BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

Ya están definidos quiénes serán los ejecutivos que ocuparán los cargos más codiciados de BancoEstado entre los puestos que siempre cambian en la estatal cuando inicia un nuevo gobierno.

Se conocía que Mario Farren Risopatrón será el presidente del banco estatal en el gobierno que desde hoy preside José Antonio Kast. También se sabía que la expresidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, ocupará la vicepresidencia.

Pero faltaba aún conocer quién aterrizaría en la gerencia general. Eso, hasta ahora, porque ya está definido que el referido cargo lo ocupará Andrea Silva Da Bove.

La ejecutiva, que es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y MBA del ESE Business School, tiene más de 25 años de experiencia en la industria bancaria. Ha liderado áreas de finanzas, tesorería y negocios internacionales en Citibank, Itaú BBA, BancoEstado y Banco Internacional. Cuenta con experiencia en áreas de riesgo de mercado, mesas de trading, distribución y balance.

De hecho, conoce de cerca el banco estatal, ya que estuvo durante 10 años en BancoEstado, periodo en el que alcanzó la gerencia general de finanzas tras liderar el área de balance financiero. Fue designada en ese cargo cuando Ricardo de Tezanos Pinto era presidente del banco estatal en 2021, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Además, cuenta con experiencia en directorios de filiales bancarias, entre ellas, de la AGF de BancoEstado; y hoy contribuye como integrante del Advisory Board del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

Tan pronto como este jueves los tres nuevos ejecutivos, Farren, Yazigi y Silva, se presentarán a primera hora en BancoEstado para comenzar a trabajar en la estatal.