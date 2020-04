Banco Central plantea apurar proyecto para comprar activos del fisco en mercado secundario

Un amplio consenso en torno a reformar la Constitución y permitir al Banco Central (BC) que compre indirectamente deuda del fisco en el mercado de bonos o secundario se evidenció en la primera sesión de la Comisión de Hacienda del Senado para analizar estos proyecto.

En la reunión participaron además de las actuales autoridades macroeconómicas, los expresidentes del instituto emisor: Roberto Zahler, José de Gregorio y Rodrigo Vergara. Todos coincidieron en que era una buena idea levantar esta restricción que está presente en la legislación desde 1990, mientras que otras entidades similares como la Fed y el BCE utilizan este tipo de herramientas. Pero el debate fue más allá luego que el actual timonel del BC, Mario Marcel, planteara apurar la tramitación de este proyecto, ante las dudas sobre la urgencia o no de abrir este debate expresada por los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Ricardo Lagos (PPD).

“Contar con mayor instrumental sería muy útil en esta coyuntura, y para el futuro también porque el BC quedaría más equipado. Sería prudente resolverlo en un plazo breve y no dejar las otras alternativas sobre la mesa”, manifestó Marcel.

Recordó que en el último Informe de Política Monetaria (Ipom) se incorporaron escenarios de sensibilidad más negativos como que las medidas restrictivas sanitarias tenían una duración mayor; que la recuperación mundial y de los mercados financieros era más lenta. Y en esos casos se requería mantener la tasa baja por más tiempo y usar más intensamente mecanismos no tradicionales vinculados a la estabilidad financiera. “Lo cual significaría ampliar más nuestra compra de bonos bancarios y agotar la re compra de bonos del BC. Es posible que en un escenario de sensibilidad negativa nos encontremos con más límites y en esas circunstancias será conveniente contar con otras alternativas como la compra de bonos del gobierno. No quisiera que nos encontráramos en un mes más y decir que se nos agotó ese espacio y que ahora sí se hace urgente contar con esta facultad”.

De hecho, en su exposición el presidente del BC propuso que esa facultad excepcional estuviera sujeta a 2 condiciones: que se apliquen en el mercado secundario bajo el propósito de la estabilidad financiera, y que sean autorizadas por un quórum alto del consejo fundado en circunstancias excepcionales.

“Si lo estamos discutiendo ahora, creo que es más práctico, conveniente, y una mejor señal el resolverlo en la medida que hay bastante coincidencia. Sería más efectivo y menos riesgoso profundizar en mecanismos no tradicionales a través de compra de bonos del gobierno que ampliar nuestra compra de bonos bancarios, en circunstancias que los bancos son entidades sujetas a nuestra supervigilancia”, recalcó Marcel.

Estas palabras fueron secundadas por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien dejó en claro que una reforma en ese sentido era para atender la estabilidad financiera y la efectividad de la política monetaria, pero no para financiar al fisco. Y al igual que Marcel planteó poner cerrojo a la otra posibilidad de que el BC conceda créditos directamente. “Vemos como una mala idea el dejar abierto ese tema, genera una señal de inestabilidad cuando los mercados están muy atentos; seria equivocado dejar dando bote esa pelota porque ya tenemos muchas fuentes de incertidumbre y no hay que agregarle una más que puede traer ruido”.

Ante esta apertura del BC y de Hacienda, el presidente de la Comisión senador Jorge Pizarro (DC) indicó: “Creo que ha llegado la hora de modificar el artículo 109 de la actual Constitución. Cuando se mira lo que está haciendo el BCE se ve un rol proactivo para inyectar liquidez y nadie en esas comunidades se sorprende o pone el grito en el cielo”.

Y en el mismo tono, el senador Carlos Montes (PS) manifestó; “se abrió la posibilidad de hacer una reforma que faculte al BC a operar en el mercado secundario. Hay un debate abierto respecto de otras facultades, que es legitimo hacerlo en democracia pero puede que tenga menos urgencia”.

Apoyo de expresidentes del instituto emisor

La sesión de la Comisión de Hacienda del Senado contó con la participación de tres expresidentes del Banco Central: Roberto Zahler, José de Gregorio y Rodrigo Vergara, quienes se mostraron de acuerdo a que la entidad compre indirectamente deuda del fisco en el mercado de bonos o secundario.

Roberto Zahler expresó que “la restricción de que el Banco Central preste indirectamente al fisco es una anomalía. No requiere mayoría porque es una operación normal de todos los bancos”.

En tanto, José de Gregorio y Rodrigo Vergara se plegaron a la idea pero con varias restricciones. No obstante ambos elevaron una voz de alerta respecto de cómo esta discusión puede afectar la imagen del país en los mercados de deuda en el exterior. “Chile no tiene problemas de financiamiento, sería una pésima señal sobre la autonomía del BC y la solidez de sus finanzas públicas. Los potenciales compradores de bonos públicos también se preguntarían por qué… No me cabe duda de que las tasas de interés subirían, en especial en la deuda denominada en pesos, encareciendo innecesariamente el costo del financiamiento fiscal”, sostuvo De Gregorio manifestando que no era momento de abordar este tema.

Asimismo, Vergara recalcó que el instrumento de comprar deuda en el mercado secundario debería realizarse con amplio resguardo: “Dada nuestra historia y el temor de que el BC pasara a ser fuente permanente del financiamiento del fisco, propongo que para este tipo de operación se requiera quórum relativamente alto del consejo, con nota explicativa al Senado, y por lo que dure la crisis. Que sea un instrumento para momentos excepcionales y que se use en ese momento y no se abuse”.

Con una selecta concurrencia de invitados vía telemática, la Comisión de Hacienda del Senado inició la discusión de dos reformas a la Constitución tendientes a modificar la restricción que tiene el Banco Central (BC) para otorgar financiamiento directo al fisco o/y para permitir que compre deuda del fisco en el mercado secundario.

Nuevamente el presidente del BC, Mario Marcel desechó la primera posibilidad como “innecesaria” porque el fisco cuenta con amplio acceso al mercado, y se abrió a la segunda: “nos parece que existiría mérito técnico en considerar el crédito indirecto. Y que esa facultad excepcional esté sujeta a 2 condiciones: que se hagan en el mercado secundario y sirvan al propósito de la estabilidad financiera y que sean autorizadas por un quórum alto fundado en circunstancias excepcionales”.

Esta respuesta fue apoyada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones: “como gobierno nos plegamos a lo que ha señalado el BC, la justificación eventual de operar en el mercado secundario y subrayando además que será una facultad excepcional para una situación excepcional, no permanente”.