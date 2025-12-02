VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer

    En la acción penal, Álvaro Jalaff, exsocio de Grupo Patio, acusó millonarios perjuicios que le habrían provocado la emisión indiscriminada de facturas a sociedades de la familia Jalaff, lo que obligó a comprar derechos litigiosos de terceros por unos $ 5.300 millones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    25/08/2025 En la foto, Alvaro Jalaff - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El empresario Álvaro Jalaff, exsocio de Grupo Patio, lanzó una nueva ofensiva en tribunales en el marco del caso Factop. Ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, interpuso una querella criminal por el presunto delito de estafa en contra de Daniel Sauer, socio del factoring, Luis Flores, ex gerente general de la corredora STF, y dos clientes de Factop: Jacqueline Bracho y Conrado Elzo.

    En una presentación de 18 páginas, Jalaff expone que, como consecuencia del “estallido social” ocurrido a finales de 2019, Grupo Patio se vio obligado a gestionar el riesgo asociado a sus activos, principalmente inmobiliarios, los cuales en ese entonces estaban expuestos al peligro de ser objeto de vandalismo.

    A estos problemas se sumaron las medidas de emergencia sanitaria y confinamiento impuestas por la pandemia de Covid-19 a lo largo de 2020, las cuales representaron un nuevo y significativo golpe a las finanzas de Grupo Patio. Estas medidas afectaron gravemente los flujos de la empresa y, como consecuencia, perjudicaron a sus socios e inversionistas, explicó en su acción judicial.

    En este contexto, y con el objetivo de obtener financiamiento rápido para hacer frente a las deudas adquiridas por el grupo familiar al que él pertenece, especialmente para atender los problemas económicos que aquejaban desde 2021 a su hermano Antonio Jalaff Sanz, Álvaro Jalaff Sanz recurrió a Factop. En dicha empresa, uno de sus principales socios era Daniel Amir Sauer Adlerstein, a quien Jalaff conocía desde sus años universitarios.

    Jalaff explicó en la acción penal que Factop formaba parte del grupo Sum Capital, una sociedad actualmente en liquidación y dedicada a la adquisición, enajenación, administración e intermediación de bienes corporales.

    A través de esta vía, Factop comenzó a otorgar financiamiento al Grupo Jalaff a través de préstamos que se garantizaban mediante la entrega de títulos ejecutivos, primero cheques y, posteriormente, con facturas emitidas por alguna de las sociedades de mi representado, condiciones que, en principio, parecieron razonables considerando que el giro de la sociedad Factop precisamente involucraba la gestión de estos documentos tributarios.

    Sin embargo, en marzo de 2023, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decretó la suspensión de actividades para la corredora de bolsa STF Capital, dejando ver que la solvencia no era la que se aparentaba.

    En paralelo, Jalaff solicitó a sus colaboradores, “Marcelo Medina y Alex Maldonado, quienes trabajaban en SIBO, que se preocuparan de tener cuadrada la cuenta con Factop, para tener claridad acerca del número de operaciones vigentes, las facturas emitidas, anuladas y pagadas, de manera que no existieran dudas de cuánto le había prestado Factop y cuánto había pagado él”.

    Jalaff denunció que “Factop nunca aportó antecedentes fidedignos y completos, de manera que las cuentas, lisa y llanamente, no cuadraron”.

    Ricardo Escobar

    En agosto de agosto 2023, Jalaff contrató a un equipo de abogados y contadores, que dirigió el abogado tributarista Ricardo Escobar, el que logró establecer “la existencia de cientos de facturas emitidas indiscriminadamente por empresas relacionadas al grupo Sum Capital a sociedades del grupo Jalaff, que no tenían relación alguna con el financiamiento señalado precedentemente, y de las cuales ni mi representado, ni aparentemente sus colaboradores, tenían conocimiento”.

