Ariel Sauer, por caso Factop: “Pido disculpas a la gente que invirtió con nosotros”

Sentado en la terraza del departamento de su padre, Ariel Isaac Sauer Adlerstein (52) explica el impacto que ha tenido en su vida el caso denominado Factop, al tiempo que ofrece disculpas a las víctimas que sufrieron millonarias pérdidas.

El empresario relata que el caso cobró especial relevancia tras la divulgación, por parte de Ciper, del audio de una conversación, en junio de 2023, entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y su hermano Daniel Sauer. Desde entonces, asegura que lo ha perdido todo -su esposa lo abandonó, sus hijos enfrentan dificultades económicas en la universidad- y niega que el grupo que dirigía junto a su hermano operara como una estafa piramidal.

23.12.2025 Ariel Sauer FORMALIZACION DE EJECUTIVOS EN LOS CASO FACTOP Y AUDIOS Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Ariel Sauer, ingeniero comercial de la Universidad Católica, es uno de los fundadores y accionistas, junto a su hermano Daniel y Rodrigo Topelberg, de Factop y la corredora STF. Según la Fiscalía, los tres formaron parte de un esquema piramidal que provocó perjuicios por más de $ 18 mil millones a través de la captación de clientes y la emisión de facturas ideológicamente falsas. Hoy Sauer está imputado por los presuntos delitos de estafa, uso malicioso de instrumentos privados mercantiles, administración desleal y lavado de activos.

¿Cuál ha sido el impacto del caso Factor en su vida?

-Ha tenido un impacto enorme. La verdad es que me afectó en todas las áreas de mi vida. Perdí mi vida tal como la conocía, mi libertad, mis amistades, mi mujer, mis negocios, los cuales había construido durante 20 años, y todo mi patrimonio. Fue un costo muy alto, sin importar el ámbito en el que lo midas. Perdí todo, absolutamente todo. Ahora estoy comenzando de nuevo.

¿Cómo genera ingresos en la actualidad?

-Hoy en día estoy vendiendo huevos, paltas y guindas, y estoy explorando algunos proyectos que me permitan generar ingresos más estables. Emprender sigue siendo muy complicado, sobre todo por el arresto domiciliario. Trabajar fuera de casa por ahora es imposible. Actualmente, tengo el apoyo de algunas personas, principalmente de mi familia.

Y está sujeto a arresto domiciliario total...

-Así es, arresto domiciliario total. Eso significa que no puedo salir en todo el día. A menos que pida una autorización para ciertas cosas. Por ejemplo, ayer tuve que ir a hacer un trámite a la universidad de mi hijo y pedí un permiso especial. Cuando tengo que ir al médico, también debo solicitar un permiso especial.

¿Desde qué periodo estuvo detenido en Capitán Yáber?

-Estuve en Yáber desde abril de 2024 hasta diciembre de 2024. Y luego, desde diciembre de 2024 hasta ahora, diciembre de 2025, estoy con arresto domiciliario total. En Yáber estás privado de todo. No tienes contacto con el exterior. El único contacto que tienes es cuando te visitan tus abogados o durante las visitas familiares, que son dos veces a la semana. En esas ocasiones me visitaban mis hijos, mi papá y mi hermana.

¿Y qué pasó con su familia?

-Mi esposa me dejó cuando caí preso. Al salir, volví a la casa de mi papá, porque no podía vivir solo. Mi papá es un empresario prestigioso, con muchos negocios, pero él no era el socio gestor.

¿Sigue casado?

-Estoy separado, no divorciado.

¿Esto produjo el quiebre en esa relación?

-Sí, todo por el caso.

¿Por la exposición mediática?

-La verdad, no sabría decir con certeza el motivo, pero no he vuelto a tener relación con mi exmujer.

Y respecto a sus hijos, ¿Cómo ha impactado este caso en ellos?

-Fue súperduro, especialmente mientras estuve en Yáber. Ellos también tuvieron que lidiar con el “karma” del apellido. Sauer no es un apellido común, así que eso también los marcó.

