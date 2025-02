Exgerente general de Dreams niega colusión y arremete contra la FNE y expresidente de Marina del Sol

Pasaron más de cuatro meses, desde el 3 de octubre de 2024 hasta el 17 de febrero de 2025, para que los exgerentes de Dreams, Jaime Wilhelm (exgerente general) y Claudio Tessada (exgerente de Administración y Finanzas), respondieran formalmente al requerimiento de colusión presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La FNE acusa a Wilhelm de haber participado en un cartel junto a las empresas Enjoy y Marina del Sol, con el objetivo de afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021.

En su presentación de 203 páginas, su defensa, liderada por el abogado Radoslav Depolo, niega categóricamente la existencia de un acuerdo colusorio y lanza fuertes críticas a la FNE. “La acusación contra Jaime Wilhelm se sustenta en una delación compensada plagada de inconsistencias y en una interpretación sesgada de un bono de retención que nunca influyó en su actuar”. Además, enfatiza que “todas las decisiones de Dreams respecto de su participación en los procesos licitatorios fueron adoptadas exclusivamente por su directorio”.

Cuestionamientos

La defensa de Wilhelm cuestiona la labor de la FNE, acusándola de replicar el relato del delator (Nicolás Imschenetzky expresidente de Marina del Sol), sin realizar un análisis crítico. “La FNE ha replicado, casi de manera literal, el relato del delator”, señala el documento.

Otra de las críticas es que la Fiscalía habría interpretado de manera sesgada la evidencia, sacando de contexto ciertos hechos y conversaciones. “El Requerimiento contra nuestro representado descansa en las afirmaciones de un delator y en inferencias que la FNE pretende construir a partir de los supuestos comportamientos que habría incentivado”, plantea la defensa, destacando que no hay pruebas directas que vinculen a Wilhelm con la supuesta colusión.

Además, la defensa sostiene que la FNE omitió considerar el contexto económico y regulatorio de las licitaciones, ignorando la crisis financiera, política y sanitaria que afectó el desarrollo de estos procesos. También desestima la acusación de que Wilhelm eliminó mensajes de WhatsApp relevantes para la investigación, afirmando que un peritaje demostró que “no hay evidencia de un borrado selectivo de mensajes, sino que el estado en que se encontraron ciertos chats es atribuible a la utilización de las funciones estándar de WhatsApp como ‘Vaciar chat’ o ‘Eliminar chat’”.

Uno de los puntos clave abordados en la contestación es la interpretación de ciertos mensajes por parte de la FNE. La defensa manifiesta que estos han sido sacados de contexto, tergiversados o no constituyen prueba de un acuerdo colusorio.

Sobre el mensaje que Wilhelm envió a Nicolás Imschenetzky el 22 de mayo de 2021, la Fiscalía lo presentó como evidencia de coordinación. Sin embargo, la defensa argumenta que se trató de “una reflexión personal basada en información pública” sobre el escenario de las licitaciones y que el propio Imschenetzky nunca lo interpretó como un intento de colusión. “En ningún momento el mensaje hace referencia a la necesidad de coordinación entre las Empresas Requeridas, ni contiene propuestas que puedan interpretarse como un acuerdo anticompetitivo”, consigna la contestación.

Confide y WhatsApp

Respecto al grupo de WhatsApp de los ejecutivos de Dreams, la Fiscalía mencionó conversaciones en este chat como indicios de colusión. La defensa refuta esta interpretación asegurando que Wilhelm “no tuvo una participación relevante en esas discusiones” y que todas las decisiones de la empresa fueron tomadas exclusivamente por el directorio. “Las decisiones de Dreams fueron adoptadas exclusivamente por su directorio, sin que se pueda hacer responsable a Jaime Wilhelm ni de las razones que llevaron a Dreams a decidir aquello, ni de sus consecuencias”, según su equipo legal.

Otro punto detallado es el supuesto uso de la aplicación Confide, que la FNE sugiere que Wilhelm utilizó para ocultar evidencia de coordinación ilícita. La defensa rechaza esta acusación y explica que el 4 de octubre de 2021 hubo una caída global de WhatsApp, Facebook e Instagram, lo que llevó a Imschenetzky a sugerir otro medio de comunicación. Wilhelm indica que no recuerda haber utilizado Confide para comunicarse con Imschenetzky y que, de haberlo hecho, no fue por razones ilícitas.

El documento también apunta al testimonio de Nicolás Imschenetzky, expresidente de Marina del Sol y delator clave en el caso, señalando que su relato es inconsistente y no aporta pruebas concretas contra Wilhelm. “Imschenetzky ha reconocido explícitamente que no posee pruebas directas que incriminen a Jaime Wilhelm”, señala la defensa, añadiendo que el propio delator admitió: “Yo no tengo un chat con Jaime Wilhelm donde diga ‘llegamos a tal acuerdo’”. La defensa acusa que la narrativa presentada por Imschenetzky “es inconsistente y ha evolucionado con el tiempo”, sugiriendo que su testimonio fue adaptado para calzar con la delación compensada.

Tessada

Por su parte, en su contestación Claudio Tessada, exgerente de Administración y Finanzas de Dreams, explica que las decisiones estratégicas de Dreams eran adoptadas exclusivamente por su directorio, mientras que “el equipo ejecutivo, liderado por Jaime Wilhelm, quien fue gerente general desde septiembre de 2006 hasta agosto de 2023, ejecutaba las directrices, decisiones y órdenes del directorio.” Sostiene que su labor se enfocó en preparar alternativas para la competencia en licitaciones y que su actuar no facilitó ninguna colusión.

Su defensa cuestiona la credibilidad de Nicolás Imschenetzky, indicando que “la declaración de Imschenetzky comete a lo menos tres falsedades en lo que respecta a la participación de Claudio Tessada en esos hechos.” Además, en su escrito de 148 páginas dice que los hechos imputados carecían de impacto en las licitaciones y que la FNE construyó su acusación sobre suposiciones infundadas.

También desestima la relevancia de ciertas pruebas, destacando que “la supuesta conversación en el ‘Penique Negro’ ocurrió después del término del supuesto acuerdo colusorio,” lo que la volvía irrelevante. También señala que no existió conocimiento ni intención de facilitar colusión y que la acusación en su contra debía ser rechazada.