    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    El ejecutivo que ha estado en la AFP por 20 años, seguirá como CEO hasta el cierre de 2025. Igualmente, luego seguirá como director de Colfondos y "quedará relacionado al grupo en roles que se conocerán oportunamente", detallaron.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de AFP Habitat a fines de este año. Eso fue lo que informó este martes la compañía mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde detallaron que ese fue el acuerdo al que llegó el ejecutivo con el directorio en una sesión realizada este mismo martes.

    La salida de Bezanilla de la gerencia general de Habitat se da luego de siete años liderando la AFP, quien fue “clave en proyectar el liderazgo histórico de AFP Habitat, consolidándola como la administradora referente de la industria al posicionarla como la mayor administradora de activos, tanto en ahorro obligatorio como también voluntario”, afirmó la empresa en el hecho esencial.

    Igualmente informaron que seguirá como director de Colfondos, la AFP que tiene Habitat en Colombia. También “quedará relacionado al grupo en roles que se conocerán oportunamente, al igual que su reemplazante en la gerencia general de AFP Habitat”, detallaron.

    “El directorio agradece profundamente el trabajo realizado por Alejandro Bezanilla en estos 20 años vinculado a AFP Habitat y reconoce su destacada trayectoria en los diferentes roles y responsabilidades que desempeñó en la compañía desde su incorporación como subgerente de inversiones en diciembre de 2005, luego como gerente de inversiones entre 2008 y diciembre de 2018, fecha en la cual asumió la gerencia general de la compañía”, afirmó la empresa en el hecho esencial.

