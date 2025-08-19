Bolsa de Santiago confirma gestiones de Territoria para comprar el histórico edificio de la plaza bursátil

Nuam -holding controlador de las bolsas de Santiago, Colombia y Perú- confirmó públicamente las conversaciones con Territoria para la compraventa del histórico edificio.

En línea con lo que informó Pulso en su momento, el 17 de enero de este año nuam comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) negociaciones con la empresa Territoria “sobre la posible adquisición del edificio de la Bolsa de Santiago”.

“Se comunica al mercado que esta Bolsa de Valores efectivamente se encuentra realizando gestiones con la empresa Territoria SpA que tienen por fin la posible venta del edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago”, dijo la sociedad en un hecho esencial firmado por Patricio Rojas, gerente general de la bolsa nacional.

El edificio de la Bolsa de Santiago fue inaugurado en 1917 y su diseño estuvo a cargo del arquitecto francés Emilio Jéquier, quien ya había levantado el Museo de Bellas Artes y la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En 1981, el edificio fue declarado Monumento Histórico, al igual que el Club de la Unión y el entonces edificio del Banco de Santiago, donde actualmente opera la Academia Diplomática (mientras se restaura su sede permanente, el Palacio Edwards).

Andres Perez

El proyecto

De acuerdo con lo informado por Pulso, el proyecto de Territoria contempla que la rueda -espacio donde antes se realizaban las transacciones- pueda mantenerse como un espacio multipropósito, o incluso como un café, pero el resto del edificio sería utilizado para la instalación de restoranes, bares y similares.

Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), el avalúo fiscal de ese inmueble llega a $14.913 millones.