TikTok, Twitter y Meta enfrentan la cuenta regresiva para cumplir la ley de contenidos más dura de Occidente

BRUSELAS- La ley de contenidos digitales de mayor alcance del mundo obligará a 19 servicios de redes sociales, búsquedas y comercio electrónico a cumplir nuevas y estrictas normas antes de finales de agosto.

Empresas como Apple, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc. META y Alphabet Google tenían uno o más de sus servicios listados el martes como “muy grandes” plataformas en línea o motores de búsqueda por el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE). Las designaciones, que también incluyen a TikTok, de Bytedance Ltd., y a Twitter, suponen el inicio de una cuenta atrás de cuatro meses para cumplir una serie de normas de la nueva ley, denominada Ley de Servicios Digitales (DSA).

La ley es la mayor revisión del planteamiento en el mundo occidental de los contenidos en línea en más de una generación, y modifica el concepto de responsabilidad en línea que ha prevalecido desde los albores de Internet.

Con leyes anteriores, como la Sección 230 de EE.UU., las empresas podían en general eludir la responsabilidad por los contenidos que publicaban sus usuarios, siempre que se esforzaran por responder a determinados tipos de contenidos problemáticos cuando se les señalaba. Pero con la nueva ley de la UE, las empresas tendrán que realizar evaluaciones periódicas para determinar todos los posibles riesgos que sus sistemas puedan plantear a personas concretas o a pilares de la vida cívica, como la libertad de expresión o la participación electoral, y demostrar a los reguladores que los están abordando con sistemas sólidos.

Los servicios incluidos en la lista del martes fueron nombrados en gran parte porque cada uno de ellos había declarado en febrero que tenía más de 45 millones de usuarios activos al mes en la UE, lo que significa que llegan al menos al 10% de la población del bloque. El año que viene se aplicarán requisitos menos estrictos a los servicios que no alcancen este umbral, impuestos por los reguladores nacionales del país donde la empresa tenga su sede principal en la UE.

Los infractores se enfrentan a multas de hasta el 6% de sus ingresos anuales globales. La ley incluye la posibilidad de bloquear los servicios de una plataforma en caso de determinadas infracciones reiteradas.

“Una gran escala conlleva una gran responsabilidad”, declaró Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior de la UE. Las grandes plataformas en línea y los motores de búsqueda “no podrán actuar como si fueran demasiado grandes para preocuparse”, sostuvo.

Breton dijo que el bloque propone que las empresas se sometan a auditorías antes de que las nuevas normas entren en vigor a finales de agosto, para que tengan la oportunidad de corregir cualquier posible infracción sin riesgo de sanciones. Explicó que la Comisión Europea espera auditar Twitter a finales de junio por invitación de Elon Musk, director ejecutivo de la empresa.

TikTok también ha manifestado su interés por someterse a una auditoría antes de que entren en vigor las nuevas normas, según Breton.

Apple señaló que se había comprometido previamente a seguir las normas de la DSA para sus tiendas de aplicaciones. Amazon indicó que está ultimando sus planes para cumplir las nuevas normas. Google, por su parte, comentó que está trabajando con funcionarios de la UE para cumplir, y Meta puntualizó que está tomando medidas para cumplir con los requisitos de la DSA, incluyendo la ampliación de sus herramientas de transparencia y sistemas de información.

TikTok afirmó que lleva varios meses trabajando para aplicar las disposiciones de la DSA. Twitter no hizo comentarios de inmediato.

En cierto modo, la DSA está sirviendo de modelo para otras partes del mundo. El Reino Unido se acerca a la recta final de un debate parlamentario sobre una ley paralela, denominada Online Safety Bill, que también establecerá nuevos y estrictos requisitos para las empresas de redes sociales, con especial atención a la protección de los menores.

En virtud de la DSA, los grandes servicios de redes sociales, mercados en línea y motores de búsqueda deben mantener sistemas para retirar contenidos que infrinjan sus condiciones o que los gobiernos nacionales europeos consideren ilegales, al tiempo que proporcionan a los usuarios herramientas para apelar si creen que el material que han publicado ha sido retirado injustamente o degradado en las clasificaciones. La ley también exige auditorías externas periódicas y compartir los detalles de sus algoritmos de contenidos con los reguladores.

Los reguladores europeos encargados de hacer cumplir la nueva norma se basarán en parte en un grupo de expertos en algoritmos con sede en un centro de Sevilla (España), a los que se podrá recurrir para que proporcionen información y análisis a los encargados de hacer cumplir la ley con sede en Bruselas.

Algunos elementos de la nueva ley son relativamente claros, como la prohibición de la publicidad dirigida a los niños, según los funcionarios de la UE. Sin embargo, reconocieron que puede ser más difícil evaluar el cumplimiento de otras normas por parte de una empresa, como disponer de sistemas para hacer frente a los riesgos derivados de la desinformación que se publica en línea.

Otros servicios sujetos a las disposiciones más estrictas de la ley son Bing y LinkedIn de Microsoft Corp, Snapchat de Snap Inc, AliExpress de Alibaba Group Holding Ltd y Wikipedia. Los servicios de Google afectados son YouTube, Google Maps, Google Play y Google Shopping.

Snap dijo que se está preparando activamente para cumplir con la DSA.

Alibaba, Microsoft y la Fundación Wikimedia no hicieron comentarios de inmediato.

La Comisión está estudiando otras cuatro o cinco plataformas para determinar si también deben someterse a las disposiciones más estrictas de la ley y espera anunciar su decisión en las próximas semanas, según Breton.

Desde el año pasado, las empresas tecnológicas han movilizado importantes esfuerzos de ingeniería y revisión de productos para cumplir la nueva ley. Los ejecutivos de las compañías afirman que algunos de los aspectos más difíciles serán diseñar sus sistemas para que proporcionen los datos sobre retirada de contenidos y descensos de categoría que exigirá la UE. Otro será mantener los mecanismos externos de resolución de conflictos que exige la ley para los usuarios que impugnen las razones por las que sus contenidos fueron retirados o degradados.

Facebook e Instagram, de Meta, figuran en la lista de plataformas sujetas a las disposiciones de la ley para plataformas muy grandes. La semana pasada, la empresa despidió a tres cuartas partes de su equipo de ingeniería de problemas de información, que ayuda a realizar comprobaciones de hechos, aborda afirmaciones de desinformación relacionadas con elecciones en todo el mundo y puede rebajar el rango de contenidos considerados problemáticos.

Una persona relacionada con el asunto dijo a The Wall Street Journal la semana pasada que el resto de ese equipo se estaba fusionando en un equipo más grande dentro de las operaciones de integridad de Facebook, que hace el trabajo relacionado para hacer frente a la información falsa.

El martes, Breton manifestó su preocupación por el sistema de moderación de contenidos de Facebook en el contexto de las elecciones. “Meta tiene que investigar cuidadosamente su sistema y arreglarlo cuando sea necesario”, enfatizó Breton.

Meta señaló que toma medidas significativas para combatir la difusión de contenidos nocivos en sus plataformas y reconoce que hacerlo es especialmente importante durante las elecciones y en tiempos de crisis. La empresa agregó que elimina los contenidos que infringen sus normas y ha creado un amplio programa de comprobación de hechos.

La UE ha dicho repetidamente a Twitter que la empresa debe hacer más para cumplir la ley. Los funcionarios europeos han citado públicamente a Twitter en varias ocasiones en los últimos meses, debido a los importantes despidos que ha sufrido la firma desde que Musk la compró en otoño. La compañía ya no tiene personal en Bruselas y, desde principios de este año, también ha perdido personal directivo en Dublín, su sede en la UE.

En una llamada telefónica realizada en enero, Breton dijo a Musk que debía cumplir sus promesas de respetar la ley.

En febrero, otros funcionarios de la UE advirtieron a la empresa de que debía mejorar tras presentar un informe incompleto sobre su gestión de lo que la UE considera esfuerzos por difundir información intencionadamente engañosa.

Musk ha indicado que Twitter debe cumplir las leyes locales y que planea cumplir la DSA, pero en general ha manifestado que no quiere tomar medidas más allá de eso en la moderación de contenidos en línea.