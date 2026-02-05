Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen

La gigante del comercio electrónico Amazon reportó ganancias e ingresos relativamente en línea con los esperados, pero al igual que otras grandes tecnológicas generó preocupación entre los inversionistas al anunciar un gran gasto en capital para este año.

La compañía tuvo una utilidad de por acción de US$1,95 en el cuarto trimestre versus los US$1,96 previstos por el mercado.

En tanto sus ingresos totalizaron US$213.400 millones en los últimos tres meses de 2025, superiores a los US$211.440 que estimaban los analistas.

Gasto mayor al esperado

Para 2026 Amazon estimó que sus inversiones totalizarán US$200.000 millones, cifra bastante mayor a los US$146.110 millones que pronosticaba el mercado. La compañía precisó que los gastos de capital se focalizarán fundamentalmente en el desarrollo de la IA.

El CEO de Amazon señaló que “con una demanda tan fuerte de nuestros productos actuales y oportunidades tan prometedoras con la inteligencia artificial, los chips, la robótica y los satélites en órbita terrestre baja, esperamos invertir alrededor de US$200.000 millones en gastos de capital en 2026, y prevemos un fuerte rendimiento a largo plazo del capital invertido”.

Sin embargo, los analistas temen que dicho gasto impacte los beneficios a corto plazo. Así tras el reporte las acciones de Amazon caían 8,5% en las operaciones posteriores al cierre en Wall Street.