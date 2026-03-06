Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

El grupo Bice reportó su ejercicio al cierre de 2025, marcado por el proceso de fusión por absorción del Grupo Security. Un plan que se anunció en enero de 2024, comenzó a materializarse en 2025 y culminó el 1 de noviembre del año pasado.

Al cierre del 2025, la firma ligada al grupo Matte reportó utilidades por $204.865 millones, un salto de un 3% respecto a lo reportado en 2024.

“El ejercicio 2025 de Bice incorpora los resultados de Grupo Security desde la toma de control formal, ocurrida el 1 de marzo de 2025, ajustado por la participación de 72,27% hasta agosto, y el 100% de los resultados desde septiembre en adelante. Adicionalmente, la utilidad 2025 de Grupo BICE incorpora gastos extraordinarios asociados al proceso de integración”, dijo la firma para explicar los resultados.

Ante este contexto, la empresa matizó que, al excluir los gastos de integración, la utilidad de Bice en 2025 habría sido de $329.939 millones.

En el análisis razonado, el grupo también destacó el desempeño del Banco Bice.

El gerente general de Bice, Juan Eduardo Correa, señaló que “2025 fue un año especialmente desafiante para la compañía, marcado por un entorno económico complejo y por el intenso proceso de integración entre BICE y Grupo Security. Aun así, avanzamos con determinación, manteniendo la continuidad operacional y el estándar de servicio que nos caracteriza. Este periodo nos permitió consolidar importantes bases comerciales y de eficiencia en gastos para el desarrollo futuro del grupo”.

Así, en el contexto de la suma del grupo Security, los ingresos de la firma al cierre del año llegaron a $4.068.764 millones, un avance de casi un 80% respecto a los reportados en 2024.

Sobre las razones, el grupo reiteró que fue “por la incorporación de los resultados de marzo a septiembre de Grupo Security y sus filiales. Los ingresos están compuestos mayoritariamente por intereses y reajustes de colocaciones, por $1.694.795 millones, ingresos por primas netas, de $1.355.823 millones, e ingresos por inversiones, por $741.204 millones.

Sectores

Banco Bice alcanzó un resultado atribuible a propietarios de $147.957 millones a diciembre de 2025, un 3,3% superior al cierre del año anterior, con un ROAE (rentabilidad sobre el patrimonio promedio) de 13,2%.

“El desempeño se explica por un aumento en el margen de interés y mayores ingresos por comisiones, compensado en parte por mayores gastos operacionales asociados a la integración y por un mayor gasto por pérdidas crediticias. Las colocaciones totalizaron $16.442.254 millones, creciendo 84,2% en doce meses, explicado por la fusión entre Banco Bice y Banco Security”, detalló.

En el negocio asegurador, Bice Vida registró una utilidad de $51.247 millones a diciembre de 2025. Asimismo, la prima total alcanzó $959.484 millones, lo que representa un crecimiento anual de 31%, “impulsado principalmente por la venta de rentas vitalicias, con lo que la compañía alcanzó una participación de mercado de 8,6% durante el ejercicio 2025″.

Por su parte, BK Servicios Financieros, filial que desarrolla el negocio de financiamiento automotriz, alcanzó una utilidad de $10.514 millones, un 37% superior al año anterior, asociado a una mayor actividad comercial. “Su cartera de colocaciones brutas registró un aumento de 33,7% en el 2025″.

“Factoring Security, en tanto, registró un mayor volumen de colocaciones en el año, con un aumento de 12%”, añadió.

Finalmente, “impulsado por un incremento de 14,8% en sus ventas”, Travel Security alcanzó una utilidad de $8.580 millones, lo que representa un aumento de 10,9% respecto de 2024.