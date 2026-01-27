Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

Apenas comienzan las temperaturas más altas, el parque acuático Aviva en Maipú comienza a funcionar. Desde noviembre a principios de marzo las instalaciones reciben al público en sus 4 hectáreas de piscinas y atracciones acuáticas en avenida Lonquén.

Aviva fue fundado por la familia Arredondo Schweitz, quienes partieron con un parque acuático en Viña del Mar a cargo de María Cecilia Scheweitz. Su hija, María Cecilia Arredondo, impulsó la apertura de una segunda locación en Santiago.

En el 2017 partió la construcción de la sucursal en Maipú, y en el 2020 estaba listo para su inauguración. Sin embargo, se enfrentaron a las dificultades de la emergencia sanitaria y las restricciones para contener la propagación del Covid-19. Tuvieron que frenar la operación y cerrar la temporada de manera anticipada.

Desde su apertura se han invertido cerca de US$10 millones en ir ampliando el parque acuático. Actualmente el 70% del terreno está construido, con atracciones y juegos, con una capacidad para 1.500 personas. Ahora, invertirán entre US$5 millones y US$7 millones para poder habilitar el 30% restante. Con esto, debería alcanzar una capacidad de hasta 2.500 personas.

De acuerdo a lo que menciona el director ejecutivo de Aviva Santiago, Carlos Marín, toda la inversión fue financiada con las mismas ganancias del grupo, más el apoyo bancario. El inicio de obras de la nueva expansión será cuando termine la actual temporada, y se espera tenerla lista para el siguiente verano.

El modelo de negocio de Aviva

La facturación de Santiago ronda los $1.500 millones. Marín apunta a que Aviva, lógicamente, genera la mayor parte de los ingresos a través de la venta de entradas. Pero también reciben recursos de la concesión de locales de comida dentro del parque, siendo estos administrados por terceros, lo cual representa cerca del 30% del total de los ingresos.

Dentro de los ingresos, el segmento de empresas o corporativo pesa entre un 15% y un 20%. “Ha sido un producto que ha ido creciendo año a año. Se duplicó en los últimos años”, afirma Marín. Este tipo de cliente es más fuerte entre noviembre y diciembre, y tienen la posibilidad de exclusividad (cerrar el parque para empresas), o permitir también la venta a público.

“Todavía tiene un potencial gigantesco (...) Hay mucho campo para crecer ahí”, dice Marín, respecto al segmento corporativo. Esta temporada, se incrementó un 40% en relación al año pasado.

Adicionalmente, con el paso del tiempo se ha ido invirtiendo la relación de venta online, con la venta presencial. El director ejecutivo dice que hace 4 años el 70% de las compra era en caja, y apenas un 30% a través de e-commerce. “Hoy me atrevo a decir que un 75% compre en línea y sólo un 25% presencial”, afirma.

El foco de aquí en adelante para los negocios de Aviva, estará en mejorar la venta para los días de semana, puesto que durante sábado y domingo Aviva está funcionando completa capacidad. De lunes a viernes el parque acuático de Maipú tiene una ocupación de entre 60% y 70%. “Hay un gap ahí que te permite seguir creciendo”, dice Marín.

Este 2026 esperan aumentar sus ingresos entre un 12% y un 15%. Para esto, ya recibieron un fuerte apoyo de la expansión del negocio corporativo.

Por ahora, los planes se enfocan en Santiago, y no en nuevas sucursales. “Una vez que Santiago esté listo podemos explorar un siguiente paso”, declaró.