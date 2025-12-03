Black Friday 2025 cumple con las expectativas y totaliza ventas por más de US$560 millones

De acuerdo a estimaciones preliminares de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las ventas totales del Black Friday 2025 superaron levemente los US$560 millones, producto de 10,5 millones de compras realizadas por los consumidores tanto en sitios en línea como en tiendas físicas.

Las cifras representan un aumento nominal del 2% en valores y del 3,5% en la cantidad de transacciones, mientras que el ticket promedio por compra disminuyó levente (1%), a poco más de $49 mil.

El comercio electrónico representó un 57% de las ventas totales, su penetración más alta para este evento, superando el 52% observado el año pasado.

No obstante, la mayor cantidad de transacciones ocurrió en tiendas físicas, con tickets promedio de $32 mil. “Esta diferencia se explica principalmente por la mayor participación de bienes durables y de viajes en la compra online, lo que eleva su monto medio por transacción”, explicaron desde la Cámara.

El día de mayores ventas fue el viernes 28 de noviembre, con cerca de US$160 millones, un 29% del total. Para el comercio físico, el día sábado fue el más significativo, con un 30% de las ventas.

Los segmentos que más crecieron fueron el de multitiendas, farmacias y líneas aéreas.

De acuerdo a la CCS, el evento cumplió con las expectativas tanto de la organización, como de las empresas e instituciones participantes y de los consumidores.

“Progresivamente, el Black Friday se ha ido convirtiendo en una oportunidad para adelantar compras navideñas a precios de oportunidad y sin la congestión propia de la época más intensa previo a la celebración. A su vez, se convierte en un anticipo de los resultados de las ventas navideñas para el sector”, precisaron desde el gremio.

El evento congregó a 476 marcas online y más de 2.000 comercios con tiendas físicas a nivel nacional.