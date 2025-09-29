SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Asesoría especializada y amplia oferta: la apuesta de Sparta para crecer en el retail deportivo

La firma chilena busca invertir US$ 10 millones para remodelar su tiendas y potenciar sus ventas. Tiene una trayectoria de 77 años, y entre locales de Sparta y marcas que representa, cuenta con 67 locales en el país y tres en Perú.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Pablo San Martín, gerente general de Sparta.

Sparta apuesta al coaching brand, una venta guiada por un personal capacitado en las distintas necesidades de quienes buscan hacer diversas actividades deportivas, para seguir creciendo. Un plan que necesita inversión para rediseñar la tiendas y tener personal capacitado.

Este año estamos viendo crecimientos a dobles dígitos en venta. Entonces estamos viendo resultados positivos producto de esta transformación que venimos ejecutando en el último tiempo”, asegura el gerente general de Sparta, Pablo San Martín. Sparta no revela el rango de sus ventanas, pero asegura que son el líder del segmento retail deportivo.

El gerente general de Sparta, Pablo San Martín

La firma, que lleva una trayectoria de 77 años, entre locales de Sparta y marcas que representa, cuenta con 67 tiendas en Chile y tres en Perú. La sociedad detrás de la firma es Corso, el holding de Teresa Solari, de la familia que formó parte del grupo controlador de Falabella. Sobre su dotación, la empresa cuenta con más de 500 empleados.

Sobre el contexto que explica el crecimiento de Sparta, San Martín apunta a que “a nivel global, el deporte tiene un crecimiento sostenido año tras año, y esa misma realidad también se refleja en Chile”.

Otro de los factores que destaca el ejecutivo es su oferta de productos en diversas actividades deportivas, como el running, el acondicionamiento físico, el fútbol, el tenis, el ciclismo y la natación, entre otros.

“Vemos que día a día la práctica del deporte en Chile crece y eso también se refleja para nosotros en nuestras ventas y en nuestro crecimiento”, destaca.

Ante este contexto, el alto ejecutivo resalta que han podido rentabilizar este crecimiento del mercado por productos para hacer deporte. “En lo que va de este año y en la información de mercado que tenemos, nosotros venimos ganando participación de mercado, venimos creciendo más rápido que la competencia”, dice.

La asesoría de Sparta a los deportistas

La estrategia de Sparta se basa en cubrir a quienes buscan hacer diversas actividades deportivas, desde un nivel principiante hacia los más expertos y profesionales. Además, la firma explica que factores como ser auspiciador del equipo olímpico nacional, el Team Chile, hace más de 10 años y estar presentes en otras actividades del deporte, como la Maratón de Santiago, refuerzan la marca.

Otras de las ventajas que plantea la firma es tener la representación de marcas como New Balance, Trek, Head, Speedo y Spider, entre otras, y que existen zonas para probar los productos y evaluar que tipo de producto necesita, como la prueba de pisada del pie para los distintos tipos de zapatilla.

“Yo creo que ha sido un poco la clave de poder estar ganando participación de mercado y creciendo aún más que lo que crece la tendencia del mercado”, resaltó San Martín.

Respecto a cómo se generó la apuesta por este modelo asesoría, San Martín dijo que en el equipo de Sparta veían “que cada vez era más factible encontrar distintos canales de distribución o lugares donde uno podía comprar productos, pero sí veíamos que hacía falta esa necesidad de ese acompañamiento, de poder explicar a las personas qué es lo que necesitan, poder acompañarlos con consejos para ver dónde mejor practicar su disciplina”.

Además, el ejecutivo defiende la sostenibilidad del modelo con base en que las marcas “constantemente están innovando en su propuesta de producto. Y esas tecnologías nuevas que van surgiendo, como una placa de carbono para una zapatilla de running, el cliente no la entiende si es que no hay una explicación y una asesoría en el proceso de descubrimiento”.