    “En la revisión de los antecedentes, Escobar pudo determinar que muchas de las facturas emitidas por Sum Capital habían sido cedidas a terceros, obteniendo beneficio económico por ello”, añadió.

    Según la querella, “esta situación afectó directamente al Grupo Jalaff, pues, estas terceras personas, al adquirir de Factop las facturas en que las distintas empresas figuraban como deudoras, estaban adquiriendo, a su vez, un crédito en contra de éstas y, por consiguiente, también contaban con las respectivas acciones judiciales para perseguir su cobro”.

    Según el mismo documento, para evitar problemas, Jalaff comenzó a adquirir -a través de su sociedad Lago Ranco SpA- los derechos litigiosos que estas terceras personas tenían en contra de diversas sociedades del Grupo Jalaff, situación que lo llevó a desembolsar una cantidad aproximada de $5.300 millones.

    “Esta situación le generó a nuestro representado un evidente perjuicio patrimonial, ya que además de tener que pagar los montos correspondientes a los préstamos celebrados con Factop, por una suma de aproximadamente $200 millones, también tuvo que hacerse cargo de las deudas ocasionadas al Grupo Jalaff por la emisión indiscriminada de facturas del grupo Sum Capital, por $5.300 millones, como ya se señaló, lo que fue expresamente reclamado al Sr. Sauer, para que él se hiciera responsable de estas obligaciones”, acotó.

    Venta de inmuebles

    Jalaff relató en su querella que Daniel Sauer le ofreció, “a través de la intermediación de la ‘sociedad de unos amigos’, saldar la totalidad de la deuda ocasionada por la emisión indiscriminada de facturas, que ascendía aproximadamente a $5.000 millones de pesos, mediante la celebración de un negocio respecto de ciertos bienes inmueble”.

    La querella dice que Conrado Elzo Wetzig, quien fue presentado como un antiguo cliente de Factop, asumió un rol de garante ficticio del acuerdo propuesto, con una “garantía se tornó ilusoria, pues en ningún momento se acreditó que el sr. Elzo haya tenido un patrimonio personal que pudiera respaldar eficazmente la obligación contraída”.

    En el caso de la abogada Jacqueline Bracho Castro, “su rol dentro de esta maquinación fue actuar como una aparente experta técnica”, dice la querella, al intervenir en las negociaciones y proponer modificaciones a los borradores de los contratos.

    “Esta actuación conjunta y sincronizada fue determinante para inducir a error a mi representado, haciéndole creer que la operación era legítima, solvente y estaba debidamente garantizada”, relata el texto.

    Más sobre:FactopNegociosEmpresasConflictoEstafa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que regula y prohíbe los celulares en las salas de clases y se despacha a ley

    Dañan al Coihue Abuelo: Conaf detecta extracción ilegal de corteza de árbol de 600 años en reserva de Los Ríos

    “Es una gran responsabilidad”: Verónica Encina es elegida coordinadora general del bloque de defensores públicos del Mercosur

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    3.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    “Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco
    Chile

    “Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que regula y prohíbe los celulares en las salas de clases y se despacha a ley

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer
    Negocios

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer

    “Conveniente y atractiva”: La opinión de Francisca Ponce y sus hermanos de cara a la fusión de las cascadas de SQM

    Tribunal declara la quiebra de Sartor AGF y su controlador presenta querella por estafa contra interventor

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas
    Tendencias

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”
    El Deportivo

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”

    Un poquito de humo: la controvertida conducta en la que pillaron a Gustavo Costas en los penales entre Racing y Tigre

    Con Ortiz apostando a su renovación: la combinación de resultados que necesita Colo Colo para meterse en la Copa Sudamericana

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”
    Cultura y entretención

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”

    Casanova celebrará los 21 años de su primer disco en Sala Master

    Julio Anderson, el médico y Jaiva “por accidente” que tocó en El Indio, el disco esencial que cumple 50 años

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”
    Mundo

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”

    Venezuela autoriza la reanudación de los vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos

    EE.UU. libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón