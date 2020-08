Entonces, ¿qué hace Kodak en estos días? Una década de giros antes de un enorme préstamo federal

Eastman Kodak Co. durante generaciones fue un nombre familiar en la fotografía, el creador de “Kodak Moments” que conservó los recuerdos más preciados de las familias.

Los momentos actuales de Kodak son en su mayoría digitales, y la compañía ha pasado gran parte de la última década intentando salir de la quiebra y entrar en nuevas áreas comerciales. El último giro de la compañía lo lleva directamente a la lucha contra el brote de coronavirus.

La semana pasada, Kodak acordó un acuerdo preliminar para un préstamo gubernamental de US$765 millones para reactivar la producción de ingredientes utilizados para fabricar medicamentos genéricos, incluido el medicamento antipalúdico hidroxicloroquina, que el presidente Trump ha promocionado en el tratamiento del Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

El préstamo es el primero de su tipo en virtud de la Ley de Producción de Defensa, que se había invocado anteriormente para acelerar la producción de suministros relacionados con Covid-19, como ventiladores. El préstamo ahora enfrenta el escrutinio del Congreso mientras los legisladores cuestionan la falta de antecedentes de Kodak en productos farmacéuticos y subvenciones de opciones sobre acciones emitidas a ejecutivos antes del anuncio del préstamo. Las acciones de la compañía han estado en un viaje salvaje durante la última semana, pasando de US$2 a US$60.

El viernes, Kodak reveló que realizaría una revisión de la actividad reciente de la empresa y partes relacionadas en relación con el posible préstamo. La revisión interna será realizada para un comité especial de la junta por el bufete de abogados Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Akin Gump asesoró a la empresa durante una reestructuración en 2012.

John Ward, profesor de Saunders College of Business en el Instituto de Tecnología de Rochester, dijo que las raíces de Kodak en la industria química le dan la oportunidad de llevar a cabo el movimiento hacia la fabricación de ingredientes farmacéuticos, pero queda mucho trabajo por hacer.

“No se trata de encender el interruptor y entrar en este negocio”, afirmó Ward, quien trabajó en Kodak durante dos décadas. “Hay algunas capacidades básicas allí, pero tendrán que hacer inversiones significativas, atraer personas, cambiar el enfoque. está por determinarse si pueden lograrlo“.

El último movimiento de Kodak muestra hasta qué punto la empresa de 130 años, cuyo fundador George Eastman se comprometió a ayudar a que la fotografía sea “tan conveniente como el lápiz”, se ha desviado de sus raíces. Considerado durante mucho tiempo como un fabricante industrial líder que atrajo talento científico a su base corporativa en Rochester, Nueva York, Kodak actualmente proporciona principalmente software y tecnología para el mercado de impresión comercial.

El declive de Kodak se prolongó durante décadas y se aceleró a medida que la fotografía se volvía digital. La evolución se comió la posición de liderazgo de Kodak en la fotografía impresa, a pesar de que la empresa desarrolló una cámara digital en 1975.

Una declaración de quiebra y una reestructuración en 2012 obligaron a Kodak a vender una cartera de patentes de US$500 millones que cubren la fotografía digital y las aplicaciones fotográficas en línea a titanes de la tecnología como Apple Inc., Google de Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Samsung Electronics. Co.

Kodak salió de la protección por quiebra al año siguiente, reduciendo su enfoque a la imagen comercial. “Kodak es, en muchos sentidos, una nueva empresa”, expresó el entonces director ejecutivo Jeffrey Clarke en 2014 en la primera llamada telefónica de la compañía sobre ganancias después de la quiebra. Señaló que debe considerarse que Kodak tiene dos líneas de negocio: un negocio de alto crecimiento que incluye tecnología de impresión digital; y un negocio en declive que alguna vez fue su pan y mantequilla, incluida la película comercial.

Sin embargo, Kodak ha seguido encogiéndose. Después de registrar más de US$2,1 mil millones en ingresos en 2014, la compañía registró ingresos de solo US$1,2 mil millones el año pasado y registró pérdidas en cuatro de los últimos seis años fiscales. Hoy en día, Kodak tiene casi 5.000 empleados en todo el mundo, frente a los 7.300 de 2014. En un momento, Kodak empleó a 145.000.

La última década ha llevado a Kodak a tomar algunos desvíos inusuales, que algunos consideran intentos de captar conceptos de moda en el mundo de las inversiones. Incluyeron lanzamientos de teléfonos celulares y tabletas Kodak, y en 2018, una moneda digital llamada KodakCoin, que, según la compañía, ayudaría a los fotógrafos a licenciar su trabajo y rastrear cuando las imágenes se usan sin permiso. La noticia duplicó el precio de las acciones, un aumento similar al experimentado por otras empresas que anunciaron un movimiento hacia las monedas digitales.

El brote de coronavirus ha permitido a Kodak incursionar de nuevo en la química. En marzo, Kodak dijo que suministraría alcohol isopropílico al estado de Nueva York para fabricar desinfectante de manos.

Los veteranos de la industria dicen que el préstamo del gobierno que permitiría a Kodak producir compuestos químicos simples tiene cierto sentido: el laboratorio de investigación química de la compañía fue una vez la envidia del mundo, afirmó Willy Shih, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard que dirigió las operaciones de consumo de Kodak durante un período, a partir de finales de la década de 1990. Sin embargo, la mayoría de los químicos que mezclaron compuestos y realizaron investigaciones se han ido, agregó, debido a los despidos a lo largo de los años.

Shih señaló que mezclar los productos químicos necesarios para fabricar productos farmacéuticos no es difícil, pero ganar dinero al hacerlo sí lo es, con la ventaja de los productores con los costos más bajos. Y por ahora, lugares como China e India tienen esa ventaja.

"No es química de frontera", dijo Shih en una entrevista. "Si eres una gran empresa de química, haz algo que sea difícil para dejar un margen".

Kodak se negó a comentar sobre el préstamo, que aún está pendiente. Parte del fundamento del préstamo es trasladar la fabricación de los compuestos químicos a EE.UU., donde la reserva puede estar más disponible para producir productos farmacéuticos como los que podrían tratar los síntomas del coronavirus.

Al anunciar el préstamo, el actual director ejecutivo de Kodak, Jim Continenza, dijo que la nueva aventura de la compañía “desempeñaría un papel fundamental en el retorno de una cadena de suministro farmacéutica estadounidense confiable”.