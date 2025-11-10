Barómetro Unab: tras varios meses de avances, se modera el ritmo de recuperación de la economía en octubre

El Barómetro de la Economía Chilena mostró en octubre “una moderación en el ritmo de recuperación, luego de varios meses de avances consecutivos”, dice el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (Unab), que elabora este sondeo mes a mes. El décimo mes del año mostró una leve caída, “reflejando un escenario de mayor cautela tras el impulso del trimestre anterior”, explica el informe.

El índice económico IPP Unab pondera el desempeño de 24 variables económicas, posicionándolas en un plano dividido en cuatro cuadrantes que corresponden a distintos estados: “bien y mejorando”, “bien pero empeorando”, “mal pero mejorando”, y “mal y empeorando”. También se incorporaron recientemente las categorías de “bien y sin cambios” y “mal y sin cambios”.

El indicador tuvo una leve caída de 21,7 a 20,6, lo que le significó pasar del cuadrante “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”.

Durante el mes de octubre se observó que la mayoría de las variables se encuentran en la categoría sin cambios, concentrando al 58,3% del total, aumentando versus el 37,5% que tenía en el mes anterior.

Por una parte, el cuadrante “bien y sin cambios” reúne ocho variables (33,3%): remuneraciones reales, deuda neta del gobierno, incertidumbre económica, confianza de los consumidores, participación laboral, riesgo país, participación laboral femenina y tasa de informalidad.

Por el otro lado, el cuadrante “mal y sin cambios” contiene seis variables (25,0%), entre ellas: desempleo, confianza empresarial, inversión extranjera directa, tasa de ocupación, tasa promedio de crédito de consumo e índice de avisos laborales por internet.

En el cuadrante “bien y mejorando” concentró el 16,7% de las variables, correspondientes a los deudores morosos, el precio del cobre, la creación de empleo y las exportaciones. En la zona “bien pero empeorando” solo se posicionó el 8,3%, reuniendo a la inflación y el Ipsa.

En el sector negativo del plano, en “mal, pero mejorando”, solo se posicionaron 8,3% de las variables, incluyendo las tasas hipotecarias y el saldo en cuentas corrientes y depósitos a plazo. En tanto, el cuadrante más negativo, “mal y empeorando”, contuvo la misma proporción, que fueron el Imacec y el dólar.

El subdirector del Instituto Unab de Políticas Públicas, Gonzalo Valdés, señaló que “nuestra economía evidencia un equilibrio frágil, donde la mejora en los indicadores de consumo y ahorro de los hogares contrasta con la debilidad fluctuante de la situación macroeconómica, la cual se refleja principalmente en un Imacec (Indicador Mensual de Actividad Económica) y tipo de cambio que varían fuertemente por razones circunstanciales”.

Subíndices

El subíndice de expectativas mostró un retroceso en el periodo, pasando de 42,2 a 38 puntos, lo que interrumpió la tendencia al alza observada en los meses anteriores, descenso que lo trasladó desde la zona “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”. Dentro de este ocurrió un cambio de cuadrante en sentido negativo. Se trata del Ipsa, que pasó de “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”.

Por su parte, la subcategoría de situación de los consumidores avanzó de 5,4 a 9,1 puntos, alza que empujó un movimiento ascendente desde la zona “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”.

Dentro de este hubo cuatro variables que cambiaron de cuadrante, y tres de estos fueron movimientos positivos. Los deudores morosos avanzaron de “bien y sin cambios” a “bien y mejorando”; la creación de empleo pasó de “mal, pero empeorando” a “bien y mejorando”. El tercer cambio positivo corresponde al saldo en cuentas corrientes y depósitos a plazo, que pasó de “mal y empeorando” a “mal, pero mejorando”.

El único cambio negativo corresponde a la inflación, que en octubre de desplazó desde “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”.

La situación macroeconómica, por su parte, se mantuvo en el cuadrante “mal y empeorando”, al registrar una caída en su puntaje (-0,3) y empeorar su situación desde -4,6 a -4,9 puntos. Al interior de este subíndice se produjeron dos cambios de cuadrante: uno positivo y uno negativo.

Por el lado positivo, las exportaciones revirtieron la caída de septiembre, logrando que esta variable pasara del cuadrante “mal y empeorando” a “bien y mejorando”. Por el lado negativo, el precio del dólar retrocedió de “mal y empeorando” a “mal, pero mejorando”.