Creo que el hecho de que yo haya salido de Yáber y ahora esté aquí les dio un poco de tranquilidad. Ahora podían verme cuando querían, hablar cuando ellos querían o cuando yo quería, y eso aumentó el contacto. Eso les dio algo de paz. Aunque aquí no es el ideal, estoy mucho mejor de lo que estaba en Yáber. Lo único que tiene de “cárcel” es que hay gente dentro, pero no corres ningún riesgo grave. No te van a matar, no te van a apuñalar ni violar. Pero no tienes ningún privilegio.

¿Y cómo se organizaba para tener un día a día?

-Nos tocaba limpiar baños. Teníamos un listado, y cada día alguien se encargaba de los baños, de la cocina... Yo hacía deporte dentro de la celda, llenaba botellas con agua y las metía en bolsas de supermercado para hacer pesas. También hacía ejercicio con el peso de mi cuerpo, casi todos los días. A veces jugaba a naipes, veía televisión, películas, y conversaba con los demás.

¿Compartía celda con su hermano?

-Tuvimos varias configuraciones de piezas. Al principio, cuando llegamos, dormíamos juntos: yo, Dani y Rodrigo Topelberg. Luego nos cambiaron a una pieza de cuatro con el juez (Juan Antonio) Poblete, que también estaba en ese momento. Después, dormí con Dani y Matías Muñoz.

¿Tenía alguna relación con Rodrigo Topelberg en la cárcel?

-No nos hablábamos.

¿Hoy tienen prohibido el contacto?

-A mí no me pusieron ninguna prohibición de hablar con nadie. La única restricción que sé que tiene Dani es no poder hablar conmigo ni con mi papá, cosas así. Pero a mí, cuando salí, no me prohibieron nada. Aunque, sinceramente, no tenía intención de hablar con Topper. La relación ahí ya está muerta.

¿Y en cuanto al caso en sí, cómo va el proceso?

-El caso está en un procedimiento abreviado. La fiscalía quiere que se haga así, pero los querellantes se oponen.

¿Sus hijos se han visto complicados por la situación?

-Sí, definitivamente. Han estado bastante ajustados desde que (la empresa textil) Ziko quebró. Mi exmujer me cuenta que tuvo que recurrir a préstamos para seguir viviendo. Y yo no he podido pasarles más dinero.

23.12.2025 Ariel Sauer FORMALIZACION DE EJECUTIVOS EN LOS CASO FACTOP Y AUDIOS Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Tiene un hijo en la universidad. ¿Ha tenido problemas con respecto a la situación económica?

-Sí. No he podido cubrir todos los meses de la universidad. Debo varios meses, así que ayer fui a preguntar qué opciones hay para repactar y ver si él puede seguir estudiando. Me ofrecieron algunas opciones para repactar, pero es muy difícil cumplirlas porque prácticamente no tengo ingresos. Mis ingresos son mínimos.

¿Qué le diría a las víctimas de Factop y que perdieron sus ahorros?

-Les pediría disculpas. Nosotros no le robamos a nadie. Nos equivocamos, hicimos malos negocios, administramos mal. Eso llevó a la quiebra los negocios, pero no estafamos a nadie. Cometimos errores, como cualquier empresario. Durante 20 años nos fue bastante bien, pero después de eso, hubo varios factores: inversiones equivocadas, confiamos en gente en la que no deberíamos haber confiado.

23.12.2025 Ariel Sauer FORMALIZACION DE EJECUTIVOS EN LOS CASO FACTOP Y AUDIOS Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Hago nuestro mea culpa de que cometimos muchos errores. Tal vez arriesgamos mucho en algunos negocios y no funcionaron. Pido disculpas a la gente que invirtió con nosotros por no haberles podido cumplir.

Cuando dice que confiaron en gente en la que no debían haber confiado, ¿A quiénes se refiere?

-A Leonarda (Villalobos) y Rodrigo (Topelberg).

¿Cómo es la relación actual con los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff?

