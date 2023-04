Quiebra constructora Buildtek, acusa pasivos por $32 mil millones y culpa al “alza de materiales e insumos por falta de stock”

Ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago, la constructora Buildtek -filial de la empresa de capitales australianos Monadelphous- presentó una solicitud de liquidación voluntaria, acusando un abultado cúmulo de deudas que suma entre pasivos relacionados y no relacionados $32 mil millones.

En su presentación, la compañía asesorada por el abogado Javier San Martín, socio de Barros y Errázuriz, explicó que “durante el año 2020, en plena pandemia de COVID-19, se le fueron adjudicados a la Empresa Deudora varios proyectos”.

“Lamentablemente tales proyectos se analizaron con precios de mano de obra y materiales vigentes al año 2020, siendo imposible en esos momentos prever el alza acelerada y consistentes de los sueldos en el rubro (principalmente por falta de mano de obra), y el alza de materiales e insumos por falta de stock. Como consecuencia de ello, algunos de los contratos analizados durante el 2020 y adjudicados a Buildtek a fines de ese año, implicaron pérdidas financieras significativas”, explicó la empresa en su presentación.

En esa línea, agregó que “a pesar de todos los esfuerzos desplegados por sus ejecutivos, Buildtek ha enfrentado durante el último tiempo serios problemas y trabas para cobrar a sus clientes grandes cantidades de dinero vencidas y exigibles, siendo este otro relevante factor en su déficit de caja, agotándose todos los esfuerzos por encontrar nuevas líneas de financiación para cubrir dicho déficit, sumando a ello la imposibilidad de renovar las fianzas de garantía necesarias para emitir facturas a sus clientes”.

Es así como durante el año 2022 Buildtek acumuló cuentas por cobrar en disputa con sus clientes, por alzas de costos o extensiones de plazo, donde no ha logrado un acuerdo de pago, y que al día de hoy superan los $7.000.000.000. El no pago de estas cuentas por cobrar por parte de los clientes de Buildtek le ha impedido a la empresa operar con normalidad, y se ha visto en la necesidad de incrementar los plazos de pago a sus proveedores y diferir el pago del IVA como formas de financiamiento ante el déficit de caja que presenta. Lo anterior se agudiza por las exigencias de sus propios clientes de tener al día a sus proveedores y las obligaciones de IVA como condición para el pago de las nuevas facturas. Como consecuencia de estas dificultades para lograr el pago de los trabajos ya ejecutados a sus clientes, la empresa ha entrado en un estado de insolvencia y no está en condiciones de seguir cumpliendo los contratos pactados con sus clientes.

“Entendida la insolvencia como aquel estado patrimonial en el que, debido a un desbalance entre los activos realizables y las obligaciones exigibles que impiden a la empresa cumplir igualitariamente con las obligaciones respecto de todos sus acreedores, nos encontramos precisamente ante esa situación. La caja de Buildtek es exigua y el resto de sus activos líquidos es por completo insuficiente para enfrentar las diversas obligaciones de la sociedad, lo que hace evidente su actual insolvencia. Ello más la imposibilidad de obtener nuevos financiamientos no dejan más alternativa que solicitar la liquidación voluntaria de Buildtek”, acotó.

Deudas

Según el anexo 4 que detalla los pasivos, Buildtek adeuda a la Tesorería General de la República tres créditos que corresponden a los cierre de IVA de los meses de diciembre de 2022, y enero y febrero de 2023. El pasivo total asciende a $2.550 millones.

Por otro lado, la constructora también acumula cuantiosos pasivos a 481 proveedores, siendo los mayores Fastpack, Master Drilling y Maquinarias y Equipos MGA con $872 millones, $862 millones y $429 millones, respectivamente.

Sin embargo, los mayores montos de la empresa constructora corresponden a pasivos relacionados con su matriz. En efecto, a Monadelphous Chile SpA adeuda un crédito por $6.621 millones y a Inversiones CIV Ltda. $1.076 millones.

A cargo de resguardar los intereses de los trabajadores está el abogado Octavio Azócar, socio de Chiledefensa.cl. Según el jurista son más de 1.000 trabajadores, a quienes se les adeuda una serie de prestaciones laborales.

“Lamentablemente estamos viendo como las empresas del rubro se han visto afectada con la crisis económica, por lo que es fundamental que los trabajadores se asesoren en los derechos que les asisten”, señaló Azócar.