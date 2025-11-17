Banco de Chile recibe autorización definitiva del regulador para lanzar su propia red de adquirencia

Sigue aumentando la competencia en el mundo de los medios de pago en Chile, y en particular entre las redes de adquirencia que han salido a competirle a Transbank.

Ahora Banco de Chile recibió la última autorización regulatoria que le faltaba para lanzar oficialmente su red de adquirencia, a la que llamó Banchile Pagos, y con la que pretende poner foco en pymes.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) había autorizado en julio de 2024 la creación de esta filial de Banco de Chile, y finalmente este lunes 17 de noviembre de 2025 el ente regulador le dio su autorización definitiva para entrar en funcionamiento.

“Banchile Pagos iniciará su operación con una marcha blanca con cerca de 300 comercios ubicados en distintas regiones del país, para luego iniciar su comercialización general”, señalaron desde el Chile mediante un comunicado.

Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile y presidente del directorio de Banchile Pagos, explicó en un comunicado que su objetivo es complementar la oferta de valor para empresas y pymes, integrando servicios de pago, recaudación y conciliación bajo un alto estándar tecnológico, con abonos diarios, atención 24/7 y dispositivos de última generación.

“Banchile Pagos representa una nueva etapa en la historia de Banco de Chile. No se trata de ser los primeros, sino de hacer las cosas bien. Este proyecto refuerza nuestra vocación de innovación y excelencia. Además, profundiza nuestro compromiso con los emprendedores, las pymes y las empresas del país”, afirmó.

La nueva red de adquirencia

La meta de Banchile Pagos es alcanzar 150 mil comercios en los próximos tres años. Junto a los equipos Smart POS, la nueva filial de Banco de Chile incorporará alternativas digitales como Web Checkout, Link de Pago y Micrositios, que permiten a los comercios recibir pagos en línea de manera rápida y segura, integrándose fácilmente con redes sociales o plataformas web.

Todo esto se gestionará de forma centralizada a través del sitio Web Empresas Banconexión 2.0 y Mi Banconexión, los canales digitales de Banco de Chile, lo que permitirá a los clientes contratar, monitorear y conciliar sus ventas de forma simple y segura.

“El Smart POS de Banchile Pagos es actualmente el más moderno del mercado y llega a resolver los principales dolores de cabeza de los comercios: la batería y la conectividad”, señalaron en el comunicado.

Detallaron que “el dispositivo PAX A930 RTX opera con el moderno sistema operativo Android 12. Su batería tiene una duración de hasta 24 horas y cuenta con conexión a Wifi y a cuatro operadores de internet móvil en simultáneo, lo que garantiza la mejor calidad de señal del mercado y evita retrasos o impedimentos para concretar una venta”.

Banchile Pagos “permite pagos con tarjetas de crédito, débito, prepago y billeteras digitales, e incluye boleta electrónica y auto-instalación vía código QR, lo que lo convierte en una solución moderna, segura e inclusiva”.

“Ingresamos a este mercado con la convicción de que podemos marcar una diferencia. Hemos construido una propuesta de valor robusta, con tecnología de punta y un equipo altamente competitivo. Queremos ser un referente en adquirencia, ofreciendo soluciones de pago presenciales y no presenciales con el sello del Banco de Chile: seguridad, confianza y servicio”, destacó Rodrigo Devia, gerente general de Banchile Pagos.

Desde la nueva red de adquirencia detallaron en un comunicado que ”a diferencia de otros actores del mercado, el proceso de contratación del servicio es 100% digital, sencillo y puede tardar a lo más cinco minutos. Se podrá realizar desde banchilepagos.cl, el sitio web Empresas Banconexión 2.0 o la app Mi Banconexión. La entrega de los equipos es gratuita y también se puede agendar. En el caso de la Región Metropolitana, el envío se realiza en menos de 24 horas”.

El equipo

El directorio de Banchile Pagos es presidido por Ebensperger e integrado por Sandra Guazzotti y Esteban Kemp (directores), junto a Francisco Torm (secretario).

La gerencia general está a cargo de Rodrigo Devia, ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral e ingeniero en informática de la Universidad Diego Portales. Tiene además un MBA de la Universidad de Chile y un programa avanzando en liderazgo de la Universidad de Cambridge.

Antes de asumir su cargo se desempeñaba como gerente de Transformación Digital de Banco de Chile, posición desde la cual fue uno de los líderes del desarrollo e implementación de Cuenta FAN, la primera cuenta 100% digital de Banco de Chile lanzada con éxito al mercado en agosto de 2020.