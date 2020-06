Banco Central está de acuerdo en limitar cambios de fondos en AFP y dice que no es un “corralito”

El Banco Central (BC) está a favor de las indicaciones presentadas por el gobierno para limitar los cambios de fondos en las AFP. Así lo dio a conocer este miércoles el presidente del BC, en una presentación que hizo ante los diputados de la Comisión de Hacienda.

“Es una manera de mitigar los riesgos para la estabilidad financiera, sin llegar a los niveles de restricciones en los movimientos de fondos observados en otras jurisdicciones, o lo que existía en Chile en los años 90”, dijo Marcel.

En ese sentido, reiteró que es necesario regular a este tipo de asesores previsionales que llaman a hacer cambios de fondos.

Por otro lado, Marcel indicó que no está de acuerdo con que se llame “corralito” a esta limitación en cambios de fondos, concepto que ha sido adoptado por los asesores y los parlamentarios.

“Este tipo de conceptos al final conspira en contra de construir un marco regulatorio que actúe en beneficio del interés común y en beneficio de las personas a nivel individual”, dijo.

Detalló que este tipo de términos “despierta un tipo de emocionalidad que a veces nos aparta un poco de lo que se está discutiendo. El corralito, como todos sabemos, fue algo que ocurrió en Argentina, que restringió el retiro de depósitos bancarios de las personas, y por supuesto acá no hay nada que tenga que ver con eso”.

Es más, Marcel lo ejemplificó así: “(Si se le dice corralito a limitar cambios de fondos, quiere decir que) le podemos poner nombre de corralito a cualquier cosa que restrinja las decisiones de las personas. Entonces, por ejemplo, podríamos llamarle corralito a que en un sistema de pensiones uno no pueda retirar los fondos hasta que se jubila, o que los mayores de 60 años no puedan optar por los fondos más riesgos. O sea, podemos ponerle el nombre a casi cualquier restricción (...) Limitar a un afiliado mayor de 60 años a que invierta en un fondo riesgoso, no puede ser lo mismo que prohibirle a las personas retirar sus depósitos de cuentas bancarias”.

Por otro lado, Marcel recordó el informe que hizo la OCDE, donde precisamente se comentaba que es necesaria una regulación de este tipo, y se ejemplificaba con otros países donde también ocurre. “No es inusual que haya limitaciones a la libertad de elegir el destino o la inversión de los ahorros previsionales”, señaló.

El presidente del BC también detalló que “cuando hay asesorías de carácter genérico que mueven a muchos afiliados y con mucha frecuencia, eso además redunda en estos riesgos para la estabilidad financiera que requieren luego algún tipo de intervención regulatoria, provisión de liquidez, etcétera, para mitigar su impacto”.