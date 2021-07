Blackstone duplica las ganancias del segundo trimestre por el aumento de ventas de activos

Blackstone Group, la firma de capital privado más grande del mundo, dijo el jueves que sus ganancias distribuibles del segundo trimestre casi se duplicaron año tras año impulsadas por un aumento en las ventas de activos en sus bienes raíces, capital privado, negocios de crédito y seguros.

Las ganancias distribuibles, que representan el efectivo utilizado para pagar dividendos a los accionistas, aumentaron a US$ 1.100 millones desde los US$ 548 millones percibidos un año antes.

Esto se tradujo en una ganancia distribuible por acción de 82 centavos, superando la estimación promedio de los analistas de Wall Street de 78 centavos, según mostraron los datos compilados por Refinitiv.

Los acuerdos frenéticos de firmas de capital privado como Blackstone fueron un factor importante en la aceleración de la actividad global de fusiones y adquisiciones (M&A) en el segundo trimestre, ya que las empresas se animaron con las vacunas y las bajas tasas de interés que respaldaron la recuperación económica.

Blackstone dijo que su despliegue de capital alcanzó un récord de US$ 23 mil millones durante el trimestre. También se comprometió a invertir US$ 28 mil millones adicionales en acuerdos como la adquisición de una participación mayoritaria en el proveedor médico Medline Industries Inc junto con Carlyle Group y Hellman & Friedman.

Los mercados de capitales boyantes y las valoraciones de las empresas en aumento permitieron a Blackstone retirar muchas de sus inversiones. Las ventas totales de activos alcanzaron los US$ 19.600 millones, incluida la desinversión de US$ 2.900 millones de su cartera de activos de almacén y logística en Australia.

La firma de adquisiciones dijo que su cartera de capital privado creció un 13,8% en el segundo trimestre, en comparación con un aumento del 8,2% en el índice bursátil de referencia S&P 500 durante el mismo período. Los fondos inmobiliarios oportunistas y core subieron un 9,4% y un 5,7%, respectivamente.

Blackstone dijo que su ingreso neto bajo principios contables generalmente aceptados se duplicó a US$ 1.300 millones, impulsado por un fuerte aumento en los ingresos por inversiones.

Sus activos totales bajo administración aumentaron a US$ 684 mil millones de los US$ 648 mil millones en el trimestre anterior. El capital no gastado cayó a US$ 130 mil millones desde los US$ 148 mil millones tres meses antes debido al ritmo de los despliegues de capital.

Blackstone declaró un dividendo trimestral de 70 centavos por acción.