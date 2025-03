La otra revelación de Henry Comber: El negocio entre Enjoy y Cencosud que frenó Paulmann en 2021

Henry Comber Sigall, expresidente del directorio de Enjoy, compareció ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el 12 de abril de 2024 en Santiago en el marco de la investigación reservada por la existencia de un posible acuerdo colusorio entre los principales operadores de casinos de juego del país. Comber prestó una extensa declaración en la que explicó las decisiones de Enjoy en los procesos de licitación de casinos y respondió a las sospechas de colusión. Su testimonio contiene diversas revelaciones, entre ellas un desconocido acuerdo que, afirma, fue frenado por el grupo Paulmann.

Henry Comber relató que en 2021 surgió en el directorio de Enjoy la idea de desarrollar un nuevo casino en Rancagua, concebido como un proyecto “low cost” cercano a Monticello. El objetivo era aprovechar competir en las licitaciones de nuevas plazas y competir con esa plaza con el casino Monticello (operado por Dreams en esa región), para capturar a su público, con una inversión acotada.

Tras evaluar distintas localidades, Rancagua se destacó como oportunidad y solo se encontró un lugar viable para el proyecto: “dentro de un mall de Cencosud; un lugar que era adecuado para nosotros”, sostuvo. Enjoy entabló entonces largas negociaciones con Cencosud para concretar este plan.

Según Comber, finalmente “teníamos un acuerdo en realidad, con todo, teníamos el contrato incluso en notaría y estábamos cerca de firmarlo ya”. Así, hacia octubre de 2021 el acuerdo entre Enjoy y Cencosud para instalar un casino en el centro comercial de Rancagua estaba prácticamente listo, pendiente solo de la firma formal.

Pese al avanzado acuerdo, Cencosud dio marcha atrás de forma abrupta pocos días antes de la licitación del nuevo casino, dijo Comber, y se retiró el 14 de octubre de 2021, apenas “cuatro días antes de la fecha fijada originalmente para la… presentación de ofertas del proceso licitatorio 2020″.

Según el relato del ejecutivo de Euroamérica, grupo financiero que se convirtió en accionista de Enjoy tras convertir sus deudas en acciones, el mensaje de Cencosud fue categórico e inequívoco.

“Recibimos un llamado de Cencosud, de que habían decidido que no hubiera casino en su mall. Era un tema ya de decisión de, como: “no queremos que haya un casino en nuestro mall”; no era: “no me gusta el arriendo, no me gustó que quedó muy alto, que quedó muy bajo, que muy grande, que tiene estacionamiento, que…”, no. Era: “no, decidimos no tener casino en nuestro mall”, dice su testimonio.

Comber dice que él no conversó sobre el tema con Rodrigo Larraín ni con el propio Horst Paulmann y relató cómo fue el contacto. “Rodrigo Larraín llamó a Eliseo Gracia (entonces gerente general de Enjoy, fallecido este año), y le dice que, por órdenes de alguna manera del accionista principal, de Paulmann, han decidido que no haya un casino en el centro comercial. La verdad que es bien sorpresivo, digamos, porque independiente que no estaba firmado, pero estábamos al lado de firmar. Las evaluaciones que hicimos es: llamó Rodrigo Larraín, gerente general, a quien conocemos… a quién conocía Eliseo Gracia, conocía Enjoy muy bien; por tanto el mensaje era creíble absolutamente, no era un tema de negociación, no lo interpretamos como negociación. Segundo, el mensaje es un tema estratégico de que no vamos a tener un casino dentro del mall, por tanto, no era un tema ni de tamaño, ni de precio, ni de características, sino que es no. Después viene directamente de Paulmann, no tampoco es que un gerente no le tincó...”.

