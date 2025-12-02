VOTA INFORMADO por $1100
    AFP Habitat ya tiene nuevo gerente general: Max Sichel asumirá en enero tras salida de Alejandro Bezanilla

    El ejecutivo asumirá dicho cargo el 2 de enero, según informó la compañía ligada a la Cámara Chilena de la Construcción mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    AFP Habitat ya tiene nuevo gerente general: Max Sichel asumirá en enero tras salida de Alejandro Bezanilla

    Hace justo una semana, AFP Habitat sorprendió al anunciar que Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de la administradora a fines de este mes. La gran pregunta era quién asumiría en su reemplazo.

    Precisamente esa información se conoció este martes: la compañía ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, informó mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que Max Sichel Day asumirá la gerencia general de AFP Habitat el 2 de enero.

    Max Sichel

    Desde julio de este año Sichel era gerente de la división banca minorista de Banco Internacional, compañía que es controlada por Inversiones La Construcción (ILC), al igual que AFP Habitat. Antes de eso, entre agosto de 2023 y septiembre de 2025 se desempeñó como gerente general de Autofin, la compañía de financiamiento automotriz que es de propiedad de Banco Internacional.

    Sichel fue anteriormente CEO de Gama Leasing y también se desempeñó como vicepresidente senior de transformación en McKinsey & Company.

    Por otro lado, la salida de Bezanilla de la gerencia general de Habitat se da luego de siete años liderando la AFP y tras 20 años ligado a la compañía, siendo “clave en proyectar el liderazgo histórico de AFP Habitat, consolidándola como la administradora referente de la industria al posicionarla como la mayor administradora de activos, tanto en ahorro obligatorio como también voluntario”, afirmó la empresa en el hecho esencial que envió la semana pasada a la CMF.

    Alejandro Bezanilla.

    Igualmente informaron que Bezanilla seguirá como director de Colfondos, la AFP que tiene Habitat en Colombia. También “quedará relacionado al grupo en roles que se conocerán oportunamente, al igual que su reemplazante en la gerencia general de AFP Habitat”, detallaron en esa ocasión.

    Más sobre:PensionesAFPAFP HabitatAlejandro BezanillaMax Sichel