-La verdad es que no tenía mucha relación con ellos, más bien la tenía mi hermano Dani. Pero, sin duda, la relación comercial que tuvimos con ellos nos afectó mucho. Lo de Antonio Jalaff nunca se pagó. Se armó un fondo para cubrir la deuda, pero al final ese fondo no funcionó y se perdió mucho dinero ahí.

¿Por qué?

-Creo que arriesgamos mucho. Dimos préstamos muy grandes a veces a personas a las que no debimos haberles prestado tanto, o al menos no en esos montos. Quizá deberíamos haber sido más cuidadosos.

La promesa del fondo era que la garantía sería mayor...

-El fondo era una forma en que Antonio intentó responder a la deuda, ya que no tenía cómo pagar directamente. Quiso hacerlo a través del fondo, pero, como bien lo llamaron, “el fondo corneta” no funcionó. No logró pagarnos la deuda que nos debía, que eran cerca de $5.000 millones. Siempre confiamos en que, como ellos tenían las acciones de Grupo Patio, había un buen patrimonio que podría cubrir la deuda.

Esperábamos que se arreglara una buena parte, pero también teníamos otros clientes que nos debían grandes sumas, como Andrés Erlandsen y Luis Lifman. Había varios deudores, y al final, como se dice, “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Pero cuando todo empezó a desordenarse, las personas se hicieron los locos, y no creo que hayan pagado nada al síndico de la quiebra. No me consta, pero creo que no pagaron.

El audio

¿Qué pensó cuando escuchó el audio de la conversación entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos?

-Nunca he escuchado el audio. Solo he leído lo que ha salido en la prensa. No tengo guata para escucharlo. Pero como dijo Dani, y también lo dijo Leonarda, mucho de lo que se dice en ese audio es exagerado, es más un intento de “agrandarse”. Creo que esas palabras no reflejan la realidad de lo que pasó.

¿Y cuando escuchan al Hermosilla de jactarse del pago a funcionarios de la CMF y SII?

-Yo insisto, creo que fueron palabras vacías, sin fundamento. Eran cosas que se dijeron por “charlatanería”, pero no eran reales.

¿Hoy en día, no tiene ningún tipo de relación con él?

-Con Luis Hermosilla, no. Estuve conviviendo con él en Yáber, teníamos una buena relación, y tengo una buena opinión de él. Creo que el audio lo destruyó más. Luis no ha hecho nada y todo lo que sucedió tiene que ver con el tema del audio. En cambio, con Leonarda, la relación quedó completamente rota por lo que significó el audio.

¿En la cárcel discutió con Rodrigo Topelberg por la filtración del audio?

-No, nunca sentí la necesidad de confrontarlo. La verdad es que no entiendo por qué lo hizo, pero nunca me surgió la inquietud de preguntarle directamente.

¿Y cómo fue para ustedes al enterarse de que fue él?

-Sí, sospechábamos. Pero todo esto ha sido muy loco. Esto debió haberse manejado como un tema económico, y por el audio, todo se salió de control, se convirtió en un tema de farándula, un asunto nacional. Si no hubiera sido por el audio, no habría tomado la magnitud que tuvo. Y, si en vez de Luis Hermosilla, hubiera sido otro abogado menos conocido, probablemente no habría tenido tanto impacto.

¿Hacían negocios con Álvaro y Antonio Jalaff?

-Sí, con ambos. En ese momento ellos eran empresarios muy valorados. Tenían Grupo Patio, que era una empresa muy sólida. Todo parecía normal mientras fueron nuestros clientes.

¿Y cuándo comenzaron los cuestionamientos?

-Cuando estalló el caso, cuando se dio a conocer el audio. Eso fue lo que cambió todo. El caso comenzó cuando Rodrigo se querelló contra los socios, que fue a fines de julio o principios de agosto. El audio se filtró en noviembre, y ese fue el golpe final.

¿Han tenido alguna instancia para poder preguntarle a Topelberg por qué lo hizo?

-No tengo interés en preguntar. Ya el daño está hecho, y aunque me dijera algo, no cambiaría nada. La curiosidad ya no me mueve.

“No era una pirámide”

¿Cómo comenzó el desarrollo de Factop?

