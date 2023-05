JPMorgan: el banco más grande de Estados Unidos está en todas partes y no ha terminado de crecer

Miles de bancos tienen su sede en Estados Unidos. Entre ellos, JPMorgan Chase destaca por sí solo.

El banco ha abierto sucursales en 25 nuevos estados, además de Washington DC, desde 2018. Sus casi 4.800 ubicaciones están en todos los estados de los 48 estados contiguos, un logro que solo él ha desbloqueado. Añadió otras 93 a principios de este mes cuando compró First Republic Bank en una venta forzosa respaldada por el gobierno.

Ahora tiene más del 13% de los depósitos del país y el 21% de todos los gastos con tarjetas de crédito, una cuota mayor en cada uno de ellos que cualquier otro banco. Sus banqueros de inversión generan más ingresos que todos sus rivales de Wall Street, incluidos Goldman Sachs y Morgan Stanley.

El mayor banco de Estados Unidos es también una agencia de viajes para grandes consumidores y una empresa de medios de comunicación que ofrece recomendaciones de restaurantes. Su unidad Morgan Health trata de transformar la asistencia sanitaria patrocinada por las empresas. El Instituto, su laboratorio de ideas en Washington, asesora a los responsables de la toma de decisiones del Gobierno utilizando la gran cantidad de datos sobre gastos, ahorros y préstamos de sus clientes.

Cuando el sistema bancario se enfrentó a una crisis de confianza esta primavera, el peso de JPMorgan fue un arrastre. Los clientes le enviaron US$ 50.000 millones en nuevos depósitos. Los empleados de los bancos afectados enviaron currículos. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidió ayuda a su director ejecutivo, Jamie Dimon.

Sin embargo, para muchos, la demostración de fuerza de JPMorgan puso de manifiesto una debilidad del sistema financiero estadounidense. El banco y sus mayores rivales se han hecho tan grandes, su alcance tan amplio, que el Gobierno intervendría casi con toda seguridad para evitar su quiebra. Esa garantía implícita anima a la gente y a las empresas a transferirles su dinero en momentos de tensión, creando un círculo vicioso que hace que los grandes bancos crezcan a expensas de sus homólogos más pequeños.

Según Gene Ludwig, exdirector de la Oficina del Interventor de la Moneda, uno de los principales reguladores del sistema bancario, los bancos pequeños prestan apoyo a sectores y regiones que los megabancos no atienden especialmente bien.

“Tenemos un banco de primera categoría que ha demostrado estar bien gestionado”, dijo Ludwig, que ahora dirige una empresa de asesoría de servicios financieros. “Pero necesitamos un sistema bancario diversificado”.

JPMorgan no ha terminado de crecer. En su jornada anual de inversores del lunes, Dimon y sus lugartenientes se apresurarán a restar importancia al dominio del banco, detallando los planes para crecer en los mercados y productos en los que aún no es el número uno. El principal de ellos es la gestión del patrimonio de sus clientes, una de las principales ofertas de First Republic.

“El mensaje del día del inversionista es: ‘Somos JPMorgan, escúchennos rugir’”, dijo Mike Mayo, analista bancario de Wells Fargo.

En marzo, la corrida de depósitos que se cobró en cuestión de días el Silicon Valley Bank y el Signature Bank se extendió por todos los bancos regionales de Estados Unidos. First Republic perdió US$ 100.000 millones en depósitos en cuestión de días.

Dimon, a instancias de Yellen, animó a sus colegas directores ejecutivos de los grandes bancos a depositar US$ 30.000 millones en First Republic para apuntalar la confianza en el problemático prestamista.

Entre bastidores, los ejecutivos de JPMorgan empezaron a estudiar la posibilidad de comprar First Republic si fracasaban los esfuerzos de rescate. El banco, con sede en San Francisco, tenía un montón de clientes ricos y un negocio de gestión de patrimonios ya hecho, algo que JPMorgan estaba construyendo con gran esfuerzo por su cuenta.

Los fieles seguidores de First Republic entre la élite de la Costa Oeste darían a los banqueros de JPMorgan acceso a otro grupo que codicia desde hace tiempo: empresarios tecnológicos con mucho dinero que gestionar y empresas que algún día sacarán a bolsa.

Esos clientes podrían convertirse en una valiosa fuente de negocio para su banco de inversión, que tiende a equilibrar la operación de consumo en una recesión. Los banqueros de JPMorgan han superado a todos sus rivales asesorando en ventas de acciones y deuda y fusiones cada año durante la última década, según Dealogic.

Dimon y sus ayudantes ya habían estado antes en esta situación. La compra en 2008 por parte de JPMorgan del quebrado Washington Mutual ayudó a dar el pistoletazo de salida a la expansión del banco por todo el país.

En los años posteriores a la crisis financiera, JPMorgan se centró en hacer crecer su relación con los ricos del país. Convirtió sus operaciones de tarjetas de crédito en un gigante, lanzando sus marcas Ultimate Rewards y Sapphire. El objetivo era forjar relaciones que, con cada nueva tarjeta de crédito, hipoteca y cuenta de corretaje, fueran más difíciles de romper.

