ACHS invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) -a través de la sociedad Red de Clínicas Regionales- planea invertir US$25,5 millones en la construcción de una nueva clínica en La Serena.

Así quedó plasmado en una consulta de pertenencia ingresada este jueves al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) en el que detalló que el proyecto contempla un establecimiento de salud de alta complejidad destinado a la atención ambulatoria y hospitalaria.

En el escrito, la filial de la ACHS busca confirmar que el proyecto no debe ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El edificio considera áreas de consultas médicas, box de urgencias, unidad de imagenología, laboratorio, pabellones quirúrgicos, habitaciones de hospitalización, salas de procedimientos, vacunatorio, gimnasio kinesiológico, además de dependencias de apoyo administrativo, bodegas y servicios generales.

El proyecto contempla la habilitación de obras permanentes dentro de un predio de 9.895 m2. El establecimiento contará con un área de estacionamiento con capacidad para 106 vehículos y estará compuesto por tres edificaciones: Edificio Clínico, Edificio de Servicios Profesionales y Servicios Generales.

La fase de construcción para la clínica tendrá una duración máxima esperada de 30 meses. Durante esta etapa, la mano de obra requerida será de 70 personas como máximo, incluyendo personal subcontratista.

El proyecto no contempla construir nuevos accesos, pues usará la avenida existente El Santo.