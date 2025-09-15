SUSCRÍBETE
La Tercera
Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Es la primera mujer latinoamericana en ocupar este cargo y supervisará una cartera de operaciones en curso por US$41.500 millones.

Patricia San Juan
Susana Cordeiro

El Banco Mundial anunció el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra como vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe (ALC), cargo que asume a partir de hoy.

Liderará el segmento conformado por 31 países de la región y supervisará una cartera de operaciones en curso por US$41.500 millones. Su oficina estará basada en la sede del Banco Mundial en Washington, D.C.

“Cordeiro Guerra. la primera mujer latinoamericana en ocupar este cargo, aporta una profunda experiencia de liderazgo en eficacia del desarrollo, fortalecimiento institucional y finanzas innovadoras. Impulsará la agenda del Banco para lograr un desarrollo impulsado por el empleo, resultados medibles y una mayor colaboración público–privada en ALC", dijo el Banco Mundial en un comunicado.

Creación de empleos

En tanto Codeiro señaló que “al asumir este cargo, mi prioridad es apoyar a América Latina y el Caribe en la creación de empleos de calidad que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza”.

Agregó que “el empleo no solo provee ingresos; también aporta dignidad, fortalece a las comunidades y amplía las oportunidades. Trabajando con los gobiernos, el sector privado y los socios locales, podemos crear condiciones para la inversión y la innovación que se traduzcan en economías más resilientes y sociedades más prósperas.”

La profesional asume en reemplazo de Carlos Felipe Jaramillo, quien ha sido nombrado vicepresidente del Banco Mundial para Asia Oriental y el Pacífico.

Trayectoria

Antes de este nombramiento, Cordeiro Guerra ocupó cargos de alta dirección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde lideró la estrategia en programas fiscales y económicos, impulsó la toma de decisiones basada en datos y promovió la innovación financiera.

Entre 2019 y 2021, dirigió el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), supervisando a 12.000 funcionarios y encabezando la modernización de las estadísticas oficiales del país y del censo nacional de población. Al principio de su carrera, trabajó en el Banco Mundial en múltiples dependencias y regiones en temas de descentralización y desarrollo subnacional.

Posee un doctorado en Ciencia Política del Massachusetts Institute of Technology (MIT), una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School, y una licenciatura en Estudios Sociales de Harvard College.

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