Cortejar a las grandes fortunas estadounidenses se había convertido en una especie de obsesión en JPMorgan. Los ejecutivos buscaban operaciones que les permitieran entrar en contacto con las clases acomodadas. Sus esfuerzos no siempre dan resultado. En 2021, JPMorgan pagó US$ 175 millones por Frank, una empresa poco conocida que ayudaba a los estudiantes universitarios a solicitar ayuda financiera. Un año después, demandó a la fundadora, Charlie Javice, acusándola de fabricar a la mayoría de sus usuarios. Javice fue acusada de fraude y ha negado haber cometido delito alguno. “Un enorme error” es como Dimon ha descrito la saga.

Dimon estaba decidido a hacerlo bien con First Republic. Cientos de empleados de JPMorgan estudiaron el balance de First Republic. Hicieron zoom en los mapas de la red de sucursales de First Republic y examinaron el valor inmobiliario, las tiendas vecinas y el tráfico peatonal, poniendo en práctica tácticas de investigación que utilizaron cuando JPMorgan estaba en su marcha de construcción de sucursales por todo el país.

Los altos ejecutivos se repartieron las tareas del primer día en caso de que se cerrara el acuerdo. Marianne Lake y Jennifer Piepszak, codirectoras del banco de consumo de JPMorgan, viajarían a la sede de First Republic en San Francisco y gestionarían la integración. Era una tarea de alto riesgo para las dos mujeres, que encabezan la lista de candidatos a suceder a Dimon como director ejecutivo.

El último viernes de abril, la Federal Deposit Insurance Corp. decidió que First Republic estaba fuera de plazo. La maquinaria de JPMorgan se puso en marcha.

Un equipo de casi 1.000 estudió detenidamente la información financiera de First Republic. El sábado, Dimon y su principal lugarteniente, Daniel Pinto, presidieron una reunión de altos ejecutivos que duró todo el día e incluyó una serie de presentaciones sobre lo que First Republic podría hacer por los distintos negocios del banco.

“Parecía una orquesta bien afinada”, dijo Piepszak en una entrevista. “Sabíamos lo que sabíamos y lo que no sabíamos”.

La rama de gestión de patrimonios de First Republic despertó especial interés.

En 2019, JPMorgan anunció que estaba lanzando un nuevo negocio para atender a las personas adineradas que habían caído entre las grietas de sus sucursales minoristas y su banco privado para los ultrarricos. La idea era captar parte de los US$ 4 billones en activos que los depositantes de JPMorgan guardaban en otros gestores de patrimonios como Morgan Stanley y Bank of America.

Cuatro años después, JPMorgan sigue muy por detrás de sus rivales. Su objetivo es alcanzar el billón de dólares en activos gestionados. First Republic le pondría a tiro de piedra.

PNC Financial, Citizens Financial y Fifth Third Bank también intentaron participar con First Republic en la subasta dirigida por la FDIC. Pero JPMorgan tenía las de perder. Con US$ 3,7 billones en activos, triplica con diferencia el tamaño de estos tres bancos juntos.

El acuerdo se anunció antes de que saliera el sol el lunes 1 de mayo. En pocas horas, Lake y Piepszak estaban en un avión rumbo a California.

El acuerdo reavivó el debate sobre el creciente poder de los grandes bancos estadounidenses.

“La quiebra del First Republic Bank muestra cómo la desregulación ha empeorado aún más el problema de ser demasiado grande para quebrar”, tuiteó la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren pocas horas después de que se anunciara la operación. “Un banco mal supervisado ha sido absorbido por otro aún mayor, y al final los contribuyentes serán los que paguen el pato. El Congreso tiene que hacer grandes reformas para arreglar un sistema bancario roto”.

Dimon, por su parte, dijo que la capacidad de JPMorgan para engullir la mayor parte de los depósitos y préstamos de First Republic demuestra que el sistema está funcionando como debería.

“Necesitamos bancos grandes y exitosos en la economía más grande y exitosa del mundo”, aseguró Dimon en una llamada con periodistas para discutir el acuerdo. “Y cualquiera que piense que sería bueno para los Estados Unidos de América no tener eso, que me llame directamente”.

Los ejecutivos de JPMorgan han estado de gira en las semanas posteriores, visitando las sucursales de First Republic y reuniéndose con empleados atónitos, algunos de los cuales perderán su empleo.

JPMorgan está considerando la posibilidad de convertir las sucursales de First Republic en sucursales especiales para clientes adinerados, espacios lujosos en los que puedan solicitar asesoramiento en materia de inversión y gestión patrimonial. El éxito depende de la capacidad del banco para convencer a los asesores financieros de First Republic de que se queden, a pesar de las diferentes estructuras retributivas de ambos bancos.

Lake y Piepszak están actuando con cautela, preservando el modelo de First Republic de atención personalizada y banca pequeña, al tiempo que lo integran en su gigantesco banco.

“No queremos romperlo”, afirmó Lake. “Tenemos que hacerlo de forma que funcione para esta empresa”.