Pablo Correa, vicepresidente de BancoEstado: “La CMF hasta el momento ha actuado como si no estuviéramos viviendo una crisis”

Son más de US$11.000 millones los anunciados por Hacienda como un plan para paliar la crisis provocada por el coronavrus, de los cuales US$500 millones irán a BancoEstado. La entidad, conocida por su rol contracíclico en crisis pasadas, está en pleno trabajo de su plan de contingencia para una eventual cuarentena nacional, pero en medio de este escenario, alerta por el rol de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y los efectos de sus regulaciones en un ciclo como el actual.

En el plano comercial, para Pablo Correa, vicepresidente de la entidad, señala que la capitalización adicional encuentra al banco en medio de la aplicación del plan de emergencia tras la crisis social, el cual, si bien estaba acotado a micro y pequeñas empresas, “ahora también tiene el objetivo de incrementar el perímetro de acción a todos nuestros clientes, todos los segmentos, desde personas hasta grandes empresas en todo el territorio”.

¿Cuánto de sus clientes ya habían reprogramado o pidieron créditos bajo ese plan?

Tuvimos en este plan más de 100.00 postergaciones de créditos, cerca de un tercio fueron micro y pequeñas empresas, y dos tercios clientes personas en postergación de consumo y vivienda.

¿Para esta crisis, qué es lo que tienen identificado?

Hasta el día de hoy, los primeros sectores en resentirse por la crisis sanitaria fueron el transporte, que involucra desde colectivos hasta grandes líneas de transporte de pasajeros, y el sector de comercio , y esperamos que sea mucho más intenso de lo que fue la demanda en período de contingencia social. Por el momento lo que hemos visto es mucha demanda por capital de trabajo. Esperamos mucha demanda, y la expansión del banco debiese ser parecida a la ocurrida en 2009, que fue en su cartera comercial.

¿Ustedes ya están traspasando la baja en la TPM?

BancoEstado, desde el año pasado, hizo un esfuerzo importante de reducción de la tasa, incluso antes de que el BC la bajara. Tras la contingencia quisimos ser el banco más conveniente para el segmento mipyme, y ahora pretendemos seguir siéndolo para todos los segmentos.

Adicionalmente, creemos que financiamiento condicional al incremento de colocaciones del Banco Central es una buena herramienta, y si bien aún no conocemos los detalles del funcionamiento, es nuestra voluntad ser un usuario agresivo de ella y traspasar esa rebaja efectiva a los clientes.

¿Según su cartera, a cuánto pueden acceder?

Ese 3%, en nuestro caso, son $440.000 millones.

¿Entre la capitalización de 2019, y la de ahora, cuántos créditos pueden entregar hoy?

Entre ambas, la expansión podría implicar US$7.500 millones estresando el balance del banco a su máxima capacidad. Es un escenario extremo, sobre todo si el 1 de enero del próximo año empieza a introducirse Basilea III.

¿Cómo están asegurando la cadena de pagos en una eventual cuarentena nacional?

Hoy el banco ha reducido en 70% el número de personas trabajando en tecnología, mesas de dinero y riesgo, porque que los bancos caen dentro de los servicios básicos, e incluso en una cuarentena nacional hay unidades que deben seguir trabajando. Pero el mayor problema se produciría si tuviéramos que cerrar las sucursales. Pero implementar todas las medidas es un desafío importante, porque no todos nuestros clientes están acostumbrados a los canales digitales. Esto va a implicar una colaboración de todos, estamos preparados para que el banco pueda seguir atendiendo un período de cuarentana total, entendiendo que somos un servicio básico.

¿Tienen un plan de aperturas de sucursales incluso con cuarentena?

Tenemos un plan de contingencia que debemos conversar con el regulador, pero estamos trabajando en eso donde hay cuarentana obligatoria.

¿Qué pasa con aquellos clientes que acudieron a sus programa en la crisis, puede postergar las cuotas de esos créditos ya entregados en contngencia?

Sí, en todo el abanico de segmentos tenemos tres escenario: clientes nuevos que quieran financiamiento adicional está disponible; clientes del banco que están al día, hayan o no hayan pedido postergación en el pasado, y que hoy requieran un refinanciamiento o postergación también está disponible; y el tercero es gente que está en mora, y que podemos reestructurar de su crédito, alargar el plazo, diferir cuotas, o lo que sea necesario. Las tres herramientas están abiertas para todos los segmentos. Nuestra métrica de éxito es que todos nuestros clientes antes del 18 de octubre que eran viables, lo sigan siendo, y es lo mismo que queremos con esta crisis sanitaria.

