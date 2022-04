Conapyme y por qué se restaron del acuerdo de salario mínimo con el gobierno: “No es suficiente ni es lo que se nos había anticipado”

Ayer por la tarde, el gobierno y varios representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas llegaron a un acuerdo en la fórmula y el monto del subsidio que se les entregará para hacer frente al alza del salario mínimo que, a agosto, llegará a $400 mil brutos.

Según lo explicado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, y quién encabezó la cita en su cartera, el monto subsidiado será de $22 mil fijos por trabajador para todas las empresas micro y pequeñas. Luego, para las medianas, comenzará a decrecer según su tamaño. Así, las pymes deberán hacerse cargo de $28 mil del aumento de $50 que experimentará el salario mínimo, es decir, del 56%.

No obstante, pese a que la mayoría de los gremios de las pymes firmaron la propuesta, hubo tres que se manifestaron en contra. Y uno en particular fue el de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), quienes en el comunicado oficial del Ministerio de Economía aparecen como parte del acuerdo, pero que, según ellos, no lo son.

Su presidente, Rafael Cumsille, aclara los hechos y su posición sobre la propuesta de subsidio.

¿La Conapyme es parte del acuerdo con el gobierno?

-No. Nosotros como Conapyme nos vamos a reunir en los próximos días para escuchar la opinión de las siete ramas que conforman la confederación. Cualquier planteamiento lo debemos discutir con las bases. El martes esperamos tener una posición clara. Pero no nos satisface ni es lo que esperamos.

¿Y por qué el Ministerio de Economía los hizo parte del acuerdo alcanzado ayer?

-No sabemos por qué Economía nos puso como parte del acuerdo. Seguramente fue porque estaba Juan Araya, quien es presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y vicepresidente de Conapyme, pero no es el presidente. Y su opinión no la pueden poner como que representa a toda la Conapyme, porque no nos hemos pronunciado.

¿La entrega de un subsidio de $22 mil fijos hasta fin de año no es suficiente para ustdes?

-Lo que a nosotros nos dijeron era que el subsidio cubriría la diferencia sobre la inflación del aumento del salario mínimo, y eso no es así. Es sólo una parte lo que se ofrece y eso es lo que tenemos que consultarles a nuestros asociados. La situación de las microempresas es muy complicada, entonces no podemos como dirigentes, sin preguntarle a las bases, decir qué opinan. Hasta el momento pensamos que no es suficiente ni es lo que se nos había anticipado.

¿El hecho de que recién deban consultarle a sus bases denota que la negociación con las pymes fue tardía?

-No fue una negociación, sino más una comunicación de lo que se iba a hacer por parte del gobierno. La negociación es cuando uno puede hacer planteamientos y propuestas, pero el acuerdo fue con la CUT, la negociación fue con la CUT, no con las pymes. Además, tenemos que ver bien quién representa a los trabajadores que reciben el ingreso mínimo. Nosotros en Conapyme somos el gremio mayoritario con personas que ganan el mínimo. El comercio y el turismo que representamos son los que pagan el mínimo. Entonces, tenemos que preguntarles a los gremios, a las bases.

Pese a este subsidio, ¿el costo para las micro y pequeñas empresas será viable de sobrellevar?

-No. Con el alza del salario mínimo subirá el costo de la planilla en general. Las pymes, por lo general, pagan mensualmente la gratificación, y aunque la empresa pierda, ya pagó 25% mensual. Entonces, ese 25% sobre $400 mil son $100 mil adicionales. Estamos hablando de $500 mil. A ello se suma el bono de colación y de locomoción. Qué negocio de los pequeños podrá hacer frente a esta situación, eso es lo que nos reclaman nuestros asociados. No quiero que pase lo que sucede en otros gremios, donde las bases están sobrepasando a las directivas.