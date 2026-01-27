SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

    Del terreno de 4 hectáreas, un 70% se encuentra operativo. Una vez que finalice esta temporada, iniciarán las obras para poder habilitar el 30% restante, lo cual aumentará la capacidad del parque acuático desde 1.500 personas a 2.500.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Apenas comienzan las temperaturas más altas, el parque acuático Aviva en Maipú comienza a funcionar. Desde noviembre a principios de marzo las instalaciones reciben al público en sus 4 hectáreas de piscinas y atracciones acuáticas en avenida Lonquén.

    Aviva fue fundado por la familia Arredondo Schweitz, quienes partieron con un parque acuático en Viña del Mar a cargo de María Cecilia Scheweitz. Su hija, María Cecilia Arredondo, impulsó la apertura de una segunda locación en Santiago.

    En el 2017 partió la construcción de la sucursal en Maipú, y en el 2020 estaba listo para su inauguración. Sin embargo, se enfrentaron a las dificultades de la emergencia sanitaria y las restricciones para contener la propagación del Covid-19. Tuvieron que frenar la operación y cerrar la temporada de manera anticipada.

    Desde su apertura se han invertido cerca de US$10 millones en ir ampliando el parque acuático. Actualmente el 70% del terreno está construido, con atracciones y juegos, con una capacidad para 1.500 personas. Ahora, invertirán entre US$5 millones y US$7 millones para poder habilitar el 30% restante. Con esto, debería alcanzar una capacidad de hasta 2.500 personas.

    De acuerdo a lo que menciona el director ejecutivo de Aviva Santiago, Carlos Marín, toda la inversión fue financiada con las mismas ganancias del grupo, más el apoyo bancario. El inicio de obras de la nueva expansión será cuando termine la actual temporada, y se espera tenerla lista para el siguiente verano.

    El modelo de negocio de Aviva

    La facturación de Santiago ronda los $1.500 millones. Marín apunta a que Aviva, lógicamente, genera la mayor parte de los ingresos a través de la venta de entradas. Pero también reciben recursos de la concesión de locales de comida dentro del parque, siendo estos administrados por terceros, lo cual representa cerca del 30% del total de los ingresos.

    Dentro de los ingresos, el segmento de empresas o corporativo pesa entre un 15% y un 20%. “Ha sido un producto que ha ido creciendo año a año. Se duplicó en los últimos años”, afirma Marín. Este tipo de cliente es más fuerte entre noviembre y diciembre, y tienen la posibilidad de exclusividad (cerrar el parque para empresas), o permitir también la venta a público.

    “Todavía tiene un potencial gigantesco (...) Hay mucho campo para crecer ahí”, dice Marín, respecto al segmento corporativo. Esta temporada, se incrementó un 40% en relación al año pasado.

    Adicionalmente, con el paso del tiempo se ha ido invirtiendo la relación de venta online, con la venta presencial. El director ejecutivo dice que hace 4 años el 70% de las compra era en caja, y apenas un 30% a través de e-commerce. “Hoy me atrevo a decir que un 75% compre en línea y sólo un 25% presencial”, afirma.

    El foco de aquí en adelante para los negocios de Aviva, estará en mejorar la venta para los días de semana, puesto que durante sábado y domingo Aviva está funcionando completa capacidad. De lunes a viernes el parque acuático de Maipú tiene una ocupación de entre 60% y 70%. “Hay un gap ahí que te permite seguir creciendo”, dice Marín.

    Este 2026 esperan aumentar sus ingresos entre un 12% y un 15%. Para esto, ya recibieron un fuerte apoyo de la expansión del negocio corporativo.

    Por ahora, los planes se enfocan en Santiago, y no en nuevas sucursales. “Una vez que Santiago esté listo podemos explorar un siguiente paso”, declaró.

    Más sobre:EmpresasAvivaParque acuáticoVerano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra

    Carabineros detiene a extranjero que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió al bebé

    Abogado de Codelco afirma que “antecedentes son más que suficientes” para que Ángela Vivanco quede en prisión preventiva

    Van Klaveren destaca “pendientes” en materia de política exterior para cita de traspaso en Cancillería

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    Lo más leído

    1.
    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    2.
    Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay generaron la mayor recaudación por nuevo IVA a compras internacionales

    Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay generaron la mayor recaudación por nuevo IVA a compras internacionales

    3.
    Defensa de exliquidador de Sartor tras querella de Pedro Pablo Larraín: “Busca intentar evadir responsabilidades”

    Defensa de exliquidador de Sartor tras querella de Pedro Pablo Larraín: “Busca intentar evadir responsabilidades”

    4.
    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra
    Chile

    Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Carabineros detiene a extranjero que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió al bebé

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte
    Negocios

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

    Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay generaron la mayor recaudación por nuevo IVA a compras internacionales

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town
    El Deportivo

    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town

    “La puerta quedó abierta”: Conmebol reconoce la idea de que el Inter Miami de Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

    Ni su técnico se salvó: el momento de furia de Coco Gauff tras ser eliminada del Australian Open en menos de una hora

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026
    Cultura y entretención

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    The Lumineers regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Sigue aquí la transmisión de la entrega del XXIX Premio Alfaguara de Novela

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump
    Mundo

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′