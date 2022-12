Las cuentas alegres de Panini Chile tras Qatar 2022 y sus planes luego del fin del álbum del Mundial

Desde que comenzó la venta del álbum del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, Panini Chile -del grupo Panini, con sede en Modena, Italia, fabricante mundial del álbum de la cita planetaria del balompié- sabía que sus expectativas se quedarían cortas. La firma italiana esperaba un crecimiento moderado respecto a la edición del Mundial pasado de Rusia 2018, pero al cierre de esta nueva edición las estimaciones iniciales fueron multiplicadas por cuatro, según la empresa.

“Lo que nosotros teníamos planificado era un 20% más a lo vendido durante el Mundial anterior, pero eso se consumió en tres semanas y de allí la demanda sólo creció”, cuenta el gerente general de Panini Chile, Raúl Vallecillo, en relación al álbum que, según el costo de cada sobre y cantidad de láminas necesarias para completarlo, requería hacer un gasto superior a los $100.000 en promedio.

De acuerdo a la firma, el éxito del álbum se explicó porque tanto hombres como mujeres de distintos grupos de rango etario se sumaron a coleccionar las láminas de los equipos y jugadores que participaron de la copa que terminó hace unos días. Además, el álbum del Mundial fue parte importante del insumo que se utilizó para crear contenido en redes sociales durante este mes, lo que empujó su demanda, destacaron desde la empresa.

“Fue tanta la gente que se conectó con este Mundial, que no hubiera sido una cifra tanto más grande con Chile (presente)”, indica Vallecillo en relación a la alta demanda y ante el hecho de que la selección nacional no clasificó a esta versión del evento.

El ejecutivo también resalta que el mercado local se ubicó dentro de las zonas con más ventas a nivel mundial, en relación a la cantidad de personas que viven en el país.

Sobre cuál fue la fórmula para evitar el problema de desabastecimiento de láminas del Mundial que afectó a Argentina y que provocó que el propio gobierno trasandino interviniera, explica que junto con Brasil y México compartieron el mismo formato del álbum y así pudieron abastecerse de la producción de sobres que administraba el gigante de Sudamérica.

“Si nosotros hubiéramos tenido un álbum diferenciado, hubiésemos sufrido un mayor problema con el abastecimiento. Al tener el mismo álbum que Brasil, los volúmenes fueron más constantes”, dice Vallecillo, quien señala que los países tenían otro formato al ser considerados mercados terciarios de la firma y para evitar contrabando entre naciones vecinas.

Otras de las ventajas que explican el éxito de comercialización de los álbumes en Chile fueron los canales de venta que se abrieron más allá de los tradicionales. Las aplicaciones de delivery, librerías, supermercados y quioscos, entre otros, fueron parte de los distribuidores de los sobres de láminas.

“Todo lo que podían vender en un año con el Mundial, lo vendían en una semana. Cada semana era un año ganado respecto a las ventas”, detalla Vallencillo.

Sin embargo, el equipo de 12 personas de Panini en Chile, sin contar las otras empresas que prestan los servicios necesarios para su negocio, enfrentaron ciertas alertas por la seguridad de la distribución del producto, pero que no pasaron a mayores. La firma solo destacó un asalto a mano armada en una tienda en la comuna de Providencia, donde el objetivo eran exclusivamente los productos del Mundial.

Ahora Panini Chile terminará la comercialización de los productos del Mundial a fines de enero, a la espera de las últimas personas que quedan por completar el álbum.

Lo que viene ahora

Panini llegó a Chile hace cerca de 20 años y luego de la quiebra de Salo se convirtió en el principal actor en la venta de álbumes de láminas, que a juicio de la empresa es un negocio que goza de buena salud, independiente del buen desempeño del Mundial.

“No se ha ido perdiendo durante los años. Durante la pandemia fue uno de los periodos donde más vendimos álbumes”, sostiene Vallencillo.

La empresa respalda su punto asegurando que logra cubrir el interés de varios grupos al tener una oferta de productos relacionados al animé, películas de audiencias masivas y superhéroes, entre otros. Naruto, One Piece, Marvel, Hello Kitty y las franquicias de Disney son parte del catálogo con que cuenta la firma, que para el próximo año se expandirá al Mundial femenino de fútbol, al fútbol local y a los nuevos estrenos en el cine.

No obstante, entre los ocho y nueve mil puntos de venta que tiene Panini en Chile, el ejecutivo afirma que el quiosco tradicional va a ir desapareciendo como centro de ventas, ya que no existen en los nuevos barrios y los quiosqueros que se retiran no cuentan con un recambio, según el monitoreo de la empresa.

Por otro lado, Panini también se diversificó a la venta de cómic y mangas, donde dicen estar creciendo todos los años en nuevas ofertas de títulos y en productos más vinculados a coleccionistas, como textos de tapa dura o ediciones especiales.

“No van a ser las ventas del Mundial, pero no va a ser un año (el 2023) en que no vayamos a vender, al contrario. La apuesta de tener algo más diferenciado año tras año permite que se renueve el crecimiento (...) Chile cada vez ha ido creciendo más allá de lo que ha sido la región y ha sido más estratégico en la diversificación de productos”, resaltan desde Panini.

Otro de los saltos que busca dar la firma es a la oferta de contenido digital de pago, pero sin dejar de lado el formato tradicional: “No son excluyentes, son complementarios. Panini debe comenzar a crecer en el área virtual y no solamente en áreas relacionadas a los álbumes. Hay que ir innovando y tampoco es que un formato mate al otro”, precisa Vallencillo.

Y el ejecutivo, si bien está consciente de que el próximo año será difícil dado el contexto económico que se auspicia para el mundo y para Chile, se muestra confiado en que las personas seguirán adquiriendo los productos que ofrecen, en base a ser un consumo destinado a la entretención.