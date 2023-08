El comportamiento en las salas de cine se ha salido de control

Puede que “Barbenheimer” sea bueno para los cines, pero está provocando un mal comportamiento en los espectadores.

Muchos asistentes están olvidando la regla cardinal: no sacar nunca el celular durante la película. En lugar de eso, la gente se hace selfies para colgarlas en la red, hace scroll en los momentos aburridos, e incluso hace fotos de la pantalla con el flash encendido. TikTok está inspirando a una nueva generación de espectadores que actúan e incluso publican sus travesuras en las redes sociales.

Los cinéfilos sentados a su lado, tienen que decidir si callarse o hacer una escena aún mayor.

Vikash Patel va al cine casi todas las semanas en Savannah, Georgia. El propietario de una tienda, de 27 años, vio “Barbie” y “Oppenheimer” durante el fin de semana del estreno. Durante la proyección nocturna de “Barbie”, alguien hizo fotos y videos durante un monólogo de Ken. Patel no se quejó, pero dijo que oyó a varias personas de su fila hacerlo.

“Hay una concertificación de las películas”, comentó Patel. “Quieres vivir la película y compartir la experiencia al mismo tiempo”, explicó.

La etiqueta en los actos públicos se ha vuelto más difícil de controlar y gestionar después de la pandemia. En los conciertos, los fans son más ruidosos que nunca: gritan a los artistas, bloquean la visión con carteles, e incluso lanzan objetos a los artistas. En los espectáculos de Broadway, los carteles recuerdan a los espectadores que apaguen sus teléfonos y dejen cantar a los actores. Y ahora, algunas salas de cine ponen videos para enseñar a la gente a comportarse.

“Barbie” y “Oppenheimer” siguen cosechando buenos resultados en taquilla, con más de US$ 1.000 millones en entradas vendidas en todo el mundo. Esto supone un arma de doble filo para los operadores de los cines: las películas más taquilleras hacen que la gente vuelva a las butacas. Pero si unos pocos asistentes arruinan la experiencia compartida, más cinéfilos podrían esperar a que la versión en streaming llegue a sus hogares.

Pantallas en las proyecciones

Si quieres ver fragmentos de las películas más taquilleras, entra a TikTok.

Sierra Moon, de 29 años, publicista de libros en Filadelfia, se subió a la Barbenheimer durante el fin de semana del estreno, e incluso vio “Barbie” por segunda vez. Entre proyección y proyección, vio escenas de ambas películas en TikTok. Y durante las proyecciones de “Barbie”, vio a gente que sacaba fotos y seguía usando sus teléfonos.

“Es la primera vez que veo a tanta gente sacando fotos de la pantalla durante una película”, sostuvo Moon. Imagina que la situación empeorará con películas como “Wonka”, protagonizada por Timothée Chalamet, cuyo tráiler ya ha provocado un pequeño frenesí de TikTokers.

“Se ha producido un gran cambio en la forma de actuar cuando estamos en el cine y en las normas que rigen hoy en día”, aseguró Moon.

Lexi Weigl, de 25 años, coordinadora de operaciones en una agencia de marketing, vio “Barbie” sin problemas hasta aproximadamente la mitad de la película. Unas filas más abajo, alguien sacó su teléfono. La mujer se desplazó por las notificaciones y luego se dirigió al rollo de la cámara para decidir qué selfie de Barbie iba a publicar en Instagram, relata Weigl, que vive cerca de Savannah (Georgia).

Aunque Weigl estaba frustrada y enfadada, intentó ignorarlo.

“Intenté no prestarle atención y centrarme en la película porque estoy viendo “Barbie” y he pagado para estar aquí”, señaló. “Pero, al mismo tiempo, me decía: ‘Vamos, esto es una falta de respeto’”.

Proyectar cortesía

Alamo Drafthouse, una cadena de cines donde los espectadores pueden pedir alcohol y comida en sus asientos, ha estado denunciando este tipo de comportamiento en TikTok durante el último año. La semana pasada, tuiteó una foto que alguien había tomado con el flash encendido durante “Oppenheimer”, pidiendo a los invitados que “ni siquiera toquen su teléfono durante la película”.

Alamo forma a su personal para que emita una única advertencia verbal a cualquier cliente que moleste en el cine, dijo Michael Kustermann, presidente y próximo director ejecutivo de la empresa.

“Entendemos el nivel de entusiasmo”, indicó Kustermann. “Llega pronto y haz una foto de la multitud mientras las luces aún están encendidas”, recomendó.

Cadenas de cines de todo el país están ofreciendo en los vestíbulos reportajes fotográficos para las redes sociales, como cajas gigantes de Barbie y otros decorados.

“El momento de compartir el entusiasmo y la emoción por ese viaje es después de que termine”, afirmó Michael O’Leary, director general de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, una organización del sector. “Siempre queremos mantener el cine como ese lugar especial donde te apartas de las distracciones de la vida cotidiana y dedicas un par de horas a una historia convincente”, manifestó.

Modales

La gente se acostumbró a sentarse en casa durante la pandemia y publicar rápidamente fotos de lo que estaban viendo en pantalla.

“Creo que ‘Barbie’ estaba preparada para eso: era una película en la que los fans se sentirían cómodos o animados a hacer algo así”, aseguró Chris Lambert, de 36 años, que dirige un sitio web de explicación de películas y vive en Austin (Texas). Vio “Barbie” dos veces durante el fin de semana del estreno y vio a alguien sacar su teléfono para hacer fotos a Margot Robbie, la estrella de la película, no una, sino dos veces.

Pero ese comportamiento no es bien recibido cuando otros espectadores intentan huir de los smartphones y disfrutar de un espectáculo.

“Estamos en un punto en el que es muy fácil que la gente dé prioridad a compartir algo online, a costa de los que están a su alrededor”, planteó.

Al menos ahora ya hay suficientes imágenes de “Barbie” y “Oppenheimer” en Internet, nadie necesita grabar más.