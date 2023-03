“Necesitamos una reforma (de pensiones). Lo que pasa es que esta es muy mala”: el debut de la nueva presidenta de las AFP

La economista Paulina Yazigi asumió la presidencia de la Asociación de AFP el pasado 1 de marzo, en reemplazo de Alejandra Cox, también economista, quien dejó dicho cargo luego de que terminara su período al mando del gremio que reúne a los actores de la industria.

Y este jueves Yazigi hizo su primera presentación pública en el marco del webinar organizado por Clapes UC titulado “Políticas de inversión para los fondos de pensiones: reformas necesarias”, donde criticó la reforma previsional que el gobierno ingresó al Congreso.

En su debut, la nueva líder del gremio inició así su discurso en las conclusiones del webinar: “Hemos hablado de la política de inversión y de los desafíos, y preguntas por el futuro... Para mí, el futuro, como estoy representado a las AFP, es muy relevante por todo lo que ha pasado, y porque esta reforma que ha planteado el gobierno no es una reforma, más bien es una refundación, es partir de cero”.

Ahí continuó diciendo que “acá no hemos hablado mucho del DL 3.500, que es el que norma hoy día todos los ahorros previsionales, pero se elimina en este proyecto de ley. Y cuando se elimina, estamos arriesgando nuestro mercado de capitales, y eso creo que lo hemos levantado muy poco acá en Chile”.

En esa línea, Yazigi sostuvo que “tenemos un mercado de capitales que ha estado muy amenazado por diferentes factores, entre ellos, los retiros, y es muy relevante tener esto claro: la reforma de pensiones, a la larga, va a generar una reducción muy importante del mercado de capitales, de liquidez, de la profundidad, y además, arriesgamos que el Estado tenga un rol preponderante, porque aquí hemos hablado de una mayor competencia, pero esa mayor competencia es muy difícil que se dé”.

Sobre ello, argumentó en base a las propuestas de la reforma previsional del gobierno: ”Tenemos un Administrador Previsional Autónomo (APA) que administra, y un plan de Inversores de Pensiones Privados (IPP) que compiten con un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), pero es un servicio público, administrado por el Estado, y que puede quedar también supeditado al gobierno de turno”.

Añadió que, “hoy día, lo que está planteando la reforma en políticas de inversión, es que el CPI, que es este consejo técnico de inversiones, incluso elimina al representante del sector privado y queda solamente el representante de la CMF junto con los que ya están. Todas esas cosas a la larga atentan contra los retornos que podamos tener en los ahorros, y por lo tanto, en las pensiones que tengamos a la larga”.

La presidenta de la Asociación de AFP agregó: “La reforma en sus distintos componentes, en cuentas nocionales, en separación de la industria, en la sustentabilidad del FIP, que es este fondo que manejaría el Estado, no es sostenible. Entonces la reforma, en sí, es mala”.

Pero enfatizó que no se oponen a los cambios. Al respecto, terminó planteando: “Creemos que es muy necesario que haya cambios, necesitamos que haya mejores pensiones, hemos gritado por esos cambios, no se nos ha escuchado, se nos ha dicho que no hemos levantado la mano lo suficiente, sí lo hemos hecho, lo haremos con más ímpetu de acá en adelante. Pero sí necesitamos una reforma. Lo que pasa es que esta es muy mala. Y esto es muy importante, porque hemos hablado todo el rato de cómo mejoramos los retornos, con mejores políticas de inversión, pero esto queda todo supeditado a que no aprobemos cualquier cosa, cualquier reforma, porque esta no va a mejorar las pensiones”.