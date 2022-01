Nicolás Ibáñez se concentra en la filantropía: “Me he retirado del todo de los negocios”

El año 2021, que recién hace 14 días acabó, fue un periodo de retrospección para Nicolás Ibáñez Scott, el que aprovechó intensamente, viajando por el mundo como pocas veces lo había hecho anteriormente. El 2022 será un periodo clave para el empresario, quien en mayo cumplirá 66 años: decidió volcarse casi por completo a la filantropía.

“Me he retirado del todo de los negocios. Como corresponde, en Drake tenemos ‘term limits’ y a los 65 debemos dar un paso al lado. Por cierto eso no quiere decir que yo crea que una persona a los 65, 75 o a los 85, no pueda o no deba mantener una vida activa. Todo lo contrario. En mi caso, es un buen momento para participar activamente en empresas sociales que vayan en beneficio de la sociedad”, explicó a Pulso PM.

El empresario, que junto a su hermano Felipe controlaron y desarrollaron D&S, Distribución y Servicio S.A, firma que levantó Lider -la mayor cadena de supermercados de Chile- y que posteriormente en el año 2008 vendió a la estadounidense Walmart en casi US$2.000 millones, está dando cada vez más pasos en esa línea.

En octubre del año pasado, Richard Kouyoumdjian lo reemplazó como presidente ejecutivo de su family office, Drake Chile, y posteriormente se concretó el arribo del ingeniero comercial y socio de Compass Group Jaime de La Barra al directorio.

En el desarrollo reciente de sus negocios, Nicolás Ibáñez ha forjado fuertes lazos con La Pintana y en particular con su alcaldesa Claudia Pizarro (PDC). Tal es su cercanía con la comuna donde opera uno de los locales de la pizzería Papa John’s -franquicia que opera Drake en Portugal, España y Chile- que incluso ha comentado a sus amigos que le gustaría tener una oficina ahí. El local de Papa John´s en La Pintana fue inaugurado en julio de 2019, convirtiéndose en la primera cadena de comida rápida en instalarse en la zona, y después del “estallido social” decidió mantenerse en esa comuna.

En esa lógica acaba de constituir una nueva entidad filantrópica. Se trata de la Fundación Dignidad Chile, organización con la que busca tener un mayor contacto con personas vulnerables. La creación de esa nueva fundación se produjo tras poner fin a su relación con la Fundación Para El Progreso (FPP) y dejar de aportar a su financiamiento.

Consultado si la creación de la Fundación Dignidad es el punto de partida de esta nueva etapa de su vida, el empresario respondió: “La Fundación Dignidad es uno de varios emprendimientos sociales en los cuales estaré vinculado, junto a otros destacados servidores públicos”.

A esta nueva entidad él se integra como director y la mesa será liderada por Diego Martínez, como director ejecutivo. A ellos se suman como directores Constanza Collado, Lorena Medel, Ricardo Neumann, Jorge Méndez Mackenna, José Tomas Ibáñez Varela, Diego Gutiérrez, Rafael Rincón y Richard Kouyoumdjian.

Ibáñez se propuso levantar esta nueva fundación el viernes pasado y el lunes la presentó en La Pintana junto a su equipo de colaboradores. La propia alcaldesa lo ha contactado con una serie de dirigentes vecinales, quienes le han expuesto al empresario sus problemas y anhelos.

Hace unas semanas, el coordinador del Programa de la Juventud de la Municipalidad de La Pintana, Víctor Ramírez, le presentó una serie de jóvenes y centros de emprendimiento. Aquí el empresario también quedó sorprendido por el avance de la comuna en el reciclaje y el desarrollo del deporte.

“La Pintana es una comuna emblemática en Chile, un microcosmo de todo lo que nos aqueja como sociedad, pero también una luz de esperanza. Más allá de la excelente labor que realizan la alcaldesa y su equipo, existen varios emprendedores sociales que son ejemplos inspiradores. Es para nosotros un buen lugar para poner a prueba nuestra capacidad de emprendimiento social. La Pintana será un buen complemento a las experiencias en otras comunas donde actuamos, como Puerto Williams, Panguipulli, Valdivia, Valparaíso o Alto Hospicio”, sostuvo Ibáñez.

El empresario comenzó a delinear cómo sería su futuro mucho antes. En septiembre de 2017, acababa de lograr un acuerdo con sus socio de los neozelandeses controladores de Manuka para ingresar a la propiedad de la lechera. En entrevista con La Tercera el empresario sostuvo que Drake Enterprises es administrado a través de un endowment, con sede en Estados Unidos, y que tiene por objetivo financiar las distintas fundaciones.

Por lo mismo, sus cercanos creen que él podría dejar el directorio de Drake Chile en mayo próximo a fin de dedicar todos sus esfuerzos a la filantropía. Hoy el directorio de Drake Chile es también integrado por Olivier Weber, Joseph T. Healey, su hijo Nicolas Ibañez Varela, Jaime de la Barra, Richard Kouyoumdjian, Raphael Cica y Edmundo Gonzalez.

Los brazos de Drake

El holding cuenta con dos brazos. Por un lado está Drake Enterprise que reúne el área de negocios y Drake Foundation que se dedica al mundo filantrópico. En el primer grupo está Papa John’s, Lácteos Tronador, Colgram (Colloky), Just Burger e Indesa. En sencillo: las empresas se dividen en agronegocios, food service, inmobiliario y otras inversiones financieras.

Drake Enterprise cuenta con oficinas en Zug (Suiza); Miami y Nueva York (Estados Unidos).

En el área de beneficencia Drake Foundation cuenta con Chile+Hoy y Fundación Dignidad Chile. Adicionalmente, el grupo apoya a la Universidad Adolfo Ibañez.

Todas esas inversiones generan recursos que se re-invierten, o bien, se destinan íntegramente a iniciativas sociales. Actualmente, los intereses filantrópicos de Drake están en el ámbito del adulto mayor, sustentabilidad, actividades educacionales, promoción de ideas para una sociedad libre, defensa y seguridad.

Esta estructura descansa sobre un gobierno corporativo, liderado por directorios profesionales, por un comité de inversiones independiente y la asesoría de Cambridge Associates, firma basada en Boston, con vasta experiencia en asesoraría a inversionistas institucionales. Con esto, se busca que el apoyo financiero a las organizaciones definidas como beneficiarias sean sostenibles en el tiempo, más allá de la permanencia de Nicolás o su familia.

En esta estructura no hay dueños individuales. Tampoco herederos. Solo entidades filantrópicas que se benefician en el largo plazo. La única participación de Nicolás Ibáñez en la estructura es como miembro de algunos directorios, donde su rol es aportar experiencia y visión empresarial, servicios profesionales.