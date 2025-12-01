Andrea Repetto: “No hay holguras fiscales para el próximo período”

El escenario fiscal del país es estrecho, y por lo mismo, el próximo período presidencial tendrá un acotado espacio para gastar si no logra tener nuevos ingresos o bien hacer reasignaciones. Esa es la visión que entrega la economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto.

En conversación con T13 radio, la economista afirmó que “no hay holguras fiscales para el próximo período. Quien quiera hacer una ley tendrá que buscar recursos vía reasignación, entonces una posibilidad es reducir el gasto y ahí hay que sentarse a discutir qué es lo que se va reducir de gasto para reasignarlo”.

La experta afirmó que “hay que empezar a hacer algo, no porque no hoy exista un problema de deuda pública, sino que de tendencia. Por ello, el gasto debe crecer más lento que el crecimiento. Esa podría ser una solución”, plantea.

02 DE AGOSTO 2024 Andrea Repetto FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Repetto duda que mayores ingresos se puedan obtener por crecimiento o reducción del gasto en programas. “No es la primera vez que nos dicen que vamos a financiar gastos nuevos con crecimiento y recorte de programas mal evaluados, eso no ha sucedió nunca y no va a suceder”.

En cuanto al balance de la gestión fiscal del gobierno, la economista suscribió la visión que entregó la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien señaló en entrevista con Pulso que este gobierno ha sido exitoso en términos de contener la deuda. “Han habido signos de esfuerzos, sin ninguna duda“.

En esa línea resaltó que esta administración hizo un ajuste importante del gasto cuando asumieron su periodo presidencial: “Retiraron el gasto del IFE y de los excesos de gasto que hubo en la pandemia. Una cosa es que esté legislado y otra es hacerlo y hay que reconocerle eso. Han hecho un esfuerzo”.