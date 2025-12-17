Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones

Tras un acuerdo judicial, luego de una demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la productora Noix y Ticketmaster deberán compensar a quienes compraron entradas para el concierto “Music Bank”, realizado en noviembre de 2022 en el Estadio Monumental de Santiago.

El evento de K-Pop fue cancelado a la mitad de su realización tras un temporal de lluvia y granizo que afectó ese día a la capital, lo que imposibilitó la presentación de algunas bandas y dejó a los fanáticos esperando bajo la lluvia.

A través de este acuerdo, los proveedores compensarán a todos los consumidores que compraron la entrada, que alcanza 18.930 personas que adquirieron un total de 38.656 tickets. Cada uno recibirá un 33% del total pagado.

Este acuerdo implica u n desembolso de alrededor de $1.300 millones para la productora Noix.

“A través de este acuerdo se pone fin a una larga disputa judicial donde el Sernac ha tenido un rol preponderante, permitiendo que todas las personas que compraron entradas y fueron afectadas tras la cancelación parcial del “Music Bank” sean compensadas en forma proporcional y de acuerdo al pago que realizaron", dijo la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, en un comunicado.

Detalles del acuerdo

El alcance del acuerdo implica que cada consumidor recibirá la devolución correspondiente al tipo de entrada adquirida. Por ejemplo, la persona que compró en el sector Dreamers, quien pagó un valor total de $184.000, recibirá una devolución de $60.410.

Adicionalmente, el avenimiento considera un monto adicional de 0,15 UTM (cerca de $10.430) para un total de 10.032 consumidores que asistieron al evento y presentaron reclamos ante el Sernac antes de la presentación de la demanda.

El dinero será transferido a la persona beneficiaria al mismo tiempo que reciba el monto de las entradas.

Los montos compensatorios serán pagados directamente a los consumidores por Ticketmaster, empresa que actualmente tiene los fondos retenidos a la productora Noix, tras una medida precautoria solicitada por el Servicio y aceptada por la justicia.

Para la realización del pago, el acuerdo conciliatorio contempla la habilitación de un formulario, que estará alojado en el sitio web de Ticketmaster. Este se mantendrá a disposición de los consumidores beneficiarios durante seis meses luego de que el acuerdo sea aprobado por parte del tribunal.