de la valoración de ByteDance, ya que las empresas chinas de Internet se han visto afectadas por las medidas enérgicas del gobierno contra la industria tecnológica.

ByteDance, creada en 2012 por el empresario chino Zhang Yiming, ha recaudado miles de millones de dólares de inversores globales como KKR & Co, Sequoia Capital y General Atlantic. La empresa fue valorada en US$ 180.000 millones a finales de 2020 tras una ronda de recaudación de fondos que incluyó a Fidelity Investments y a algunos de sus actuales accionistas.

La empresa ha dejado en suspenso los planes de salir a bolsa, y el Journal informó el mes pasado que estaba ofreciendo recomprar acciones a los inversores a una valoración de US$ 300.000 millones. Las acciones de ByteDance habían cotizado anteriormente cerca de US$ 400.000 millones en el mercado secundario.

A pesar del aumento de los gastos, ByteDance ha conseguido aumentar su efectivo y equivalentes de efectivo, que se situaban en US$ 42.600 millones a finales de marzo, frente a los US$ 34.100 millones de término de 2021. Sus activos totales se situaban en US$ 74.000 millones en marzo, frente a los US$ 64.300 millones de diciembre.

Ahora bien, los rivales han citado los profundos bolsillos de ByteDance como una ventaja competitiva clave que impulsa el ascenso de TikTok en Estados Unidos.

La aparición de TikTok “fue algo inimaginable”, aseguró el presidente ejecutivo de Snap Inc., Evan Spiegel, el mes pasado, en el marco de un anuncio en el que su empresa recortaría puestos de trabajo. “Ninguna startup podía permitirse invertir miles y miles de millones de dólares en la adquisición de usuarios así en todo el mundo”, agregó.

ByteDance publicó el informe financiero como parte de una emisión especial de unidades de acciones restringidas a más de 30.000 empleados de la empresa. “Aunque el mercado puede fluctuar, seguimos confiando en la fortaleza de nuestro negocio y organización”, escribió la empresa en un correo electrónico al personal.

ByteDance tenía más de 130.000 empleados en todo el mundo a finales de 2021, según personas relacionadas con el asunto.

Las concesiones de acciones fueron reportadas por primera vez por Reuters.

Entre las más de 100 páginas de información financiera, ByteDance enumeró 46 factores de riesgo que los empleados debían considerar al aceptar las unidades de acciones restringidas adicionales. Entre esos factores de riesgo había un punto en el que se advertía a los empleados que las “acciones no cotizan en bolsa y deben estar preparados para mantener nuestras acciones indefinidamente”.

Otro citaba los riesgos relacionados con la actividad empresarial en China. Decía que si la empresa no cumple con la normativa gubernamental o si ésta cambia en el futuro, “podríamos estar sujetos a graves sanciones o vernos obligados a renunciar a nuestros intereses en esas operaciones”.

Este tipo de revelaciones son habituales entre las empresas tecnológicas chinas, aunque ninguna otra tiene la presencia en Estados Unidos que ha desarrollado TikTok.

Continuando con un impulso que se originó con el gobierno de Trump, los funcionarios estadounidenses han estado negociando con los ejecutivos de TikTok durante más de un año sobre las medidas destinadas a evitar que la información que TikTok recopila sobre millones de usuarios estadounidenses se comparta con el gobierno chino.

El año pasado, los gastos de ByteDance se ampliaron al expandirse a muchos sectores nuevos. Realizó importantes adquisiciones en el espacio de los videojuegos, entre ellas en marzo de 2021, cuando la empresa gastó US$ 4.000 millones por la adquisición de Shanghai Moonton Technology Co., el estudio de videojuegos que está detrás del éxito “Mobile Legends: Bang Bang”.

Según personas relacionadas con el negocio, ByteDance también aceleró la contratación y la investigación de chips avanzados que soportan la inteligencia artificial y los servidores.

El director ejecutivo de ByteDance, Liang Rubo, comentó en una reunión de todos los empleados en agosto que había reflexionado sobre la sobrecarga organizativa de la empresa y se comprometió a recortar costes y mejorar la eficiencia, según los empleados que asistieron.

Muchos de los negocios de ByteDance no han cumplido las expectativas en el último año, declaró finalmente Liang a los empleados.