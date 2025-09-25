Accionistas de Bice Vida y Vida Security aprueban su fusión legal

Los accionistas de Bice Vida Compañía de Seguros (Bice Vida) y Seguros Vida Security Previsión S.A. (Vida Security), aprobaron la fusión por absorción de Vida Security en Bice Vida, con lo que ahora, para que la operación pueda materializarse, solo falta la autorización por parte de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Tras la fusión las compañías alcanzarían activos totales por US$12 mil millones, con un nivel de prima por sobre los $650 mil millones en el primer semestre de 2025.

El presidente del directorio de Bice, Luis Felipe Gazitúa, destacó que “esta fusión marca el inicio de una nueva etapa para la industria aseguradora en Chile. Al unir dos compañías con culturas sólidas y modelos complementarios”.

En tanto, el gerente general de Bice Vida, Andrés Varas, detalló que “esta integración nos permite consolidar una compañía más ágil, robusta y preparada para liderar el futuro del mercado asegurador. Con más de 1,8 millones de clientes, presencia a nivel nacional y una propuesta centrada en el servicio y la innovación”.

Otro acuerdos

Los acuerdos adoptados en las juntas extraordinarias de accionistas realizadas por ambas entidades fueron informados a través de los respectivos hechos esenciales a la CMF. En ellos se dio a conocer que Bice Vida adquirirá todos los activos y pasivos de Vida Security, la que se disolverá sin necesidad de liquidación, sucediendo la primera a la segunda en todos sus derechos y obligaciones.

Junto con aprobar la fusión, los accionistas votaron también favorablemente otras materias vinculadas con la integración de las compañías como la aprobación del aumento de capital necesario para materializar la fusión, la relación de canje para la fusión de una acción de Bice Vida por cada acción de Vida Security y otras modificaciones a los estatutos sociales de Bice Vida.

El proceso de integración de Bicecorp y Grupo Security ha dado paso a la conformación de un solo grupo financiero que hoy cuenta con 80 sucursales, 20 compañías y 2,4 millones de clientes. De este modo, tras la integración, Bice suma activos por más de US$38 mil millones.