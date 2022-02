SoftBank empieza a promover una OPI para Arm después de que el acuerdo con Nvidia fracasara

Después del fracaso de un trato que podría haber significado US$ 80.000 millones para su compañía, el director ejecutivo de SoftBank Group Corp., Masayoshi Son, está jugando al vendedor con un plan B, una oferta pública inicial del diseñador de chips Arm.

El martes, Son sonaba como si estuviera en un roadshow para inversionistas en una conferencia de prensa en Tokio. Dijo que Arm está entrando en un “período dorado” de alta demanda por los chips que ayuda a crear en smartphones, autos eléctricos y en las torres de servidores informáticos operados por empresas como Amazon.com Inc.

El lanzamiento se produjo horas después de que el conglomerado japonés de inversión y tecnología dijera que abandonaría los planes de vender Arm a Nvidia Corp. —en lo que habría sido el acuerdo de semiconductores más grande registrado— porque preocupaciones antimonopolio se interpusieron en el camino.

Son dijo que estaba sorprendido de ver la negativa reacción no solo de los reguladores estadounidenses que demandaron para bloquear el acuerdo en diciembre, sino que también de las grandes empresas tecnológicas que dependen de los diseños de chips de Arm.

“Vimos una fuerte oposición porque Arm es una de las empresas más importantes y esenciales en las que confían y ocupan la mayoría de las empresas de la industria de TI o en Silicon Valley, ya sea directa o indirectamente”, afirmó.

En 2016, SoftBank pagó US$ 32.000 millones cuando adquirió el negocio de chips con sede en el Reino Unido. Son dijo que la venta a Nvidia, por la que SoftBank habría recibido tanto efectivo como acciones de Nvidia, podría haber tenido un valor de US$ 80.000 millones debido a un aumento en el precio de las acciones de Nvidia.

FOTO: REUTERS/Neil Hall/File Photo

Ahora, SoftBank planea salir a la bolsa con Arm para marzo del 2023. Lo más probable es que las acciones de Arm se coticen en el mercado de valores, que tiene a muchas tecnológicas, Nasdaq de Estados Unidos (Nasdaq Stock Market), porque muchos de los clientes de Arm se encuentran en Silicon Valley, dijo Son.

Dijo que SoftBank no tenía la intención de quedarse con Arm porque quería que los inversionistas externos del Vision Fund (fondo de capital de riesgo) liderado por SoftBank, que posee una cuarta parte de Arm, pudieran cobrar a través de una OPI (oferta pública inicial) y porque quería dar opciones de compra sobre acciones como incentivos a los empleados de Arm.

Hay varias incertidumbres que persisten en torno a una oferta pública inicial de Arm, incluyendo el si es que el volátil negocio de los semiconductores se mantendrá caliente durante este año.

Las acciones tecnológicas han caído recientemente debido al endurecimiento de la Reserva Federal. Fumio Matsumoto, estratega jefe de Okasan Securities, dijo que eso hacía que el momento para una gran oferta pública inicial para nada ideal, y también observó que un comprador estratégico en la industria de chips podría pagar más por Arm debido a los posibles efectos de sinergia.

Aún así, Matsumoto dijo que la recesión en Silicon Valley también ofrece oportunidades para Son, y que tenía sentido recaudar efectivo para su fondo de guerra de una oferta pública inicial de Arm. “Debido a que los precios de las acciones de tecnología han sufrido una fuerte corrección durante el último año, estamos viendo un buen ciclo para considerar la preparación” para nuevas inversiones, afirmó Matsumoto.

Después de una mala racha hace unos años, Arm está camino a obtener US$ 2.500 millones en ingresos este año fiscal, que finaliza en marzo, frente a los US$ 1.980 millones del año anterior, afirmó SoftBank. La ganancia operativa de Arm, según un tipo de cálculo utilizado por SoftBank, se duplicó con creces en los últimos dos años llegando a US$ 900 millones proyectados para este año fiscal.

Una serie de empresas de electrónica de consumo, así como empresas de semiconductores, incluidas Apple Inc., Samsung Electronics Co. y Qualcomm Inc., utilizan los diseños de Arm en al menos algunos de sus chips. Los diseños son conocidos por su bajo consumo de energía, lo que los hace casi omnipresentes en los dispositivos móviles.

El colapso del acuerdo Arm es solo uno de los desafíos que Son está abordando en su cartera de inversiones que abarca todo el mundo. Dijo que “nos duele” la gran dureza de China contra sus grandes empresas tecnológicas, que afectó las inversiones de SoftBank, incluida la más valiosa, el gigante del e-commerce Alibaba Group Holding Ltd.

En los últimos dos años se han visto algunos de los cambios más salvajes en las cuatro décadas desde que Son comenzó SoftBank. La pandemia, inicialmente vista como un golpe, pronto se convirtió en una bendición para muchas empresas de tecnología, incluidas aquellas en las que SoftBank ha invertido. Las acciones de SoftBank subieron, solo para caer a la mitad de su peak reciente cuando llegaron los problemas de China y el acuerdo de Arm encalló.

El valor de los activos netos de SoftBank, la medida preferida de Son para ver las finanzas de la compañía, pasó de caer 1,6 billones de yenes, equivalente a unos US$ 14.000 millones, en el trimestre de octubre a diciembre a 19,3 billones de yenes. Esa es una caída del 30% desde su peak en septiembre del 2020 y el nivel más bajo desde 2017.

Son culpó a la fuerte caída de las acciones de Alibaba. La empresa china, que alguna vez representó la mayoría de los activos netos de SoftBank, ahora representa menos de una cuarta parte del total.

SoftBank dijo que descargó una pequeña cantidad de acciones de Alibaba para liquidar contratos con sus prestamistas, pero Son dijo que la participación de SoftBank en la compañía china se mantiene cerca de un cuarto.

Son, que cumple 65 años este año, ha perdido varios de sus principales lugartenientes en los últimos años, incluido el director de operaciones, Marcelo Claure, quien renunció en enero después de una disputa sobre su paga. Son dijo que si bien estaba preparando sucesores, no tenía la intención de renunciar pronto.

“Si me detengo, me convertiré rápidamente en un viejo abuelo”, afirmó. Se jactó de que, recientemente, cuando fue a jugar bolos, superó los 200 puntos en dos rondas diferentes, una buena puntuación para un aficionado. “Pensé, ‘Oye, todavía soy bastante joven’”, sentenció.

—Sam Schechner en París contribuyó a este artículo.