El hecho de que Cencosud se desistiera del contrato en el último momento —cuando el documento ya estaba en notaría listo para firmarse— generó perplejidad en la empresa. Internamente, el equipo de Enjoy evaluó qué hacer ante la caída del acuerdo. “¿Y qué otras alternativas?”, se preguntaron, barajando hipotéticas opciones de ubicación para el casino. No obstante, Comber reconoce que no existía un plan B viable para Rancagua fuera del mall de Cencosud: “era la única, de verdad que era la única” , afirmó, refiriéndose a que ese recinto comercial era el único lugar que cumplía con los requisitos para albergar el proyecto. En consecuencia, sin un terreno alternativo y con el tiempo prácticamente agotado, Enjoy no pudo concretar su intención de competir por Rancagua tras la retirada de Cencosud.

Henry Comber, ex presidente de Enjoy, reveló que la compañía evaluó distintas opciones para establecer un casino en Talcahuano. Una de ellas fue la posibilidad de instalarse en un terreno propio, pero la inversión resultaba compleja. “Cuando uno construye algo, independiente de la tasa de interés, el retorno llega después; pero la plata hay que ponerla ahora”, explicó, destacando que la liquidez de Enjoy no permitía asumir ese desafío. Además, el terreno presentaba dificultades técnicas. “Tenía problemas, algo de mecánica de suelos o porque estaba cerca del río, no me acuerdo exactamente”, señaló.

La otra opción fue negociar con Mallplaza para instalar el casino dentro de sus instalaciones. “Avanzamos un tiempo ahí, pero finalmente nos pusieron una condición: teníamos que pagar sí o sí, ganáramos o no”. La cifra, mencionó Comber, estaba expresada en UF o dólares, y para Enjoy, que en ese momento manejaba recursos limitados, el riesgo era demasiado alto. “Cuando la caja está un poco apretada, apostar por un casino con una oferta económica baja no es una jugada segura”.

Ante ese escenario, la compañía decidió retirarse de la negociación. “No era un buen uso de la caja de Enjoy gastar ese dinero solo para tener la posibilidad de participar”, concluyó.

Niega colusión

Al abordar las suspicacias de colusión entre los operadores de casinos, Henry Comber fue enfático en descartar cualquier acuerdo ilícito. Aseguró que “no hubo en absoluto ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de conversación respecto ni a estrategia, ni a licitación, ni a qué plaza íbamos a ir, ni a qué plaza no íbamos a ir” entre Enjoy y sus competidores. Según su testimonio, cada compañía definió sus apuestas en las licitaciones de manera independiente. En el caso de Enjoy, se actuó con total competitividad: “hicimos nuestros esfuerzos hasta el final por ir a plazas, y por ir agresivo a retener nuestras plazas” , afirmó Comber, enfatizando que la empresa participó activamente en las licitaciones para renovar sus casinos y expandirse a nuevas ubicaciones donde fuera rentable, como Rancagua, hasta que la negativa de Cencosud lo impidió. Estas acciones, agregó, son incompatibles con cualquier supuesto reparto o coordinación de mercados.

Comber también expresó su extrañeza ante las acusaciones públicas de colusión. Cuando aparecieron esas versiones en medios de comunicación, hubo “bastante asombro por mi parte” , señaló, negando tajantemente haber sostenido conversación alguna para pactar territorios o estrategias con la competencia. Por el contrario, reiteró que todas las decisiones de Enjoy se tomaron buscando el interés de la empresa y de sus accionistas de manera legítima y autónoma. Su declaración ante la FNE, por ende, defendió el proceso competitivo llevado a cabo por Enjoy en las licitaciones de casinos y rechazó la existencia de colusión alguna con otras cadenas del rubro.

“Me resulta bastante sorprendente que nos hayan involucrado en esta situación, considerando que presentamos ofertas muy altas, al punto de que incluso tuvimos que reducir una de ellas. No porque fuera necesariamente elevada en términos absolutos, sino porque no logramos obtener la boleta debido a su monto. Entonces, es realmente desconcertante estar en un escenario donde trabajamos arduamente, seguimos un proceso serio, bien documentado y completo, para que después, con tanta ligereza, alguien afirme que habría dicho algo que en realidad nunca dijo”, concluyó.