-Comenzamos muy pequeños, solo operábamos con cheques y letras. Fuimos creciendo lentamente, consiguiendo financiamiento de otros factoring y bancos. Después de 2008-2009, Rodrigo Topelberg entró como socio y nos ayudó a crecer más.

¿Y cómo ve hoy la industria del factoring?

-Yo creo que funciona bien. No sé si faltan regulaciones, pero funciona. Si regulas demasiado, vas a dejar a las pymes sin acceso a financiamiento, y eso no sería bueno. Si las asemejas a los bancos, nadie podría acceder a esos créditos.

¿Cómo ha afectado esta situación el descrédito en la comunidad judía, donde ustedes eran activos?

-Mi papá es el único que podría participar, pero yo y Daniel estamos con arresto domiciliario, así que no podemos. Y, la verdad, me imagino que no sería bien recibido si intentáramos participar, ya que mucha gente ahora nos mira con desprecio.

¿Cómo ha sido la reacción de sus miembros que invirtieron en Factop?

-A mi papá lo han llamado sinvergüenza, bandido, ladrón y estafador. Es algo muy desagradable.

¿Han intentado acercarse a esas personas para buscar una solución?

-En algún momento intentamos, pero los acuerdos que ofrecíamos eran en tierras y la gente no acepta los terrenos.

¿Por qué no aceptaban?

-No lo sé. Habría que preguntárselo a ellos. Mucha gente sigue pensando que nosotros tenemos dinero guardado y que en algún momento podremos pagar.

¿Y en cuanto a lo que viene en el proceso judicial?

-Todo está en manos de los abogados. Ojalá podamos solicitar el cambio de las cautelares pronto, para empezar a salir y poder trabajar. Lo más importante ahora es poder avanzar, y ver si logramos llegar a un acuerdo abreviado, que es lo que pide la fiscalía.

¿Se arrepiente de lo que ocurrió en Factop?

-Sí, claro. Cometimos muchos errores. Me arrepiento de los errores que cometí en la administración de los negocios de Factop y STF. Sin lugar a dudas, los errores que cometimos afectaron todo.

Usted en su última declaración ante la fiscalía reconoció la emisión de facturas falsas.

-No, eran facturas materialmente falsas. Sí, claro, no debimos haberlo hecho.

¿Eso era una maquinita como tal, como decía la Fiscalía?

-No, no es que fuera una “maquinita”. Esas son facturas que, al final, no se hicieron. No las emitimos. Ni una “maquinita”; simplemente las generamos en un Excel, pero no las hicimos.

¿Pero generaron un perjuicio al fisco?

-Nosotros no generamos ningún perjuicio al fisco, porque esas facturas nunca se realizaron.

¿Pero reconocen que existen personas perjudicadas?

-Claro, existen personas perjudicadas porque los dineros invertidos no se utilizaron correctamente. Pero no porque se las haya estafado directamente. Nosotros no estafamos a los inversionistas. Yo también invertí mi dinero.

Pero el fiscal dice que todo esto funcionaba como una especie de pirámide.

-Eso es un invento del fiscal. No entiende cómo funciona un factoring. No había nada piramidal. Si hubiera sido así, no hubiéramos durado 20 años. Las empresas piramidales no soportan tanto tiempo. Se caen mucho antes.

¿Entonces el fiscal no entiende cómo funciona un factoring?

-Creo que no. No tiene el conocimiento adecuado de cómo funciona un factoring. No era una pirámide, era un negocio que operaba con financiamiento, con garantías, con clientes que pagaban.

¿Recuerda logros con la compañía en el periodo que sí funcionó?

-Claro. Recuerda que comenzamos con una empresa que tenía un capital de $ 120 millones y la llevamos a $ 20 mil millones. Tuvimos un crecimiento importante.

¿Y qué pasó después de ese crecimiento?

-Bueno, después, con los $ 20 mil millones, concentramos demasiado algunos créditos, que no se pagaron, y por eso se perdió mucha plata. Pero no fue una caída inmediata, fue un proceso complejo.