Cambios en Transbank: llega ex jefe de la SVS y directorio define hoy nueva presidencia

La mayor red de adquirencia del país, Transbank, modificará hoy su gobierno corporativo en la junta anual de accionistas. Controlada por los mayores bancos locales, todos ellos han encomendado la administración de su participación en Transbank a agentes fiduciarios, dada la creación de cada entidad de sus propias redes de adquirencia. Y esos agentes fiduciarios se reunían hoy en la junta anual de accionistas que deberá decidir el gobierno corporativo para los siguientes tres años.

De los diez directores, cambiarán a tres. El Banco de Chile cambiará a uno de sus tres representantes y el Banco Santander, a sus dos directores. Los otros siete se mantendrán.

El Banco de Chile es el mayor accionista de Transbank, con 26,6% de las acciones, y elige a tres directores: Julio Guzmán, quien ejercía como presidente de Transbank, Gonzalo Campero y Claudia Herrera. Pero el primero renunció en enero de este año, salida que forzó una renovación de la mesa. PwC decidió renovar a Gonzalo Campero y Claudia Herrera y proponer a la mesa un nuevo integrante: el ex superintendente de Valores y Seguros, el abogado Alberto Etchegaray. Abogado de la Universidad Diego Portales y Master of Public Policy de la Universidad de Georgetown, Etchegaray fue jefe del organismo predecesor de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en 2006 y 2007.

Como el banco de Chile es el mayor accionista, entre estos tres directores se elegiría al nuevo presidente de Transbank. Y sería Claudia Herrera, ex gerenta de la División Marketing y Banca Digital de Banco de Chile. Ese cargo, tras la salida de Guzmán, lo ejerce hoy Gonzalo Campero.

El segundo mayor accionista de Transbank es el Santander, con el 25%. El banco designó en 2019 como administrador fiduciario a Credicorp Capital, rol en el que fue cambiado recientemente por Quest Capital. Y el nuevo agente cambió a los dos directores que elegía: Fernando Cañas, histórico ex gerente general y ex presidente del Banco de Chile y ex director de Quiñenco, y el ingeniero matemático Álvaro Alliende. En reemplazo de ambos, serán electos Gerardo Álamos y Alejandro Valenzuela Diez. Álamos es socio del administrador fiduciario, Quest Capital: ingeniero comercial de la Universidad Católica, con un MBA de la Universidad de Oxford, ha trabajando antes en IM Trust y Larrain Vial. Valenzuela, también ingeniero comercial UC, es accionista de Quest Capital SpA y gerente de finanzas corporativas de la gestora.

Tyndall Group, que representa a Scotiabank, mantendrá a sus dos directores, Martín Bameule y Ricardo Fry; Gestion Global Consultores reelegirá a la abogada Isabel Margarita Cabello, por el banco BCI; y Econsult renovará a Alejandro Leay Cabrera, por el Banco Estado. El Banco Itaú, que no tiene agente fiduciario, repostula al abogado Sergio Muñoz Gómez.

Al cierre de diciembre del 2024, los ingresos por comisiones y servicios para Transbank aumentaron 7,2%, a $157.718 millones, mientras que el Ebitda tuvo una variación subió 6,7%, a $ 98.227 millones, pero las utilidades netas cayeron 63,3%, hasta $ 9.845 millones. La firma procesó un promedio de 8 millones de transacciones diarias.