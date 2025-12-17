SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones

    El evento de K-Pop fue cancelado a la mitad de su realización tras un temporal de lluvia y granizo que afectó ese día a la capital, lo que imposibilitó la presentación de algunas bandas y dejó a los fanáticos esperando bajo la lluvia.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Music-Bank-Chile-1-ok.jpg

    Tras un acuerdo judicial, luego de una demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la productora Noix y Ticketmaster deberán compensar a quienes compraron entradas para el concierto “Music Bank”, realizado en noviembre de 2022 en el Estadio Monumental de Santiago.

    El evento de K-Pop fue cancelado a la mitad de su realización tras un temporal de lluvia y granizo que afectó ese día a la capital, lo que imposibilitó la presentación de algunas bandas y dejó a los fanáticos esperando bajo la lluvia.

    A través de este acuerdo, los proveedores compensarán a todos los consumidores que compraron la entrada, que alcanza 18.930 personas que adquirieron un total de 38.656 tickets. Cada uno recibirá un 33% del total pagado.

    Este acuerdo implica un desembolso de alrededor de $1.300 millones para la productora Noix.

    Ateez, banda de K-Pop. la-tercera

    “A través de este acuerdo se pone fin a una larga disputa judicial donde el Sernac ha tenido un rol preponderante, permitiendo que todas las personas que compraron entradas y fueron afectadas tras la cancelación parcial del “Music Bank” sean compensadas en forma proporcional y de acuerdo al pago que realizaron", dijo la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, en un comunicado.

    Detalles del acuerdo

    El alcance del acuerdo implica que cada consumidor recibirá la devolución correspondiente al tipo de entrada adquirida. Por ejemplo, la persona que compró en el sector Dreamers, quien pagó un valor total de $184.000, recibirá una devolución de $60.410.

    Adicionalmente, el avenimiento considera un monto adicional de 0,15 UTM (cerca de $10.430) para un total de 10.032 consumidores que asistieron al evento y presentaron reclamos ante el Sernac antes de la presentación de la demanda.

    El dinero será transferido a la persona beneficiaria al mismo tiempo que reciba el monto de las entradas.

    Los montos compensatorios serán pagados directamente a los consumidores por Ticketmaster, empresa que actualmente tiene los fondos retenidos a la productora Noix, tras una medida precautoria solicitada por el Servicio y aceptada por la justicia.

    Para la realización del pago, el acuerdo conciliatorio contempla la habilitación de un formulario, que estará alojado en el sitio web de Ticketmaster. Este se mantendrá a disposición de los consumidores beneficiarios durante seis meses luego de que el acuerdo sea aprobado por parte del tribunal.

    Más sobre:SernacNoixTicketmasterMusic Bank Chile 2022

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Lo más leído

    1.
    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    2.
    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    3.
    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    4.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    5.
    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco
    Chile

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones
    Negocios

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental
    El Deportivo

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    ¿Se adelanta Safonov? El polémico penal que inclinó la balanza para el PSG en la final de la Intercontinental ante Flamengo

    En la víspera de su debut en la Liga de Primera: confirman a la U como rival del tricampeón peruano en la Noche Crema

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación
    Mundo

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós