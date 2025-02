G&N Brands abrirá otras 14 ubicaciones en Chile este año y estreno en EEUU se aplaza al tercer trimestre

En medio de una serie de reuniones preparatorias para la junta mensual del directorio, el gerente de finanzas (CFO) de G&N Brands, Mariano Santiago , conversa con Pulso. El ejecutivo argentino es una figura clave en el plan de expansión internacional del grupo, que reúne las marcas Doggis, LovDo, Tommy Beans, Juan Maestro, Barrio Chicken, Bloke Burger y Mamut. Hoy están presentes en Chile y México, y en el tercer trimestre de 2025 abrirán sus primeras tiendas de las marcas Barrio Chicken y Tommy Beans en Estados Unidos, debido a la creciente demanda en el segmento de comida rápida y a una estrategia definida que apunta a los estados de Texas y Florida.

Originalmente, el plan contemplaba las aperturas en el primer semestre de 2025, pero aplazaron la fecha debido a una serie de trámites regulatorios.

“El mercado estadounidense es altamente competitivo y regulado, por lo que hemos tomado el tiempo necesario para estructurar correctamente nuestra entrada y asegurarnos de contar con un operador local que nos permita posicionarnos de la mejor manera”, comenta el ejecutivo.

El primer paso en esta estrategia fue la constitución de una sociedad en Estados Unidos, lo que facilitará la firma de una master franquicia, permitiendo a la empresa operar bajo un modelo de expansión ágil y escalable. “Para poder franquiciar en EE.UU., ya sea a través de una master franquicia o de franquicias individuales, debemos cumplir con un marco regulatorio estricto. Actualmente, estamos en la fase final de este proceso, con la expectativa de completarlo en febrero”, agrega Mariano.

Además de su ingreso a Estados Unidos, G&N comenzó a explorar nuevos formatos de expansión. Un ejemplo de esto es el reciente acuerdo con Lagardère, que permitió la apertura del primer local de LovDo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. “Este modelo de negocio nos da acceso a un público con alta demanda de opciones rápidas y de calidad. Además, nos abre la posibilidad de seguir creciendo en otros aeropuertos y terminales aéreos”, explica.

Según el ejecutivo, la experiencia en el aeropuerto ha sido muy positiva, lo que ha generado interés por parte de otros operadores. “El desempeño de LovDo en estas primeras semanas ha superado nuestras expectativas y nos confirma que hay una gran oportunidad en este segmento”, afirma.

Este enfoque en ubicaciones estratégicas no solo se limita a aeropuertos. La compañía también está evaluando formatos de drive-thru y locales independientes (standalone) en Estados Unidos, adaptándose a las tendencias de consumo de ese mercado. “Uno de los segmentos más fuertes en EE.UU. es el desayuno, y estamos desarrollando este concepto tanto para ese mercado como para Chile”, añade.

Balance

Actualmente G&N cuenta con 327 locales: en Chile (313) y México (14). En términos de expansión, para 2025, el foco está en la consolidación del crecimiento en este último país y la apertura de las primeras tiendas en Estados Unidos. En 2024 la facturación estuvo en el orden de US$160 millones, mientras en 2023 fue de US$170 millones. El ticket promedio promedio consolidado (del año completo) fue un 4% más que en 2023, en torno a los $7.300. Pero tuvo un mes histórico: “Diciembre fue un mes excepcional: alcanzamos ventas por US$17 millones, un 8% más que el año anterior. La tendencia se ha mantenido en enero de 2025, con un crecimiento del 7% en las ventas”, detalla el CFO.

“Incorporamos inteligencia artificial en la gestión de ventas y optimización de procesos en las cocinas. Hoy, cualquier gerente, desde cualquier punto del país, puede visualizar sus objetivos diarios y semanales en tiempo real, lo que mejora la toma de decisiones y los resultados”, enfatiza.

Mariano destaca que la empresa ha debido adaptarse a nuevas tendencias en el consumo, sobre todo tras la pandemia.

Uno de los impactos más evidentes se ha dado en la Región Metropolitana, donde la reducción de oficinas en sectores como Providencia y Santiago Centro ha cambiado la dinámica del público. “El trabajo híbrido llegó para quedarse. Si bien algunas compañías han retomado la presencialidad, la mayoría mantiene horarios flexibles. Como resultado, es menos común que las personas se queden a un happy hour en la noche”, dice.

Durante 2024 se reubicaron nueve tiendas y otras nueve tiendas fueron cerradas para ser reubicadas en 2025. Las ubicaciones cerradas se encuentran principalmente en Santiago Centro y Providencia. Las nuevas ubicaciones se están gestionando, principalmente en regiones.

El crecimiento en Chile será de 14 tiendas en 2025, y en 2026 y 2027 de entre 14 y 18 tiendas por año. En México esperan tener 35 aperturas en 2025, y una similar cantidad en los años siguientes, según el Master Franchisee Agreement.

Por otro lado, el canal digital ha cobrado mayor relevancia en la operación del grupo. “Hoy, aproximadamente el 10% de nuestras ventas proviene del delivery, mientras que los canales digitales como tótems y la app representan entre un 7% y 8% adicionales”, señala el CFO.

En línea con esto, la compañía ha invertido en la instalación de kioscos digitales (tótems), que han demostrado un impacto positivo en las ventas. “En las tiendas donde hemos implementado tótems, las ventas han crecido a doble dígito en comparación con los locales de referencia. Este sistema no solo mejora la rentabilidad, sino que incentiva a los clientes a explorar y agregar nuevos productos a su compra”, explica.

Seguridad

Consultado acerca de si los problemas de inseguridad que vive el país está afectando su negocio, Mariano responde: “Te podría decir que sí. Es un factor que no es menor, que nos afecta tanto como empresa y a nivel personal”.

El ejecutivo plantea que “no alcanzamos a distinguir exactamente qué tanto influye la seguridad, digamos, respecto al comportamiento de las personas. Pero sí vemos que hay menos flujo en la noche. Entendemos que podría ser un tema de seguridad”.

Y añade que “hoy pasas por los malls y ves seguridad que antes no veías. Y eso por algo es. Entonces, no ha cambiado nuestra decisión de abrir un local de calle o en un mall. No es un factor que hoy consideremos. Pero sí, claramente, son cosas que están ocurriendo y que estamos atentos a lo que está sucediendo. Y tomamos nuestras precauciones. Y siempre cuidando, no solo a nuestros clientes, sino también a nuestra gente”.