Banco Central sube cálculo de crecimiento del PIB 2025 y 2026, pero anticipa que la inflación terminará el año en 4%

En el Informe de Política Monetaria de septiembre, el Banco Central postergó la llegada de la inflación a la meta de 3% para la segunda parte del 2026. En cuanto al crecimiento económico puso como techo un 2,75% para 2025.

Carlos Alonso 
Carlos Alonso
Cuánto crecerá el PIB e inflación según IPOM Banco Central. En la imagen, Rossana Costa, presidenta del instituto emisor. KARIN POZO/SENADO

En la decisión del martes, el Banco Central junto con mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,75%, sorprendió al poner paños fríos a los próximos recortes de la tasa de interés. Esto porque en su escenario la inflación subyacente “se ubica por encima de lo esperado en el Ipom previo, tanto en bienes como en servicios”.

Ese mensaje es ratificado hoy al presentar el Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre, ya que subió la proyección de inflación para el cierre del 2025 de 3,7% a 4%, mientras que la inflación promedio anual también subió de 4,3% a 4,4%.

En el informe destaca que la inflación total ha evolucionado acorde con lo previsto en el escenario central del Ipom de junio, aunque detrás de esa trayectoria se combinan resultados dispares de sus componentes, destacando que la inflación subyacente ha superado lo esperado.

En esta línea, el Banco Central estima que entre fines de 2025 y la primera parte de 2026, la inflación subyacente superaría lo previsto en junio. “Ello incorpora la mayor variación efectiva de los meses recientes, el efecto de los niveles más altos del gasto privado, presiones salariales aún elevadas y un tipo de cambio real (TCR) más depreciado que lo previsto en el Ipom pasado”, explica el Central.

Cuánto crecerá el PIB e inflación según IPOM Banco Central. En la imagen, Rossana Costa, presidenta del instituto emisor. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

De todas maneras, el documento destaca que, durante 2026, la inflación anual iría disminuyendo hacia 3%, en un escenario donde la brecha de actividad iría cerrándose, el consumo privado crecería en torno a la tendencia de la economía y la persistencia inflacionaria se comportaría de acuerdo con los patrones habituales. Esto también considera un supuesto de apreciación del TCR en el horizonte de proyección.

No obstante, en este Ipom posterga la llegada a la meta de 3%. Si en junio esperaba que la convergencia de la inflación total a la meta de 3% se concretaría durante la primera parte del 2026, ahora dice que será durante el tercer trimestre de 2026, para oscilar en torno a ese valor en adelante.

Sobre la evolución de la tasa de interés, el BC refuerza el mensaje del martes: “El riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales”.

Más crecimiento 2025 y 2026

En cuando al crecimiento económico, el ente rector se apegó a lo que esperaba el mercado, puesto que recortó el techo del rango pasando de 2% a 2,75% previsto en junio a uno entre 2,25% y 2,75% en este informe. También lo subió para el próximo año y pasó de esperar entre 1,5% y 2,5% a uno entre 1,75% y 2,75%.

Cuánto crecerá el PIB e inflación según IPOM Banco Central. En la imagen, Rossana Costa, presidenta del instituto emisor. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En cuanto a las variables de la actividad subió la proyección de la demanda interna de 3,2% a 4,3%; de la inversión de 3,7% a 5,5%; del consumo total de 2,6% a 3% y del consumo privado de 2,2% a 2,7%.

En el análisis que hace el BC de la demanda interna señala que los datos fueron más dinámicos de lo previsto, especialmente en el segundo trimestre. En este sentido, resalta “la aceleración de la inversión en ese período, lo que fue particularmente visible en el componente de maquinaria y equipos de la formación bruta de capital fijo (FBCF), cuyo dinamismo se habría mantenido en el tercer trimestre, según muestran las cifras de importaciones de bienes de capital”, puntualiza el ente rector en su informe.

Cuánto crecerá el PIB e inflación según IPOM del Banco Central.

Asimismo, menciona que “la parte de construcción y otras obras de la inversión ha seguido recuperándose paulatinamente”.

Afirma que el repunte de la inversión ha estado apuntalado, “en gran medida” por el impulso de los grandes proyectos, a lo que se suman condiciones financieras algo más favorables y una mejora de la confianza empresarial.

En cuanto al consumo privado, el informe dice que también creció más que lo anticipado, aunque la diferencia respecto de lo proyectado en junio fue menor que en la inversión. Según el documento, su avance ocurre a la par de una evolución favorable de algunos de sus fundamentos, observándose que los ingresos laborales, más conocido como masa salarial rea, han seguido aumentando, si bien a un ritmo menor que en meses previos. Esta composición contrasta una baja creación de empleo y un elevado incremento de las remuneraciones.

Más sobre:IpomBanco CentralTasa de Política Monetaria

