Avanza la mayor OPI del mundo: filial financiera de Alibaba solicita doble cotización en Hong Kong y Shanghái

Ant Group, filial financiera del gigante del comercio electrónico Alibaba y principal empresa china de pagos por dispositivos móviles, presentó el martes su solicitud para salir, en doble cotización, a la bolsa de Hong Kong y al STAR Market de Shanghái.

La operación podría captar hasta US$ 30.000 millones, según las fuentes consultadas, convirtiéndose así en la mayor salida a bolsa del mundo.

Además, la de Ant sería la primera cotización simultánea en Hong Kong y en el mercado STAR, lo que impulsaría el estatus del primero como mercado internacional para este tipo de operaciones y ayudaría a mejorar al segundo como centro de mercados de capital.

Ant, que ya era el “unicornio” -empresa tecnológica no cotizada con un valor de al menos US$ 1.000 millones- más valioso del mundo, no precisó el volumen de la salida a bolsa, el calendario u otros detalles clave de la operación.

Fuentes cercanas a la operación habían señalado anteriormente que los planes de Ant pasaban por recaudar más de US$ 20.000 millones con la doble cotización, que tendría lugar el próximo mes de octubre, concediendo al conjunto del grupo una valoracion superior a los US$ 200.000 millones.

Tres de las fuentes dijeron esta semana que el tamaño de la oferta podría incluso alcanzar los US$ 30.000 millones si las condiciones del mercado así lo permitiesen.

Esto la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia, por encima de los US$ 29.400 millones que levantó el gigante petrolero Saudi Aramco el pasado diciembre, que, a su vez, había superado el récord de US$ 25.000 millones alcanzado por Alibaba Group Holding Ltd en 2014.

Ant tendría en mente vender entre el 10% y el 15% de sus acciones, dijo una de las fuentes, que pidió el anonimato porque los detalles aún no son públicos.

En el comunicado registrado en la Bolsa de Shanghái, Ant dijo que sus planes son la venta de al menos un 10% de su capital ampliado en la doble cotización.