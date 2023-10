El acuerdo de Codelco y Lithium Power: 100 páginas, el calendario de la operación y una multa por retractación

Codelco avanza en sus planes para ingresar al negocio del litio. Pese al complejo momento que atraviesa en el cobre -su principal negocio durante las cinco décadas de historia de la estatal-, la tarde de este martes marcó uno de los mayores hitos para la cuprera en su historia reciente: el acuerdo para comprar en US$244 millones el 100% de las acciones de Lithium Power International (LPI), firma dueña del proyecto de litio Salar Blanco, en el Salar de Maricunga, que le permitirá acelerar su apuesta por ingresar al negocio del litio.

La adquisición de la firma australiana, su vecina en el segundo salar con la mayor concentración de litio conocida en el mundo -sólo superada por el Salar de Atacama-, consolida la posición de la minera chilena en el depósito. Allí, Codelco cuenta con pertenencias por cerca de 2.500 hectáreas, mientras que Salar Blanco aporta otras 2.541 hectáreas, aunque solo 1.125 son previas a 1979, año en que el litio fue reservado exclusivamente para el Estado.

En Maricunga, Codelco concluyó recién en abril de este año la campaña de exploración del salar, que arrojó prometedores resultados. Al momento de hacer públicas las concentraciones de litio encontradas en distintas perforaciones, la estatal señaló que a inicios de 2024 se realizaría el primer estudio de perfil económico de su proyecto.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, en su visita al Salar de Maricunga durante 2022.

La incursión de la Codelco en Maricunga se inició en 2016, cuando el segundo gobierno de Michelle Bachelet, instruyó a la minera analizar la factibilidad de un modelo de negocios para el aprovechamiento de los Salares de Maricunga y Pedernales.

El calendario para la compra de LPI

Este miércoles se conocieron mayores detalles del acuerdo entre la estatal chilena y la firma australiana. LPI hizo público algunos términos del acuerdo de compraventa, un documento elaborado por Ashurst, bufete que actuó como asesor legal de la firma australiana. El texto de 100 páginas fue suscrito por el saliente vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Alejandro Rivera; además de su presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, y también fue firmado por dos directores de LPI: David Hannon y Andrew Phillips.

El documento detalla que las conversaciones entre las partes se iniciaron formalmente el pasado 21 de agosto, fecha en la que suscribieron un acuerdo de confidencialidad.

Salar de Maricunga.

De acuerdo con la información publicada por LPI, el plan que se puso en marcha ayer contempla que la adquisición sea aprobada por la Corte de Justicia de Australia. Dicha instancia sostendría su primera audiencia para comenzar a analizar la transacción el próximo 13 de diciembre. Dos días más tarde, los accionistas de LPI recibirán un informe con los detalles del acuerdo, que explicará los motivos que tuvo el directorio de la firma oceánica para recomendar en forma unánime la aprobación del acuerdo, así como un informe de un experto independiente sobre los beneficios que traerá para los accionistas dar luz verde a la transacción.

El calendario continúa con dos reuniones adicionales, pero que se realizarán durante enero próximo. El 23 de ese mes, está contemplado que los accionistas de la australiana se reúnan para votar la propuesta. La operación requiere la aprobación de al menos el 75% de las acciones para ser aprobada. Luego, el 29, la corte sostendrá una segunda audiencia para revisar la transacción, y al día siguiente, a fines del primer mes del próximo año, el acuerdo entraría en vigencia.

Así, en caso que todas las etapas posteriores viabilicen la transacción, el contrato de compraventa sería formalizado el 1 de febrero, y su implementación se produciría finalmente siete días después.

El acuerdo contiene cláusulas de exclusividad habituales, como restricciones para no comprar, no hablar ni iniciar otro due diligence por parte de LPI, además de una comisión por $3,8 millones de dólares australianos (unos US$ 2,4 millones) en caso cualquiera de las partes decida romper con el acuerdo.

Cristóbal García-Huidobro, CEO de Lithium International Power valoró que el acuerdo alcanzado con Codelco “ofrece a los accionistas de LPI la oportunidad de realizar una atractiva cantidad en efectivo”, afirmando que el precio convenido “refleja una prima convincente de 119%” sobre el precio de cierre de la acción del pasado 26 de septiembre de 2023, día que reflejó las últimas transacciones del papel antes que LPI reconociera que las conversaciones con Codelco estaban en marcha, en respuesta a una publicación de Pulso el domingo previo.

“La transacción proporciona certeza a los accionistas de LPI en comparación con un escenario de desarrollo independiente del Proyecto de Litio Maricunga de la Compañía y en el contexto de una perspectiva económica incierta en general”, agregó.