¿Para la crisis de 2009 el banco creció cerca de 4 puntos porcentuales en participación de mercado, y se entregaron muchos recursos al segmento corporativo. Esto será igual, el sistema financiero se contrajo?

Cada banco definirá su apetito por riesgo, pero efectivamente podría verse, hasta ahora no, un menor apetito en la banca privada. Nosotros tenemos claro que la existencia de BancoEstado en periodo normal se justifica con temas de inclusión financiera, pero en estos periodos el mayor rol del banco es contracíclico. Por eso mismo que este programa inicial de la mipyme también estará disponible para las empresas de mayor tamaño en caso de que tengan problemas de financiamiento en el mercado de capitales. El banco tiene un rol que jugar, a nivel agregado las empresas de mayor tamaño y las grandes corporaciones deben seguir funcionando porque la cadena hacia abajo es sustantiva. No nos sorprendería que resultado esto, la participación de mercado del banco aumente.

El rol de la regulación

¿Usted mencionó la línea del Central, considera que el emisor dictó las medidas adecuadas?

El Banco Central fue sumamente audaz y medidas como la línea contra créditos comerciales y de consumo, es una medida similar a las vista en la crisis del 82 y 8. Pero, la verdad, es que no tiene las herramientas de otros banco centrales en el mundo, no puede comprar deuda corporativa, sólo bancaria, y lo más agresivo que puede hacer es considerar deuda corporativa de los bancos como colateral; ese es el diseño regulatorio tras la crisis de los 80. Por tanto, el emisor agotó parte sustantiva de su caja de herramientas, y eso se complementa con las medidas fiscales anunciadas ayer. Y quienes hoy tendrán que ser conductores eficientes de la política fiscal y monetaria será el sistema financiero, tiene un rol fundamental, que es jugar más que seguir pidiéndole herramientas al Central y Hacienda.

Pero hay una agencia del estado, que es la CMF, que todavía no ha entrado a jugar un rol en esta crisis sanitaria, que hasta el momento ha actuado como si no estuviéramos viviendo una crisis, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, sin precedentes. Yo esperaría que en los próximos días se corrija esa falencia.

¿A qué se refiere específicamente?

Hay dos elementos, uno es resorte legislativo, y creo que debiera estudiarse la posibilidad de incrementar la gradualidad de la implementación de Basilea III. Y, dependiendo de lo que pase en las próximas semanas, postergar la entrada en vigencia de los artículos transitorios. No se puede desconocer el efecto procíclico que tiene Basilea III, el sistema financiero chileno debe transmitir correctamente la política monetaria, ser capaz de entregar liquidez de corto y mediano plazo, pero también la regulación tiene que reconocer de que el ciclo que viene será sumamente débil y eventualmente recesivo. Postergar en un año la vigencia de Basilea III a 2022 es razonable.

En forma adicional, la normativa en consulta sobre el cálculo de los activos ponderados por riesgo de créditos es sumamente conservadora, incluso va más allá de Basilea III y todos los países que han implementado la regulación, en un momento en que el ciclo requiere flexibilidad necesaria para no acentuar el ciclo.

Hasta el día de hoy, la CMF ha actuado como si ese ciclo no existiese, pero estoy convencido, porque la gente de la CMF vive en Santiago de Chile, de que enmendará eso.

¿Pero El Central ha criticado el nivel de capitalización de los bancos. Y ahora hay que sumar una caída en las cuotas de los Money Market, ustedes han visto efectos en su fondeo?

En general no, lo que pasó esta semana en el mundo fue una demanda por liquidez inmediata que afecto a casi todos los instrumentos. Pero eso fue puntual, al contrario, lo que ha mostrado el sistema financiero local, es un nivel de resilencia importante, no hemos tenido ningún problema de trancos de liquidez en ningún momento. No veo que vayamos a tener problemas.

¿Les ha subido el costo de fondo?

Realizamos operaciones de colocaciones en los primeros meses de este año en el exterior, colocamos US$750 millones en EEUU, algunas colocaciones privadas en Australia, Japón y suiza, con lo cual nos adelantamos y financiamos parte importante de nuestra cartera. Las líneas en el exterior siguen abiertas, el lunes hicimos un giro con bancos corresponsales y se han mantenido los niveles de precios. En esta crisis, como banca en general, no debiéramos ver problemas de acceso. Ahora lo más relevante es que el sistema bancario transmita esa capacidad a sus clientes.