Empresarios de la construcción por proyecto que elimina la UF: “Sería una lápida para los créditos hipotecarios”

Este jueves el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, se refirió a la iniciativa que busca eliminar la Unidad de Fomento (UF) como sistema de reajustabilidad en créditos hipotecarios, contratos de arriendo, planes de salud y el sistema educacional. El timonel aseguró que “no es una mala noticia, es una pésima noticia”.

El proyecto pasó su primer trámite legislativo al ser aprobado en general por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pese a que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, asegurara que sería un “terremoto para el crédito hipotecario”. El líder de la construcción coincide con el secretario de Estado.

“Obviamente si tuviéramos garantía que la inflación fuera cero por los próximos 20 años, da lo mismo (eliminar la UF). Pero lo que permiten estos mecanismos es tener en consideración la inflación y con eso poder funcionar. Esto sería una lápida para los créditos hipotecarios”, enfatizó.

Echavarría defendió la UF señalando que “ha demostrado ser una moneda que puede regular esto (la inflación) y no solo en este mercado, sino que en muchos otros. Y ha sido incluso valorada y reconocida por muchos de los países”, afirmó.

El timonel del gremio de la construcción apuntó a que desde la industria “no entendemos la motivación que hay dentro de esto. Uno puede pensar que son cosas electorales por el periodo en que estamos, pero llama profundamente la atención”.

En ese sentido, el presidente de la CChC apuntó a que la ley que creó el subsidio a la tasa para créditos hipotecarios, en búsqueda de incentivar el mercado de viviendas nuevas, fue aprobada de forma unánime. “Ese era el momento en que pudiera haber salido a decir estudiemos el sistema”, cuestionó Echavarría a los parlamentarios.

Al ser consultado si es que esta discusión podría generar postergación de compras en la gente a la espera de que se elimine la UF, Echavarría aseguró que sí.

“Los impactos primarios son sobre la disponibilidad de recursos. Cuando se presta plata a las personas, hay fondos de inversiones que invierten y son los que ponen la plata a disposición de las personas. Hay que buscar una solución por ese lado. No cuesta nada eliminar la UF, pero si no está solucionado el tema de los fondos va a provocar un impacto grave, no sólo en el mercado financiero, pero particularmente en este buque al que las mismas autoridades de gobierno están buscando como reactivar”, sentenció.