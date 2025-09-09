Acciones de SQM y otros gigantes de litio caen tras reportes sobre reactivación de mina en China

Las acciones de SQM y el resto de los principales productores de litio a nivel mundial anotaban fuertes pérdidas este martes tras reportes de que una importante mina china planea reanudar sus operaciones prontamente.

Los papeles de SQM-B caían 6,44% y los de SQM-A descendían 2,86% ubicándose dentro de las mayores bajas en la Bolsa de Santiago.

En tanto, en Wall Street, la acciones de la estadounidense Albermarle retrocedían 12,45% y las de la canadiense Lithium Americas perdían 4,21%.

El medio estatal chino de finanzas Securities Times informó que Contemporary Amperex Technology (CATL), el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, planea retomar la producción. Por su parte otro medio chino, Jiemian reportó que las operaciones se reanudarían pronto, aunque no dio un plazo específico.

Suspensión temporal

En agosto CATL había reportado la suspensión de la extracción de litio en la mina de Jianxiawo, en China. En ese momento además había señalado que el cierre sería temporal pues estaba tramitando la renovación del permiso tras la expiración de la licencia el 9 de ese mes, pero no dio plazos para concretarla medida.

La mina tiene capacidad para producir en torno a 46.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente al año, aproximadamente el 3% del suministro mundial proyectado para este 2025.

El anuncio de la empresa china provocó en dicha ocasión la reacción contraria de las cotizaciones de las principales empresas de litio en los mercados, mientras los analistas apostaban a que la menor producción elevaría los precios del mineral.