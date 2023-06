Salud lideró compras públicas en 2022 por adquisiciones asociadas a pandemia y medicamentos

A dos décadas de su creación, el mercado de transacciones públicas que administra ChileCompra llegó a un récord de US$15.023 millones en adquisiciones por parte de diferentes organismos del Estado, lo que es casi un 4% más que el año anterior. En 2022 Salud se consolidó como el sector de mayores transacciones con más de US$ 5.170 millones, lo que representa el 34% de las compras efectuadas en el mercado público, gracias a adquisiciones asociadas a la pandemia y a medicamentos, entre otros.

“ChileCompra cumple 20 años convertido en un servicio clave para el desempeño y la continuidad de las actividades de los organismos del Estado, período en el que ha avanzado en cobertura, digitalización y eficiencia”, afirmó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien precisó que en los últimos 10 años el sistema tuvo un crecimiento real de un 105% en los montos transados, lo que equivale a un crecimiento del 8,6% promedio anual.

Dentro del dinamismo del sector salud destaca la orden de compra para toma de muestra PCR en aeropuerto, la adquisición de las vacunas hexavalente, neumococica y anti-influenza. También se registran compras relevantes de Fonasa para la compra de servicios de prestaciones de salud con garantías explícitas GES, y la compra de servicios de resolución integral de patología Covid 19, entre otros.

Le siguen al sector salud, las transacciones realizadas por los organismos del gobierno central (ministerios y servicios públicos) y universidades con US$ 3.684 millones, municipalidades con US$ 2.863 millones, y obras públicas con US$ 2.333 millones (Ver infografía).

Según las estadísticas de ChileCompra, el gobierno central fue el que mostró mayor crecimiento durante 2022, tras un alza de 10%respecto del año anterior. En este sector destacan las adquisiciones de alimentos de la Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la compra emitida por el Instituto de Previsión Social para el servicio de atención y pago presencial de beneficios de seguridad social.

Si bien el tradicional y dinámico sector de obras públicas disminuyó en 11% sus transacciones en 2022, hubo compras relativas a licitaciones públicas que destacaron, especialmente las dedicadas al mejoramiento de rutas en la Región de Magallanes.

Organismos estrella

Según un informe de ChileCompra, los organismos públicos que efectuaron mayores transacciones en términos de montos a través de Mercado Público en el 2022 fueron la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con más de US$1.416 millones; seguido por la Central de Abastecimiento (Cenabast) con US$1.245 millones en compras de medicamentos; y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (Junaeb) con US$1.081 millones para la adquisición de alimentación para parvularios, escolares y estudiantes.

Asimismo, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tuvo transacciones que superaron los US$ 931 millones, cuya mayor orden corresponde a la compra de servicios de prestaciones de salud con garantías explícitas en salud (GES) por un monto US$ 11 millones. La Dirección de Logística de Carabineros también destacó con la orden de compra corresponde a un contrato por 24 meses asociado al sistema de comunicaciones de la institución (US$ 70 millones).

Compras coordinadas

Durante el 2022, la modalidad de compras coordinadas continuó generando ahorros en el uso de los recursos del Estado, gracias a la agregación de demanda de organismos de gobierno central. Esta fórmula, que implica que dos o más entidades se unan para realizar un proceso de adquisición, donde a mayor volumen se producen mejores precios para el Estado, permitió ahorros para el Fisco por US$35 millones.

Dora Ruiz, directora (s) de ChileCompra, destacó que “se realizaron así 13 licitaciones públicas coordinadas en rubros específicos de uso transversal, donde distintos organismos públicos del gobierno central y del sector salud agregaron demanda para obtener mejores precios en mascarillas, guantes, alcohol gel, además de alimentos enterales y parenterales, telefonía móvil, computadores e impresoras, entre otros rubros”.

En el proceso de compra de Elementos de Protección Personal (mascarillas, guantes y alcohol gel) participaron 55 servicios de salud de todo el país y se pudo ahorrar US$ 9,6 millones. También son relevantes, añade ChileCompra, los convenios marco y compras coordinadas de computadores que han permitido ahorros superiores a los US$ 14 millones.

Según Dora Ruiz, la implementación de Ley de Compras, que está ad portas de aprobarse y ser despachada, va a implicar que crezcan en forma sustancial las transacciones, porque se amplía la cobertura de entidades que ahora se rigen por la ley y deberán efectuar sus compras en el mercado público. “Eso significará un aumento en la cantidad de usuarios compradores y también de proveedores que van a tener oportunidades de vender sus productos y servicios al Estado. Como ChileCompra nos estamos preparando para este desafío, que significa la implementación de, a lo menos, 24 nuevos proyectos tecnológicos, nuevas facultades vinculantes, nuevas exigencias de probidad y mayores espacios de participación de proveedores de menor tamaño y de innovación”, concluye la directora (s) de ChileCompra.P