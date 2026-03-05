Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, lamentó el avance del proyecto de sala cuna, una iniciativa que se esperaba que avanzara más antes del receso legislativo de febrero pasado y antes del fin de la administración del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, en la comisión de Educación del Senado de este miércoles no se logró un acuerdo y el proceso se alargó, como mínimo, hasta finales de marzo, ya con el presidente electo José Antonio Kast en La Moneda.

El secretario de Estado planteó que para el nuevo gobierno el proyecto no sería prioritario o la nueva administración tendría una iniciativa distinta para ser tramitada.

“Yo creería que, por lo menos en el futuro gobierno, en los hechos, no en los discursos, hoy pareciera que no es tan prioritario el proyecto de esa sala cuna, o segundo, tienen un proyecto de sala cuna en mente que es radicalmente distinto al que se ha propuesto”, dijo el ministro del Trabajo en entrevista con Radio Duna.

Respecto a la tesis de una nueva iniciativa en la materia de sala cuna, el secretario de Estado dijo que el nuevo gobierno, en caso de ser así, “no lo quiere plantear”.

Ante este escenario, el ministro Boccardo rechazó ese posible plan, apelando a que el proyecto actual fue un “trabajo de más de dos años de haber construido un consenso de las distintas visiones que había en sala cuna, y eso permitió entregar estas indicaciones (hoy en discusión)”.

“Un cambio muy radical de los principios de este proyecto puede tornarlo inviable (...) me temo que eso implique un nuevo retraso de esta necesidad imperiosa de avanzar en (el proyecto de) sala cuna para Chile. Pero eso es algo que van a tener que responder las nuevas autoridades, porque lo que pasó el día de ayer es que se cerró la posibilidad de que este proyecto avanzara durante esta semana”, agregó.

En relación con sus reparos, el secretario de Estado apeló a que su avance en la Comisión del Trabajo del Senado era indicio de un acuerdo entre la oposición y el oficialismo.

“Durante el mes de febrero nosotros seguimos mejorando el proyecto justamente para alcanzar este acuerdo. Y hay que decirlo, la propia oposición, particularmente el senador García, nos comunicó que la verdad que tenían muchas dudas sobre el financiamiento en general, sin clarificar dónde estaban esas dudas, y que no querían seguir avanzando con el acuerdo”, relató.

Así, el secretario de Estado respondió que, ante este contexto, se presentó “un paquete de indicaciones que, a nuestro juicio, resuelven la gran mayoría de las preocupaciones que se habían planteado durante el debate, y que las pudiéramos presentar para que el Congreso y la ciudadanía conocieran cuál era esa propuesta, donde los principales nudos de la reforma se estaban resolviendo”.

Además, el titular del Trabajo apeló que las indicaciones habían sido presentadas antes a la oposición para acelerar el trabajo legislativo.

En esa línea, el ministro Boccardo apuntó a la UDI como el principal opositor al avance del proyecto. “Creo que la UDI, en particular, no quería que avanzáramos en sala cuna. Ellos tendrán que dar las explicaciones de por qué”.

En sus reclamos, el secretario de Estado resaltó que el objetivo era que el proyecto avanzara, no que saliera del Congreso para ser ley en esta administración. “Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa, más allá del ego, de quién es el que lo firma y de quién lo aprueba. Yo al menos no tengo ese problema”.