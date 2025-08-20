Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

El Presidente Gabriel Boric pidió la renuncia del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela (FRVS) la tarde de este miércoles.

La salida del secretario de Estado se debe en primer término, según fuentes de Palacio, al quiebre que produjo la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en las negociaciones parlamentarias del oficialismo para tener una lista única.

La decisión que tomaron -una segunda lista con Acción Humanista (AH)- se opone a lo que explícitamente solicitaron tanto el Presidente Boric como la abanderada Jeannette Jara, quienes -en distintas instancias, tanto en público como en privado- reforzaron que era fundamental que el sector compitiera en unidad en noviembre.

Fuentes de La Moneda señalan que a eso se suma la molestia del Mandatario por la decisión de la tienda liderada por Flavia Torrealba, y que tiene entre sus principales representantes al diputado Jaime Mulet, de sumar a su lista a figuras como Miguel Ángel Calisto (Ind.-ExDemócratas).

El diputado fue un nudo importante en la negociación entre su exdomicilio político y Chile Vamos, debido a que fue desaforado por la Corte de Apelaciones en el marco de una investigación por fraude al fisco. Es por eso, que él decidió ir a las elecciones de manera independiente, siendo acogido por el FRVS.

“Lo del FRVS ya es mucho”, indicó una fuente de la Casa de Gobierno, en relación a las razones que llevaron al Jefe de Estado a tomar la decisión de pedir la renuncia al ahora extitular de Agricultura.

Con todo, apuntan que si bien la gestión de Valenzuela es valorada en Palacio, el hecho de que su tienda fuera la responsable de no llevar una sola lista parlamentaria, pesó en la determinación.

Así, la decisión es un “castigo político” por la postura de la colectividad en las tratativas con miras al Congreso, lo que además salpicó al subsecretario de Ciencia, Cristian Cuevas (FRVS), que también salió del gobierno.

La titularidad de Agricultura será subrogada de momento por el subsecretario de la cartera, Alan Espinoza. El cambio oficial en el gabinete, con el nombramiento del nuevo ministro, se debería hacer efectivo este jueves.