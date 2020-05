Silicon Valley, el nuevo objetivo de las inversiones de Isidoro Quiroga

Hace 2 horas

Hace un par de días Isidoro Quiroga liquidó una posición en una compañía de soluciones energéticas de EEUU que había comprado en 2018 a US$ 20 millones y la vendió a US$ 819 millones. Esta “pasada” de prácticamente US$ 800 millones se suma a la venta por US$ 921 millones que concretó de la salmonera Australis en 2019, la que controlaba casi en su totalidad. Amigo de Julio Ponce, Patricio Contesse, Leonidas Vial y Hernán Büchi, tras este negocio no piensa retirarse: seguirá invirtiendo financieramente en todo el mundo.