De esta forma, el canal físico representa el mayor porcentaje de las ventas de la firma y el formato online está lejos de alcanzar el 50% de las transacciones. Sin embargo, destacan las ventas en línea como “un gran complemento para facilitar” su operación con la omnicanalidad y San Martín destaca que buscan avanzar en un plan de compra online y entrega en el mismo día.

El próximo año debiésemos tener varias aperturas en regiones. Y todo esto se enmarca dentro de un plan de inversión que, dentro de los próximos dos a tres años, debiese ser de más de US$ 10 millones, para poder remodelar nuestra cadena de tiendas y llevarla a esta nueva experiencia que queremos transmitir a los consumidores”, resalta San Martín.

A inicios de agosto de este año, la firma abrió en MallPlaza Vespucio, la tienda más grande que la marca ha inaugurado en Chile. El ejecutivo explica que siempre están buscando oportunidades para abrir tiendas. Una próxima es en La Calera (Región de Valparaíso), pero que están conformes con su cobertura, siempre pensada para estar en los centros comerciales, y que su uno de sus focos es el proceso de la reconversión de tiendas.

Sostenibilidad del boom del deporte

En Sparta no ven que el interés de las personas en Chile por hacer deportes vaya a desaparecer o disminuir, una tendencia que tomó fuerza en las nuevas generaciones y también en el contexto de postpandemia.

“Creemos que todavía existe un potencial muy grande de seguir desarrollando la práctica deportiva en Chile. Así que estamos bastante optimistas en ese sentido”, comentó.

De esta forma, San Martín estima que no existe ninguna señal que permita dar cuenta de que la demanda por hacer deporte puede caer en algún momento. Además, el ejecutivo destaca la capacidad de ajustarse en caso de que una u otra actividad pierda o gane interés.

“El hecho para nosotros de ser un formato multimarca y multidisciplina, como cubrimos muchos deportes, creo que justamente nos da esa flexibilidad de poder ir reaccionando frente a las distintas tendencias del mercado. Si se nos pone de moda el pickleball (deporte parecido al padel y tenis), como en Estados Unidos, somos capaces de reaccionar y poder llegar con una propuesta, con los mejores productos, a los chilenos que quieran practicar pickleball”, sostuvo.

El rol del running en Sparta

Dentro de las diversas actividades que cubre Sparta, el gerente general resalta el desempeño dentro de sus operaciones, las ventas relacionadas con el running y sus diversos formatos y marcas. “Es una de las disciplinas que ha tenido mayor crecimiento”, destaca.

“El tener una propuesta multimarca nos permite poder explicar al consumidor qué es lo que necesita, ya sea de una marca u otra, dependiendo si quiere correr su primer 5K, una maratón, en calle, en cerro, y ahí es donde tenemos el valor”, añadió.

En el segmento, el ticket promedio ronda los $80.000, un alza de 13% respecto al año pasado.

Más sobre:NegociosSpartaEjecutivos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matorral en vuelo: el cuarteto chileno graba en Abbey Road y gira por Inglaterra

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

Ministro Cordero defiende el rol del Plan Nacional de Búsqueda tras descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026
Chile

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente
Negocios

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Sernac solicita a Claro que compense a usuarios por cobros indebidos de roaming en viajes a Argentina

Ciadi suspende el juicio entre Wom y el Estado por retrasos en la red 5G tras acuerdo entre las partes

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió
El Deportivo

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League

Árbitro de la histórica clasificación de los Cóndores al Mundial llena de elogios a Chile: “Pasión a otro nivel”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Matorral en vuelo: el cuarteto chileno graba en Abbey Road y gira por Inglaterra
Cultura y entretención

Matorral en vuelo: el cuarteto chileno graba en Abbey Road y gira por Inglaterra

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia
Mundo

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Trump amenaza con retirar la financiación a Nueva York si candidato del Partido Demócrata gana las elecciones locales

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición