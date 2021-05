Gremios empresariales anotan fuerte caída en su imagen y sus líderes están entre los peor evaluados

Unas semanas de declaraciones mal recibidas por la opinión pública parece haber pasado la cuenta. Así lo refleja la medición de la Encuesta Cadem, en el que ubica a los Gremios Empresariales en el grupo de las instituciones peor evaluados por la ciudadanía.

Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, hizo noticia por haber expresado que la llegada de inmigrantes era una carga para el país. A fines de abril el en ese entonces presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, dijo que le faltaba gente para las faenas porque preferían no trabajar dado que recibían bonos del gobierno. Ambas declaraciones causaron extensos debates y críticas en redes sociales.

En el listado de Cadem encabezado por bomberos (con 98% de aprobación), los gremios bajaron 5 puntos porcentuales frente al mes previo, quedando con 24%, la segunda mayor caída del mes después de la Armada (disminuyó 7 pp hasta 58%).

De esta manera, las agrupaciones del mundo privado empresarial solo quedaron mejor que la DC (22%), el bloque PS, PPD y radicales (17%), el Partido Comunista (17%) y el Frente Amplio (16%).

No obstante, no es el peor momento del mundo empresarial. En marzo, cuando la pandemia comenzaba y aún se sentía el impacto del estallido social, se situó en 20%. En septiembre de 2019, previo a la crisis social, la aprobación se situaba en 43%, nivel al que no ha regresado desde entonces.

La encuesta Cadem también evaluó a los personajes públicos, entre los cuales figuran dos líderes empresariales: Juan Sutil (CPC) y Bernardo Larraín, presidente de Sofofa.

Juan Sutil, Presidente de la CPC.

Ambos quedaron al final del listado entre personajes públicos, con un 36% de la opinión pública con una imagen muy positiva o positiva de Juan Sutil y un 35% de Bernardo Larraín. Este último subió 2 puntos frente al mes previo.

Al desagregar los números (ver gráfico al final de la nota), se puede observar que entre los hombres la percepción es mejor tanto de los gremios como sus líderes, lo mismo sucede con los consultados que se sienten identificados con la derecha políticamente y que pertenecen a segmentos socioeconómicos altos. Los mayores de 55 años evalúan positivamente los líderes empresariales, no así a los gremios en general, que parecen sintonizar con los más jóvenes.

“Es un nuevo llamado de atención al mundo empresarial, a poner ojo. Este resultado que deja a Juan Sutil y Bernardo Larraín, representantes de la gran empresa por así decirlo, abajo en las posiciones se suman a otros antecedentes que tenemos sobre la mesa que dan cuenta de un sentimiento de la opinión pública de una desconexión entre la gran empresa y la opinión pública”, sostiene Roberto Izikson, gerente de asuntos públicos y estudios cuantitativos de Cadem.

“Hemos venido observando caídas significativas en la gran empresa desde 2018 a la fecha. La encuesta Bicentenario da cuenta de que la percepción de que existe un conflicto entre la elite y el pueblo llega al punto más alto en 2020, tenemos esa foto poco homogénea de en qué comunas se concentra el Rechazo (en el plebiscito constituyente). La palabra que resume esa relación entre la opinión pública y el mundo empresarial es de desconexión. Creo que eso también se observa con bastante claridad en quiénes aprueban más a los líderes gremiales. Mayores de 55 años, de niveles socioeconómicos altos e identificados con la derecha”, explica Izikson.

A su juicio, las declaraciones de algunos líderes gremiales afectaron en la imagen, por lo que estima que sí hay algo que el mundo privado, en particular la gran empresa debe hacer: “empatizar con el momento difícil que está viviendo Chile”. Dice que deben hacer un trabajo activo ganarse la confianza de la opinión pública.