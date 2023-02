¿Pagarías por las redes sociales? Meta, Twitter y Snap quieren averiguarlo

Si quieres más seguridad, más protección de tu identidad o la posibilidad de aumentar tu alcance en las redes sociales, prepárate para pagar por ello.

Meta Platforms Inc. compartió el domingo planes para Meta Verified, un servicio de suscripción mensual que ofrece mayor seguridad y visibilidad de la cuenta en Facebook e Instagram. También incluye un mejor servicio de atención al cliente. Twitter Inc. cuenta con Twitter Blue. El mes que viene, solo estos suscriptores podrán verificar el inicio de sesión de sus cuentas utilizando sus números de teléfono. Y Snap Inc. introdujo en junio un nivel de pago.

Los usuarios tendrán que dar un paso atrás y evaluar lo que les importa. Si no confían en las redes sociales sin un mayor nivel de seguridad, ahora tendrán la opción de pagar por ello. Si crees que la visibilidad de tus contenidos ha disminuido con el tiempo, estos planes se presentan como una forma de potenciarla.

Una pregunta persistente es la siguiente: ¿hasta qué punto puede perjudicar no pagar por las redes sociales en el futuro?

“Vemos esto como un movimiento de toda la industria”, dijo Adam Mosseri, director de Instagram, en un video publicado el martes.

¿Por qué lo hacen?

Empresas como Meta dependen principalmente de los ingresos publicitarios. En el último año han experimentado una ralentización del crecimiento debido a la recesión, que ha mermado el gasto en publicidad. Además, Apple Inc. introdujo cambios en su política de privacidad en 2021 que dificultaron la segmentación de los anuncios, lo que redujo el gasto. Las empresas de redes sociales apuestan porque las suscripciones de pago ofrezcan una nueva fuente de ingresos.

El cobro a los usuarios ha tenido un éxito desigual hasta ahora. Expertos externos estiman que en enero sólo unos 300.000 usuarios activos diarios se suscribieron a Twitter Blue. La última vez que Twitter informó públicamente tenía más de 230 millones de usuarios.

Snap, por su parte, dijo recientemente que había superado los 2,5 millones de suscriptores de Snapchat+. Sigue siendo un pequeño subconjunto de su base total de usuarios, y Snap ha indicado que no espera que las cuotas de suscripción sustituyan por completo a los ingresos por publicidad.

Meta, mucho más grande, podría tener 12 millones de suscriptores en el plazo de un año, según Bank of America en una nota, lo que podría generar unos ingresos adicionales de US$ 1.700 millones.

Gran parte de los beneficios añadidos están dirigidos a usuarios avanzados que intentan llegar a más público y cuya presencia en Internet depende de la seguridad de sus cuentas. Para la mayoría de la gente, las cuotas -que podrían costar más que una suscripción a Netflix- podrían no merecer la pena.

Facebook e Instagram

Meta Verified para Instagram y Facebook estará disponible en EE.UU. a finales de este año, tras haber sido probada en Australia y Nueva Zelanda. Costará US$ 11,99 en la web o US$ 14,99 a través de las tiendas de aplicaciones móviles de Apple y Google. Según una representante de la empresa, si se desea obtener una insignia en cada plataforma será necesario suscribirse por separado, aunque Meta tiene previsto ofrecer una opción combinada.

El servicio Meta Verified otorgaría a los usuarios una insignia verificada y una mayor visibilidad a través de sus algoritmos. Tu perfil aparecerá más destacado en los resultados de búsqueda, tus publicaciones llegarán a más gente y tus comentarios aparecerán de forma más notable, prometió Meta.

Otras ventajas son la mayor protección de la cuenta y el acceso directo al personal de atención al cliente para resolver los problemas más comunes. Puedes suscribirte por un mes, pero tu insignia desaparecerá si te das de baja.

La verificación debería ayudar a evitar que se apropien de las cuentas y, en caso de que eso ocurra, los suscriptores tendrán acceso al chat en directo para ayudarles a recuperar sus cuentas, dice Meta. Sin embargo, no se trata de una línea de ayuda de emergencia: no puedes registrarte si tu cuenta está bloqueada o crees que te la han pirateado. En esos casos, debes enviar una solicitud de ayuda a Facebook e Instagram.

Durante años, los usuarios se han preguntado si podrían pagar a las empresas de redes sociales para reducir o eliminar los anuncios que ven en las plataformas. Por ahora, la visibilidad de los anuncios seguirá siendo la misma para los usuarios de Meta Verified en Facebook e Instagram, según la representante de la empresa.

Twitter

Twitter relanzó su servicio de suscripción de pago en diciembre como parte del impulso de su nuevo propietario, Elon Musk, para reducir la dependencia de la empresa de los ingresos publicitarios. El servicio cuesta US$ 8 en la web y US$11 a través de las tiendas de aplicaciones móviles.

Twitter Blue imprime una marca de verificación azul en tu perfil, hace que tu cuenta aparezca de forma más destacada en los resultados de búsqueda, respuestas y menciones y ofrece acceso anticipado a nuevas funciones.

En el pasado, las marcas azules se concedían gratuitamente a políticos, marcas, periodistas y otros usuarios de alto perfil después de que Twitter revisara y verificara sus identidades. Ahora, cualquiera puede pagar por la verificación, sin necesidad de identificación.

Otra ventaja de Twitter Blue es la posibilidad de editar tuits hasta 30 minutos después de su publicación, retractarse de tuits antes de que puedan verlos los seguidores, subir videos más largos y escribir tuits más largos: 4.000 caracteres frente a los 280 de los no suscriptores.

Twitter comunicó la semana pasada que, a partir del 20 de marzo, sólo los suscriptores de Twitter Blue podrán utilizar mensajes de texto SMS para proteger sus cuentas con la autenticación de dos pasos. Los demás tendrán que utilizar una aplicación de autenticación de terceros o una clave de seguridad.

Próximamente, Twitter Blue reducirá en un 50% el número de anuncios que ven los suscriptores.

Si dejas de pagar, pierdes tu insignia de verificación y las demás ventajas.

Snap

El servicio de suscripción de Snap, Snapchat+, cuesta US$ 3,99 al mes y da a los usuarios acceso a una serie de funciones que les permiten personalizar la aplicación.

Por ejemplo, los suscriptores pueden crear sonidos de notificación personalizados para sus amigos, cambiar el fondo de pantalla de sus chats y anclar a alguien como su mejor amigo. La suscripción permite a los usuarios ver cuántas personas han vuelto a ver sus historias y añadir íconos personalizados de la aplicación a su pantalla de inicio, ha dicho Snap. También incluye asistencia prioritaria.