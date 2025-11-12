Banco Central advierte mejora en condiciones para un crédito hipotecario pero alzas en el precio de las viviendas

Qué pasa con los hipotecarios y precio de viviendas. Foto: David Nogales

El Banco Central de Chile advirtió que el sector inmobiliario residencial mantiene una “situación débil”, pese a registrar algunas mejoras en los últimos meses.

En su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) correspondiente al segundo semestre de 2025, la entidad destacó que los indicadores de impago de las empresas del rubro siguen elevados y que el stock de viviendas terminadas permanece en torno a máximos históricos, reflejo de la prolongada contracción que ha afectado al mercado desde hace varios años.

Según el IEF publicado esta mañana, al tercer trimestre de 2025 cerca de la mitad de las viviendas disponibles en la Región Metropolitana estaban listas para su entrega, una proporción muy superior al promedio de 2011–2019.

En caso de venderse solo las unidades terminadas, el mercado requeriría unos 14 meses para agotar el stock, el doble del promedio de 7 meses registrado entre 2011 y 2019, según el Banco Central.

El informe señala que las ventas de viviendas muestran una recuperación acotada. En la Región Metropolitana, las colocaciones aumentaron 18% interanual en el tercer trimestre, aunque aún se ubican 10% por debajo del promedio histórico.

Precio de las viviendas y efecto FOGAES

En paralelo, los precios de las viviendas subieron 3% real anual en el segundo trimestre, con un mayor incremento en las nuevas. No obstante, el Banco Central advierte que una baja abrupta en los valores es uno de los escenarios de riesgo considerados en sus ejercicios de tensión financiera.

El Banco Central subrayó que el programa FOGAES Apoyo a la Vivienda Nueva -que incorpora una garantía estatal y subsidio a la tasa de interés para inmuebles de hasta UF 4.000- ha sido clave para reactivar el crédito hipotecario durante este año.

Del reporte se deduce que debido a este impulso, las tasas hipotecarias bancarias descendieron a 4,2% en septiembre de 2025, ubicándose por debajo del promedio de los últimos tres años.

Asimismo, dijo el emisor, la demanda por créditos para la vivienda fue percibida por los bancos como más fuerte en el tercer trimestre respecto del anterior, según la Encuesta sobre Créditos Bancarios citada en el IEF.

De acuerdo al informe, las colocaciones del segmento vivienda mantienen un crecimiento estable en torno a 1,5%, mientras los flujos hipotecarios muestran un repunte vinculado directamente a la implementación del programa estatal.

El impago hipotecario de los hogares se mantiene en niveles bajos y estables: la mora alcanzó 2,5% de los créditos a junio de 2025, prácticamente igual a lo registrado a fines de 2024 y similar a los valores previos a 2019.

Además, el 85% de los deudores hipotecarios tiene saldos inferiores al 80% del valor de su vivienda, lo que les otorga margen frente a posibles caídas de precios.

Empresas inmobiliarias aún bajo presión

Pese a las mejoras recientes, el informe advierte que las firmas inmobiliarias siguen presentando vulnerabilidades.

Si bien las tasas de interés comerciales del sector han disminuido, reduciendo su carga financiera, y las principales empresas del rubro acumulan ganancias bursátiles por sobre el IPSA, el Banco Central insiste en la necesidad de un monitoreo permanente ante la persistencia de riesgos estructurales.

El documento enfatiza que, aunque los programas de garantías y subsidios estatales han contribuido a dinamizar las ventas y el financiamiento habitacional, la recuperación del mercado inmobiliario aún es incipiente y depende en buena medida de la evolución del escenario macroeconómico y de las condiciones de crédito a nivel local e internacional.