Abastible, firma ligada al grupo Angelini, proyecta alza de cerca del 10% del gas licuado

Abastible, firma perteneciente al holding de Empresas Copec, informó que proyecta un alza del 10% del gas licuado desde el 2 de abril. La empresa ligada al grupo Angelini calificó la subida como acotada y de menor impacto en el contexto de la alza histórica que registraron este jueves las bencinas.

"De acuerdo con estimaciones de la compañía, se espera que a partir del jueves 2 de abril el precio registre un alza en torno al 10%, compuesto por el aumento del valor del gas licuado, junto al incremento en los costos de transporte, asociado al alza del diésel y gasolinas“, dijo en un comunicado.

Grupo Angelini también controla Copec, la distribuidora de combustibles a nivel nacional.

"Este ajuste se da en un contexto donde otros combustibles han experimentado incrementos significativamente mayores. En términos porcentuales, el diésel ha registrado alzas del orden de 50% a 60%, mientras que las gasolinas han aumentado en torno a 30%, lo que contrasta con el incremento cercano al 10% proyectado para el gas licuado“, dijo la empresa.

El alza del combustible se explica en el contexto de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast neutralizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) bajo la justificación de la incapacidad fiscal de sostener la herramienta, que fue presionada estos días por el alza sostenida de los precios del petróleo en el Medio Oriente por la guerra en Irán, que afecta al estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del crudo en el mundo.

Sobre las razones de la subida de gas licuado que proyecta Abastible, la firma también lo atribuyó al conflicto en el Medio Oriente.

“Es importante considerar que Chile es un país altamente dependiente del mercado internacional del gas licuado, importando cerca del 90% de su consumo principalmente desde Estados Unidos”, comenzó diciendo la firma.

Luego, continuó explicando que, “en este contexto, los precios locales se determinan en base a indicadores internacionales como Mont Belvieu, referencia clave del mercado estadounidense. A diferencia de Asia y Europa —más dependientes del suministro desde Medio Oriente—, el país norteamericano cuenta con altos niveles de inventarios, lo que ha permitido moderar las alzas y contener en parte el impacto en mercados como el chileno".

“Sin embargo, actualmente el conflicto en Medio Oriente ha generado volatilidad en todos los combustibles, afectando cadenas logísticas y presionando los precios internacionales”, comentó.

“Pese a ello, el gas licuado ha mostrado un comportamiento más estable en comparación con otros energéticos, tendencia que también se proyecta para Chile”, acotó.

Abastible, sobre el abastecimiento de gas licuado, comentó que el “actual escenario internacional —marcado por la guerra y eventuales restricciones operacionales en puertos clave, particularmente en Estados Unidos— introduce un nivel de incertidumbre que podría derivar en contingencias a nivel global”.

“En este contexto, Abastible se encuentra monitoreando permanentemente la situación y gestionando activamente sus operaciones para mitigar cualquier riesgo de desabastecimiento”, agregó.

Ante este tema, Abastible también comentó que “cuenta con un sistema resiliente, basado en contratos de suministro, capacidad de almacenamiento y una red logística que entrega flexibilidad operativa. A lo anterior se suma un suministro regional que contribuye a reforzar la seguridad de suministro”.